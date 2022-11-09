Правительство сократит количество министерств с 20 до 14 и уменьшит численность штата, - СМИ

Накануне президент Владимир Зеленский провел совещание, в котором он и off-line приняли участие премьер-министр, вице-премьеры и несколько членов правительства. На совещании была согласована очередная концепция построения Кабинета Министров Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По данным издания, в новой структуре правительства будет, вероятнее всего, 14 министерств вместо текущих 20, и она будет выглядеть так:

- Министерство развития громад и территорий, Министерство инфраструктуры и Правительственный офис по реинтеграции временно оккупированных территорий объединили между собой в Министерство развития инфраструктуры и территорий;

- Министерство культуры и информационной политики – в Министерство Евроинтеграции, культуры и информационной политики;

- Министерство экономики, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (частично) и Министерство аграрной политики и продовольствия – в Министерство экономического развития;

- Министерство цифровой трансформации, Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (государственную службу) и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (частично) – в Министерство цифровой трансформации;

Министерство по делам ветеранов и Министерство социальной политики – Министерство по делам ветеранов и социальной политики;

Министерство экологии – изменяет название Министерства экологии и природных ресурсов.

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Без изменений остаются:

- Министерство энергетики;

- Министерство иностранных дел;

- Министерство финансов;

- Министерство юстиции;

- Министерство внутренних дел;

- Министерство обороны;

- Министерство образования и науки;

– Министерство здравоохранения.

Документом также предусмотрено сокращение предельной численности штата министерств и других центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ). Кое-где – более чем вдвое.

- в центральных аппаратах министерств – с 9 200 до 2 800 сотрудников;

- в территориальных органах министерств – с 17 тысяч до более 7 тысяч сотрудников;

- в центральных аппаратах других ЦОИВ – с 13 тысяч до 4 300 сотрудников;

– в терорганах других ЦОИВ – с около 80 до более 40 тысяч сотрудников.

Кроме того, меняется структура управления. Координацией стратегий и программ будет заниматься Центр правительства, непосредственно подчиненный премьер-министру.