РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12678 посетителей онлайн
Новости
10 244 24

Правительство сократит количество министерств с 20 до 14 и уменьшит численность штата, - СМИ

кабмін

Накануне президент Владимир Зеленский провел совещание, в котором он и off-line приняли участие премьер-министр, вице-премьеры и несколько членов правительства. На совещании была согласована очередная концепция построения Кабинета Министров Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Правительство сократит количество министерств с 20 до 14 и уменьшит численность штата, - СМИ 01

По данным издания, в новой структуре правительства будет, вероятнее всего, 14 министерств вместо текущих 20, и она будет выглядеть так:

- Министерство развития громад и территорий, Министерство инфраструктуры и Правительственный офис по реинтеграции временно оккупированных территорий объединили между собой в Министерство развития инфраструктуры и территорий;

- Министерство культуры и информационной политики – в Министерство Евроинтеграции, культуры и информационной политики;

- Министерство экономики, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (частично) и Министерство аграрной политики и продовольствия – в Министерство экономического развития;

- Министерство цифровой трансформации, Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (государственную службу) и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (частично) – в Министерство цифровой трансформации;

Министерство по делам ветеранов и Министерство социальной политики – Министерство по делам ветеранов и социальной политики;

Министерство экологии – изменяет название Министерства экологии и природных ресурсов.

Читайте: Кабмин упростил процедуру пролонгации действия загранпаспорта для украинцев

Без изменений остаются:

- Министерство энергетики;

- Министерство иностранных дел;

- Министерство финансов;

- Министерство юстиции;

- Министерство внутренних дел;

- Министерство обороны;

- Министерство образования и науки;

– Министерство здравоохранения.

Документом также предусмотрено сокращение предельной численности штата министерств и других центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ). Кое-где – более чем вдвое.

- в центральных аппаратах министерств – с 9 200 до 2 800 сотрудников;

- в территориальных органах министерств – с 17 тысяч до более 7 тысяч сотрудников;

- в центральных аппаратах других ЦОИВ – с 13 тысяч до 4 300 сотрудников;

– в терорганах других ЦОИВ – с около 80 до более 40 тысяч сотрудников.

Кроме того, меняется структура управления. Координацией стратегий и программ будет заниматься Центр правительства, непосредственно подчиненный премьер-министру.

Кабмин (14031) сокращение (312) реформы (3952)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
показать весь комментарий
09.11.2022 11:03
+5
«Наша пісня гарна, нова,
Починаймо її знову!
Це вже було в 2019. Об'єдинуввли, роз'єднували, і ось знову
показать весь комментарий
09.11.2022 11:13
+3
‼️‼️‼️Нагадаємо, радіодиктант національної єдності 2022 https://ua.news/ua/life/radyodyktant-natsyonalnogo-edynstva-2022-kogda-y-kak-sostoytsya відбудеться у День української писемності та мови 9 листопада об 11:00.

Авторкою тексту радіодиктанту виступила українська письменниця і режисерка Ірина Цілик. https://ua.news/ua/life/radyodyktant-natsyonalnogo-edynstva-sostoytsya-9-noyabrya-tekst-budet-chytat-ada-rogovtseva Читатиме його в ефірі народна артистка Ада Роговцева.
показать весь комментарий
09.11.2022 11:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
‼️‼️‼️Нагадаємо, радіодиктант національної єдності 2022 https://ua.news/ua/life/radyodyktant-natsyonalnogo-edynstva-2022-kogda-y-kak-sostoytsya відбудеться у День української писемності та мови 9 листопада об 11:00.

Авторкою тексту радіодиктанту виступила українська письменниця і режисерка Ірина Цілик. https://ua.news/ua/life/radyodyktant-natsyonalnogo-edynstva-sostoytsya-9-noyabrya-tekst-budet-chytat-ada-rogovtseva Читатиме його в ефірі народна артистка Ада Роговцева.
показать весь комментарий
09.11.2022 11:00 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2022 11:03 Ответить
нахлебники
показать весь комментарий
09.11.2022 11:10 Ответить
Наконец, то!

Еще Саакашвили говорил, что можно сократить госаппарат в 3 раза и народ этого даже не заметит.

Общая численность госслужащих точно неизвестна, Где то более 300000.

Надо сокращать ещё. Убирать неугодных.

Но не просто сокращать, а проводить «умную» реорганизацию с целью превращение Украины в страну развитой демократии западного типа.
показать весь комментарий
09.11.2022 14:21 Ответить
....Не просто убирать неугодных....
показать весь комментарий
09.11.2022 14:22 Ответить
зачем ты упоминаешь Карлосона?
показать весь комментарий
09.11.2022 16:01 Ответить
«Наша пісня гарна, нова,
Починаймо її знову!
Це вже було в 2019. Об'єдинуввли, роз'єднували, і ось знову
показать весь комментарий
09.11.2022 11:13 Ответить
Всупереч Постанов Уряду, які прямо забороняють відключати споживачів комунальних послуг від постачання газу, води, електроенергії, тощо в період дії карантину та військового стану наші доблесні ЖЕКи\Управляючі компаніїї продовжують злісну практику відключення споживачів від цих послуг. В таку ж халепу вскочили і ми, власники квартири в одному з селищ Київської обл., де Дмитрвська управляюча компанія (бувший ЖЕК) Дмитрівської ОТГ просто відключила квартиру від електропостачання під час відсутності власника у квартирі і під час дії карантину з настанням опалювального періоду БЕЗ БОРГІВ ЗА ВИКОРИСТАНУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ! нехтуючи Законами, Постановами та Правилами. Звернення до поліціїї, прокуратури, НКРЄКП, Держпродспоживслужби, Офісу по Правам Людини нічого не дали. Квартира вже два роки знаходиться відключеною від електроенергії, в кватирі проживати неможливо, такі дії спричинили фактично до виселення її власників. Навіть після того як русоорки покинули межі Дмитрівської ОТГ квартира залишається відключеною від електропостачання і власники не можуть повернутись у власну домівку.
Повторно на днях звернулись у Держпродспоживслужбу , відповідь начальника просто нас обурює: " Я тут меньше 2-х місяців і тільки протираю штани..., нічим вам допомогти не можу, так як накладено мараторій на будь-які перевірки суб"єктів господарювання". Ось і думаємо чи проходити ще одне коло цього аду під назвою "корупційна Україна?" Адже 2 роки поневірянь по поліціям, прокуратурам, офісампоправамлюдини, всяким нкрєкп і держкпродспоживслужбам, державним адвокатам результат один: "а воз і нинє там". Українські органи включно з Урядом ІМІТУЄ БУРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ у плані захисту громадян України які попали у важку ситуацію під час пандемії та військового стану, а чинуші на місцях просто ігнорують права людини і ЗакониУкраїни, а кругова порука їм в цьому допомагає. І що нам робити?
Можна багато розповісти і про "діяльність" Дмитрівської управляючої компанії, голови Дмитрівської ОТГ, і про штучне банкрутство Київо-Святошинського дорожньо-експлуатаційного управління, на балансі якого був будинок в якому знаходиться наша квартира, і ще багато цікавих речей, але це ж не на часі, правда?
тел. для тих, хто може реально допомогти: 050-205-47-80
показать весь комментарий
09.11.2022 11:25 Ответить
Один я в таблице 22 министерства вижу а не 20????
показать весь комментарий
09.11.2022 11:55 Ответить
Там 2 не міністерства, а якісь нісенітниці.
показать весь комментарий
09.11.2022 12:25 Ответить
20 міністерств на 22 лінії
ви читаєте чи рахуєте? лол
показать весь комментарий
09.11.2022 13:06 Ответить
Кожне виділене крапкою та з великої літери. Уважно читаю
показать весь комментарий
09.11.2022 14:41 Ответить
2 в переліку міністерств не міністерства
НАДС і питань європейської....
показать весь комментарий
10.11.2022 11:29 Ответить
20 министерств плюс ведомства
показать весь комментарий
09.11.2022 14:23 Ответить
РехВОРмы це Гарна справа,казав колись батько української не олегархії Леонід Данилович ...сдамо моцкалями ядерну зброю та інший металобрухт, та й заживемо що у Швейцарії або у Швеції...🤣🤣
показать весь комментарий
09.11.2022 12:03 Ответить
Чотири роки роздували штат, брат єлдака трудоустроїв всіх бажаючих, маржу відбили і за рік до виборів скорочуються? Який хороший прем"єр і Президент? Так?
показать весь комментарий
09.11.2022 12:04 Ответить
Там якщо так проаналізувати то це не скорочення, а поглинання одних міністерств іншими.

Я так розумію де були ефективніші керівники туди до них спихають функції тих міністерств де керівники не показували ніяких результатів.
показать весь комментарий
09.11.2022 12:38 Ответить
депутатский корпус сократите!
показать весь комментарий
09.11.2022 12:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2UYPP1kfBOo
показать весь комментарий
09.11.2022 12:34 Ответить
Шо? Знову?
показать весь комментарий
09.11.2022 12:38 Ответить
Ще б уряд скоротили з 400 до 100 і своїх помічників, обслугу, свої пільги, надбавки і премії й т.п.
показать весь комментарий
09.11.2022 12:50 Ответить
Когда уже до Рады доберутся? Там столько нахлебников и открытых предателей, которым все мало денег. Зачем Украине 450 депутатов???
показать весь комментарий
09.11.2022 12:59 Ответить
Отлично кровати в борделе таскают, . В офисы переименовуйте сразу. Или в "Арендованное помещение Внутренних дел" или "Офис обороны". Ведь "Арендоване приміщення Президента України" звучит красиво)
показать весь комментарий
09.11.2022 16:05 Ответить
А куди поділось Міністерство молоді та спорту?
показать весь комментарий
09.11.2022 16:36 Ответить
 
 