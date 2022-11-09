Правительство сократит количество министерств с 20 до 14 и уменьшит численность штата, - СМИ
Накануне президент Владимир Зеленский провел совещание, в котором он и off-line приняли участие премьер-министр, вице-премьеры и несколько членов правительства. На совещании была согласована очередная концепция построения Кабинета Министров Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
По данным издания, в новой структуре правительства будет, вероятнее всего, 14 министерств вместо текущих 20, и она будет выглядеть так:
- Министерство развития громад и территорий, Министерство инфраструктуры и Правительственный офис по реинтеграции временно оккупированных территорий объединили между собой в Министерство развития инфраструктуры и территорий;
- Министерство культуры и информационной политики – в Министерство Евроинтеграции, культуры и информационной политики;
- Министерство экономики, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (частично) и Министерство аграрной политики и продовольствия – в Министерство экономического развития;
- Министерство цифровой трансформации, Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (государственную службу) и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (частично) – в Министерство цифровой трансформации;
Министерство по делам ветеранов и Министерство социальной политики – Министерство по делам ветеранов и социальной политики;
Министерство экологии – изменяет название Министерства экологии и природных ресурсов.
Без изменений остаются:
- Министерство энергетики;
- Министерство иностранных дел;
- Министерство финансов;
- Министерство юстиции;
- Министерство внутренних дел;
- Министерство обороны;
- Министерство образования и науки;
– Министерство здравоохранения.
Документом также предусмотрено сокращение предельной численности штата министерств и других центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ). Кое-где – более чем вдвое.
- в центральных аппаратах министерств – с 9 200 до 2 800 сотрудников;
- в территориальных органах министерств – с 17 тысяч до более 7 тысяч сотрудников;
- в центральных аппаратах других ЦОИВ – с 13 тысяч до 4 300 сотрудников;
– в терорганах других ЦОИВ – с около 80 до более 40 тысяч сотрудников.
Кроме того, меняется структура управления. Координацией стратегий и программ будет заниматься Центр правительства, непосредственно подчиненный премьер-министру.
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Авторкою тексту радіодиктанту виступила українська письменниця і режисерка Ірина Цілик. https://ua.news/ua/life/radyodyktant-natsyonalnogo-edynstva-sostoytsya-9-noyabrya-tekst-budet-chytat-ada-rogovtseva Читатиме його в ефірі народна артистка Ада Роговцева.
Еще Саакашвили говорил, что можно сократить госаппарат в 3 раза и народ этого даже не заметит.
Общая численность госслужащих точно неизвестна, Где то более 300000.
Надо сокращать ещё. Убирать неугодных.
Но не просто сокращать, а проводить «умную» реорганизацию с целью превращение Украины в страну развитой демократии западного типа.
Починаймо її знову!
Це вже було в 2019. Об'єдинуввли, роз'єднували, і ось знову
Повторно на днях звернулись у Держпродспоживслужбу , відповідь начальника просто нас обурює: " Я тут меньше 2-х місяців і тільки протираю штани..., нічим вам допомогти не можу, так як накладено мараторій на будь-які перевірки суб"єктів господарювання". Ось і думаємо чи проходити ще одне коло цього аду під назвою "корупційна Україна?" Адже 2 роки поневірянь по поліціям, прокуратурам, офісампоправамлюдини, всяким нкрєкп і держкпродспоживслужбам, державним адвокатам результат один: "а воз і нинє там". Українські органи включно з Урядом ІМІТУЄ БУРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ у плані захисту громадян України які попали у важку ситуацію під час пандемії та військового стану, а чинуші на місцях просто ігнорують права людини і ЗакониУкраїни, а кругова порука їм в цьому допомагає. І що нам робити?
Можна багато розповісти і про "діяльність" Дмитрівської управляючої компанії, голови Дмитрівської ОТГ, і про штучне банкрутство Київо-Святошинського дорожньо-експлуатаційного управління, на балансі якого був будинок в якому знаходиться наша квартира, і ще багато цікавих речей, але це ж не на часі, правда?
тел. для тих, хто може реально допомогти: 050-205-47-80
ви читаєте чи рахуєте? лол
НАДС і питань європейської....
Я так розумію де були ефективніші керівники туди до них спихають функції тих міністерств де керівники не показували ніяких результатів.