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Если РФ применит ядерное оружие, США уничтожат большую часть российских военных возможностей, – генерал Ходжес

зброя,росія,ядерна

В случае применения ядерного оружия, положительных последствий для России не будет.

Об этом в интервью 24 каналу заявил бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, информирует Цензор.НЕТ.

"Их будет ноль, если россияне решатся использовать ядерное оружие. На поле боя им это не принесет выгоды, а только беду. Потому что коллективный Запад во главе с США должен будет отреагировать", - пояснил генерал.

Ходжес отметил, что Кремль хочет, чтобы люди как можно больше говорили о ядерном оружии и высказывали свои опасения. Российское ядерное оружие эффективно только тогда, когда его не используют.

"Как только его используют - все. Потому что потом в дело вступят США и уничтожат большую часть российских военных возможностей", - подчеркнул экскомандующий американской армией.

Генерал отметил, что у страны-агрессора нет друзей. Он привел в пример встречу Си Цзиньпиня с канцлером Олафом Шольцом, когда глава Китая сказал, что осуждает вероятное использование Россией ядерного оружия, но вместе с тем осуждает и угрозы ядерного оружия.

"То есть у России в этом вопросе нет друзей, может, только одна КНДР. Но союзников, которые одобрили бы применение ядерного оружия по Украине, у них нет", - добавил Ходжес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агрессия России обнаружила потерю мощи американского военного сдерживания, а кризис в Украине – это только разминка, - адмирал ВМС США Ричард (обновлено)

россия (95740) США (26901) ядерное оружие (1341) Ходжес Бен (167)


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Топ комментарии
+20
Думаю, у США хватит возможностей разнести нафиг и армию, и все бункеры Путина без применения ядерного оружия. Про это и мысль.
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09.11.2022 11:38
+19
***** насрать на военную технику и армию. ***** и его нацисты боятся только ответного ядерного удара по мацкве
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09.11.2022 11:23
+15
бла бла бла, а тим часом Україну і далі нищать
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09.11.2022 11:24
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***** насрать на военную технику и армию. ***** и его нацисты боятся только ответного ядерного удара по мацкве
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09.11.2022 11:23 Ответить
по бункеру
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09.11.2022 11:30 Ответить
По кумполу.
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09.11.2022 12:31 Ответить
по кумполу і молотка б вистачило
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09.11.2022 12:32 Ответить
Думаю, у США хватит возможностей разнести нафиг и армию, и все бункеры Путина без применения ядерного оружия. Про это и мысль.
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09.11.2022 11:38 Ответить
так и будет
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09.11.2022 13:43 Ответить
Можете все под 0 , а главное на упреждение и принуждение к миру !
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09.11.2022 14:33 Ответить
бла бла бла, а тим часом Україну і далі нищать
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09.11.2022 11:24 Ответить
Вибирайте адекватну владу і нас не будуть нищити.
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09.11.2022 12:33 Ответить
при кучмі військо не було, а ще оставалося від совка, абсолютно відсутня реформа війська - це нормально? революціонер не дороблений вам свербить десь? І це він ще наполовину українець за суттю. А якби вже справжнього вибрали у владу, то ви і такі як ви мабуть і волосся на голові рвали б?
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09.11.2022 20:54 Ответить
А це нам покарання за обрання Ющенка, Януковича, Порошенко та Зеленського, бо після Кучми ніхто з президентів не займався ЗСУ, ракетами та літаками, а тільки вважали нас, військових, дармоїдами.

Пам'ятаєте, як на Донбасі під гусениці клали своїх діточок щоб не пропустити ЗСУ на кордон? Ось зараз це суцільна зона знищеної інфраструктури.

Як вірно сказав Наполеон " Хто не хоче кормити свою армії, той буде кормити армію окупанта".

Так що треба як можна скоріш переходити на Парламентську Республіку, без Президенства.
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09.11.2022 14:58 Ответить
А ниче, что именно Кучма передал рашке те же стратегические бомбардировщики с ракетами?
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09.11.2022 15:26 Ответить
Так, це він зробив, це його Помилка.
Я і багато інших офіцерів пропонували продати їх у США або підірвати, але до рф не віддавати. Сталось так, як сталось. А ви помилок ніколи не робили?
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09.11.2022 19:00 Ответить
Здрасте, это же не я написал выше, что все президенты козлы, а от Кучма молодец...
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09.11.2022 19:37 Ответить
Кучма був останнім ПРОукраїнським Президентом.
При Ющенко були Газові війни і у той же час Южмаш обслуговувало стратегічні ракети рф. Це факт.

Янукович здав Обаме декілька кг збагаченого урану, як раз і лишивши можливості за 2 місяці зробити ядерні боєголовки до ракет, які б гіпотетично мали можливість у випадку використання путлером ЯЗ нанести ядерний удар у відповідь, наприклад по Москві та Пітеру.

Це Порошенко 5 років, а Зеленський 2,5 роки війни не заборонили продаж у рф титану, без якого рф не мала можливості будувати ракети, літаки та гвинтокрили, які вбивають українців на фронті та у будинках. Це вони продавали у рф цирконій, без якого просто неможливо робити ядерні боєголовки.

Так що порівняйте, як у Керченському проливі Кучма відстоял інтереси України з тим, що робили його приємніки.
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09.11.2022 22:53 Ответить
Ага, значит при Кучме южмаш не обслуживал российски стратегические ракеты... Это что-то новенькое
При Юще не газовые войны были, а начало конца газовых договорняков и коррупционных схем. Вы разберитесь как это все работало при Кучме Рашка использовала Украину для заробатывания бабла для чиновников и взяток украинским и западным политикам.
Про титан вы бред пишете. Погуглите ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Просто в Керческом проливе рашка еще не была готова, как и в начале 90-х небыли готовы.
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10.11.2022 15:41 Ответить
Прі Кучме майже не обслуговували. Ви не знаєте, а я знаю, що Єльцин суворо заборонив хоч щось високотехнологічне замовляти у України, щоб не давати нам валюту. Може чули, що в них до дефолту дійшло.
А ось при Ющенко у рф вже було багато нефтедоларів, до того ж Ющенко навмисно дав згоду за обслуговування за копійки.

Ви знов таки не в курсі, що Перша газова війна була ще у жовтні 1993-го року. Друга у 2006-му, як раз при Ющенко.
Так, ще між першим та другим турами виборів Дорошенко звів Ющенко з Фірташем і вони домовились про роботу по газу з допомогою прокладки "РосУкренерго", у якій 51% це доля самого путлера. До того ж на ринок газу ввели компанію старшого брата Ющенко, Петра, і компанія мала назву "Петро газ". Це була корупція у чистому вигляді, про все це на допитах розповів тодішній очільник "Нафтогаз" Дубіна, і як по особистому наказу Ющенко він зупинив вигідний контракт та 31 грудня покинув Москву, і путлер негайно розпочав Третю газову війну.

Про титан. Є два родовища у України, в Житомирській та Дніпропетровській областях, та три горно збагачувальних комбіната. А також у Запоріжжі є титаново-магнієвий комбінат, на якому роблять все технологічні ланцужки, до титанової губки, яка насправді є вже на 98% титаном. А вже потім везли у рф де у вакуумних електропечах виплавляли чистий титан. Але у Харькові, для себе, на "Харківському Турбоатомом" робили титан для себе, для лопастей. Так що все могли робити самі.
А у рф копалин титана вже більш нема, бо закінчилась руда, тому ще з 2009-го року рф всі 100% титану закуповувала у України, напевно до 24 лютого 2022р. Я про це знаю, та й ви можете знайти самі доклад ависма про те, де вони закуповують титан.
Про цірконій хош не стали сперечатися, і те добре.

У 2003-му путлер був не готовий, бо при Кучмі ще була майже півмільйонна українська армія і на армії щось економили, але не так як це сталось при Ющенко і тем паче при Януковиче.
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10.11.2022 17:02 Ответить
Давно вас не було видно на цензорі)
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10.11.2022 00:17 Ответить
Спочатку сходив у ЗСУ, потім дембельнули.
І тоді я зрозумів чому ті, хто пішов воювати ще у 14-му, рідка заходять на ЦН.
Зараз трохи попустило, але не авторські гілки зайшов, побачив там майже один непотреб і більше туди заходити бажання немає.
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10.11.2022 10:11 Ответить
А якій нік у вас був раніше?
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10.11.2022 10:12 Ответить
Ми з вами розмовляли про Лєди напередодні агресії. Потім мій акаунт забанили рашисти, які засіли у цн за непровладну антиолігахічну позицію.
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10.11.2022 11:53 Ответить
Так, тут майже одні вони, тому і впала зацікавленість сайтом.
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10.11.2022 12:00 Ответить
До речі, цікаве інтерв'ю Ю. Костенка про справжні плани ядерного роззброєння України в обмін на членство в НАТО та ЄС та державну зраду комуністів, які були тоді при владі.
http://nrcu.gov.ua/news.html?newsID=100039
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10.11.2022 16:53 Ответить
Я дивився це інтерв'ю. Костенко мабуть вже старий та багато чого забив, або навмисно каже деяку неправду.

На справді генерал-полковник Смешко якось розповів, що Президент США, у 2006-му, коли ми здали майже всю свою ядерну зброю, хотів предоставити Україні статус "стратегічного союзника", як у Ізраїля або Японії. Але... Але СБУ (хоча яке же воно українське) провели операцію по дискредитації Украіни у США і нам не надали цього статусу. Про це стало відомо українській військовій розвідці, яку він очолював. Ясна річ, що підтверджуючих документів майже немає. Але коли Кучма про це визнав, то й призначив Смешка з військової розвідки чистити лайно у СБУ.

До речи, Кучма залишив декілька кг збагаченого урану (на наукові потреби) і з нього ми могли самі, десь за три місяці, зробити десь з десяток ядерних боєзарядів, але Янукович передав цей уран Обаме, за фотку з ним, ось тоді ми по справжньому і стали без'ядерною державою
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10.11.2022 17:17 Ответить
Я б не довіряв цьому Смєшку. Він свого часу вперто заявляв в унісон із зеленими колаборантами начебто спецоперації по захопленню вагнерівців не було.
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10.11.2022 17:56 Ответить
Але ТУ розвідку котрою так гордиться Буданов, зробив як раз Смешко...
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10.11.2022 18:18 Ответить
А про комуністів? Кучма колись розповів. У ВР 350 комуняк, обрані народом. Жодного рішення проти мацкви не підтримували. Коли РУХовці сказали у ВР, що Україна повинна розробити свою ядерну зброю, то Кучма їм (на закритому засіданні ВР) сказав, що зробити свої ракети - не питання, зробимо, зробити ядерні боєголовки можемо достатньо швидко... але каже, в мене одне питання - на чийому виборчому окрузі облаштуємо ядерний полігон для випробування ядерної зброї? Казав що більш не чув такої тиші у залі ВР.
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10.11.2022 17:41 Ответить
Не президенти винні, а безпечність українців, які тільки думали як заробити грошей, і ніхто не мігуявити, що Кацапстан наважиться нападати.
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09.11.2022 16:56 Ответить
Як ніхто не уявляв? Я коли перевівся, на початку 90-х з рф до ЗСУ, у Генштабі прямо попереджав що напад рф на Україну неминучий, що вони ще при Єльцини стали це планувати.
Той же Залужний закінчив академію розумів, що колись мацква нападе...
Але президенти вирішують стратегію.
Може тому Забродський повірив у велику можливість широкомасштабного вторгнення не став ставити питання Зеленському та і не розповідав йому як ЗСУ готується відбивати вторгнення - боявся що ця інформація завдяки оточенню попаде до ворога.
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09.11.2022 18:58 Ответить
Базовая беда нашего народа, вековая--- хуторянство и не желание становится нацией. Ведь реально у нас и правда никогда не было государства, со всеми атрибутами такового. Стройная система управления, технический бюрократизм, скажем так. Последние попытки в 1917--- 1919 гг, показали насколько наивны одни и категоричные другие в одном обществе. Затяжная тема, не для форума. И давно она раскрыта. Но мы не желаем ее. Эта война последний шанс. А возможно и нет.
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12.11.2022 14:22 Ответить
шо ты куришь? )))
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09.11.2022 18:17 Ответить
20 років як кинув палити. Навіть коли 25 лютого добровільно повернувся до ЗСУ палити не став, хоча іноді і хотілося таким чином заспокоїти нерви.
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09.11.2022 19:01 Ответить
Інколи хо, щоб вони якусь бомбу кудись скинули й отримали у відповідь по-дорослому
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09.11.2022 11:24 Ответить
на вас?
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09.11.2022 22:10 Ответить
Черга навкрузи з наточеними зубами чекає... після знищення більшості кацапських військових можливостей почнуть гризти й відкушувати... поки не залишаться неїстивні кістки.
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09.11.2022 11:24 Ответить
Не знищите .. . Бо її вже знищили ЗСУ .
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09.11.2022 11:26 Ответить
ви не знаєте де мацквабад з крембелем і підер знаходяться?
така тайна велика?
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09.11.2022 11:28 Ответить
К сожалению, это не боле, чем "бла-бла-бла" очередного отставника (эксперта, политолога и т.п.)
На сегодняшний день нет НИ ЕДИНОГО заявления официальных и уполномоченных лиц "Запада" в котором бы они говорили что КОНКРЕТНО будет РФ за применение ЯО по Украине. Все эти "страшные и ужасные последствия" на РФ впечатления не производят.
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09.11.2022 11:44 Ответить
Лякають.
У великій політиці завжди найстрашніші погрози лунають не з вуст керівництва держави.
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09.11.2022 15:00 Ответить
Это не важно. Важно как на это реагирует тот, кому угрожают. Думаю излишне вам напоминать все ******* путлера (начиная со 2-й чеченской войны, когда он Грозный с землей ровнял) и "страшные угрозы Запада". И что поменялось в риторике Запада?
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09.11.2022 16:14 Ответить
Де-юре 2-я чеченская была внутренним конфликтом россии. Сейчас война на территории другого государства.
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09.11.2022 18:23 Ответить
У Дудаєва не було ППО та винищувачів. Україна вже не боїться коврового бомбометанія, бо їх літаки вже бояться навить думати ліпити до наших обласних центрів.
Нам майже все рівно що каже Захід, аби надавав зброю. Нам би і своєї вистачило, якби Порошенко з Грицаком займались нарощуванням озброєнь, а не проє***и чотири арсенали. Тай два роки Зеленського псу під хвіст, бо зараз реально могли мати ракети з дальністю до 1 000 км.
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09.11.2022 18:47 Ответить
Ще якби військово-політичне керівництво не зважало на те, що каже захід або хоча б Залужний не зважав на незаконні чи навіть злочинні накази цього керівництва
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10.11.2022 00:27 Ответить
При чем тут "у Дудаева не было ПВО"? Я говорил о реакции Запада на уничтожение Грозного.
При чем тут "НАМ все равно ..."? Заявления Запада направлены на путлера, а не на "нас". А вот ему как раз "все равно". Об этом и был мой пост.

А вот на счет Порошенко и пр. вы абсолютно правы! Мы должны были стать условным Израилем, а стали коррупционным дном Европы! Если бы мы стали Израилем (в плане обороны и ВПК) я не уверен, что это предотвратило бы нападение Мордора, но последствия, ход военных действий и результаты войны были бы совершенно другие.
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10.11.2022 12:14 Ответить
На мій погляд нам непотрібно брати приклад з Ізраїля. Там ще та корупція. Там прем'єр-міністрів дуже часто саджають, а це каже про те, що крадуть там майже усі. Оборона в них відверто хренова, бо противник з труби ракети запускає, це все ж таки не рф з її ресурсами та оборонкою, яка до недавнього вважалась другою армію у світі... ВПК Ізраїлю? Щось в мене враження, що вони просто ошукують платників податків США, типу удосконаливши штатівське озброєння... Ось поставили технології майже усіх БПЛА кацапам, і що? Зараз у Ірана закуповують. А в нас самих є набагато кращі, тільки що при Порошенко, що при Зеленському грошей їм не дають.
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10.11.2022 15:16 Ответить
А що повинен був казати Захід по бомбардування рф своєї території? Тому і така реакція.
До того ж фрау Ангела Рібентропп, як ми вже бачимо, агент Кремля, Берлусконі злодій, який підтримував путлера, во Франції соціалісти, а це лайно, ну і у США після Рейгана жодного толкового Президента, ну Трамп ще щось тямив у геополітиці...
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10.11.2022 15:19 Ответить
Надоел уже этот анекдот с яо.. сомневаюсь что кто-то вообще смелости наберётся его использовать.. разве что против инопланетян.. хотя и касапы не с этой планеты..
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09.11.2022 11:46 Ответить
и тем не менее.. " коллективный Запад " даже одни путлеровские пугалки ооооо чень мягко говоря , смущают ..
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09.11.2022 12:12 Ответить
Якщо ця *** та під назвою раczeя наважиться застосувати ядерну зброю, вони повинні знати що їм кацапам 100 відсотково буде пі зда.Тоді вони і гадати про це не будуть, інше не працює.
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09.11.2022 11:49 Ответить


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09.11.2022 18:16 Ответить
А превентивно? "З чєтирьох направлєній". І карта є.
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09.11.2022 12:11 Ответить
Навіщо з чотирьох? На мій розрахунок достатньо з двох. Але ніяких уточнень не напишу, бо і так багато зайвого раніше писав.
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09.11.2022 15:02 Ответить
Це я бульбофюрера перекривляв.
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09.11.2022 15:49 Ответить
Почему не всех? На развод оставят?
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09.11.2022 12:24 Ответить
Картина світу без відра лайна буде неповною
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09.11.2022 14:46 Ответить
цей Ходжес уже давно дозрів, щоб повоювати під Херсоном у складі ЗСУ командиром батальйону.
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09.11.2022 12:54 Ответить
Вам вслід за "Мацква".
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09.11.2022 15:04 Ответить
Ядреного дерьма на рабZee давно нет, сказка про Ивана - дурака я внимательно изучил ещё в детстве...😛а если без шутки юмора...то в 1992 году США запустили проект помощи моцкалям под названием "Подари Надежду"..., типа Ленд-Лиз продуктовый...,согласно которому миллионы тонн различного продовольствия валили на рабZeю рекою аж до1997 года...,в ответ Виктор Черномырдин и Альберт Гор заключили брацкой союз о передаче США весь ядерный потенциал накопленный с 1955 года...
Жрать хоцца усигда...😛🤣
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09.11.2022 12:57 Ответить
Не потенціал, а відпрацьоване ядерне паливо.
А у той час у Харкові, у НВІ, на гранти США розробляли новий від ядерного палива на основі відпрацьованого. На жаль Янукович це заморозив, а Порошенко та Зеленський не відновили.
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09.11.2022 15:06 Ответить
А украинские мстители уничтожат всю рабсейскую элиту, которая имеет неосторожность шарится за пределами **********.
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09.11.2022 13:08 Ответить
Если США такие сильные, почему они не помогут Украине???
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09.11.2022 15:04 Ответить
Так допомагають. Але дуже обережно, бо не мають 100% захисту від масованої ядерної атаки з РФ.

Тактика "удава", коли кільця придушують поступово.

Ось Обамку я би як Мусоліні... Бо це ця потвора могла витрутися ще під час захвату ВР АРК.
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09.11.2022 15:10 Ответить
Т.е. по сути он утверждает что США вступят в войну. Но только есть момент - он никто по сути и выражает свое мнение (желание)
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09.11.2022 15:22 Ответить
коротко и ясно!
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09.11.2022 17:53 Ответить
Серед америкоїдів сміливі і рішучі (принаймі, на словах), лише колишні чиновники. 3,14здіти, як кажуть...
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09.11.2022 18:20 Ответить
Цим він хоче сказати що вони знищать всі ядерні заряди мордору.Так в чому проблема зробити це превентивно????І добити мразоту кацапську раз і назавжди????
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10.11.2022 08:21 Ответить
 
 