Если РФ применит ядерное оружие, США уничтожат большую часть российских военных возможностей, – генерал Ходжес
В случае применения ядерного оружия, положительных последствий для России не будет.
Об этом в интервью 24 каналу заявил бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, информирует Цензор.НЕТ.
"Их будет ноль, если россияне решатся использовать ядерное оружие. На поле боя им это не принесет выгоды, а только беду. Потому что коллективный Запад во главе с США должен будет отреагировать", - пояснил генерал.
Ходжес отметил, что Кремль хочет, чтобы люди как можно больше говорили о ядерном оружии и высказывали свои опасения. Российское ядерное оружие эффективно только тогда, когда его не используют.
"Как только его используют - все. Потому что потом в дело вступят США и уничтожат большую часть российских военных возможностей", - подчеркнул экскомандующий американской армией.
Генерал отметил, что у страны-агрессора нет друзей. Он привел в пример встречу Си Цзиньпиня с канцлером Олафом Шольцом, когда глава Китая сказал, что осуждает вероятное использование Россией ядерного оружия, но вместе с тем осуждает и угрозы ядерного оружия.
"То есть у России в этом вопросе нет друзей, может, только одна КНДР. Но союзников, которые одобрили бы применение ядерного оружия по Украине, у них нет", - добавил Ходжес.
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Пам'ятаєте, як на Донбасі під гусениці клали своїх діточок щоб не пропустити ЗСУ на кордон? Ось зараз це суцільна зона знищеної інфраструктури.
Як вірно сказав Наполеон " Хто не хоче кормити свою армії, той буде кормити армію окупанта".
Так що треба як можна скоріш переходити на Парламентську Республіку, без Президенства.
Я і багато інших офіцерів пропонували продати їх у США або підірвати, але до рф не віддавати. Сталось так, як сталось. А ви помилок ніколи не робили?
При Ющенко були Газові війни і у той же час Южмаш обслуговувало стратегічні ракети рф. Це факт.
Янукович здав Обаме декілька кг збагаченого урану, як раз і лишивши можливості за 2 місяці зробити ядерні боєголовки до ракет, які б гіпотетично мали можливість у випадку використання путлером ЯЗ нанести ядерний удар у відповідь, наприклад по Москві та Пітеру.
Це Порошенко 5 років, а Зеленський 2,5 роки війни не заборонили продаж у рф титану, без якого рф не мала можливості будувати ракети, літаки та гвинтокрили, які вбивають українців на фронті та у будинках. Це вони продавали у рф цирконій, без якого просто неможливо робити ядерні боєголовки.
Так що порівняйте, як у Керченському проливі Кучма відстоял інтереси України з тим, що робили його приємніки.
При Юще не газовые войны были, а начало конца газовых договорняков и коррупционных схем. Вы разберитесь как это все работало при Кучме Рашка использовала Украину для заробатывания бабла для чиновников и взяток украинским и западным политикам.
Про титан вы бред пишете. Погуглите ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Просто в Керческом проливе рашка еще не была готова, как и в начале 90-х небыли готовы.
А ось при Ющенко у рф вже було багато нефтедоларів, до того ж Ющенко навмисно дав згоду за обслуговування за копійки.
Ви знов таки не в курсі, що Перша газова війна була ще у жовтні 1993-го року. Друга у 2006-му, як раз при Ющенко.
Так, ще між першим та другим турами виборів Дорошенко звів Ющенко з Фірташем і вони домовились про роботу по газу з допомогою прокладки "РосУкренерго", у якій 51% це доля самого путлера. До того ж на ринок газу ввели компанію старшого брата Ющенко, Петра, і компанія мала назву "Петро газ". Це була корупція у чистому вигляді, про все це на допитах розповів тодішній очільник "Нафтогаз" Дубіна, і як по особистому наказу Ющенко він зупинив вигідний контракт та 31 грудня покинув Москву, і путлер негайно розпочав Третю газову війну.
Про титан. Є два родовища у України, в Житомирській та Дніпропетровській областях, та три горно збагачувальних комбіната. А також у Запоріжжі є титаново-магнієвий комбінат, на якому роблять все технологічні ланцужки, до титанової губки, яка насправді є вже на 98% титаном. А вже потім везли у рф де у вакуумних електропечах виплавляли чистий титан. Але у Харькові, для себе, на "Харківському Турбоатомом" робили титан для себе, для лопастей. Так що все могли робити самі.
А у рф копалин титана вже більш нема, бо закінчилась руда, тому ще з 2009-го року рф всі 100% титану закуповувала у України, напевно до 24 лютого 2022р. Я про це знаю, та й ви можете знайти самі доклад ависма про те, де вони закуповують титан.
Про цірконій хош не стали сперечатися, і те добре.
У 2003-му путлер був не готовий, бо при Кучмі ще була майже півмільйонна українська армія і на армії щось економили, але не так як це сталось при Ющенко і тем паче при Януковиче.
І тоді я зрозумів чому ті, хто пішов воювати ще у 14-му, рідка заходять на ЦН.
Зараз трохи попустило, але не авторські гілки зайшов, побачив там майже один непотреб і більше туди заходити бажання немає.
http://nrcu.gov.ua/news.html?newsID=100039
На справді генерал-полковник Смешко якось розповів, що Президент США, у 2006-му, коли ми здали майже всю свою ядерну зброю, хотів предоставити Україні статус "стратегічного союзника", як у Ізраїля або Японії. Але... Але СБУ (хоча яке же воно українське) провели операцію по дискредитації Украіни у США і нам не надали цього статусу. Про це стало відомо українській військовій розвідці, яку він очолював. Ясна річ, що підтверджуючих документів майже немає. Але коли Кучма про це визнав, то й призначив Смешка з військової розвідки чистити лайно у СБУ.
До речи, Кучма залишив декілька кг збагаченого урану (на наукові потреби) і з нього ми могли самі, десь за три місяці, зробити десь з десяток ядерних боєзарядів, але Янукович передав цей уран Обаме, за фотку з ним, ось тоді ми по справжньому і стали без'ядерною державою
Той же Залужний закінчив академію розумів, що колись мацква нападе...
Але президенти вирішують стратегію.
Може тому Забродський повірив у велику можливість широкомасштабного вторгнення не став ставити питання Зеленському та і не розповідав йому як ЗСУ готується відбивати вторгнення - боявся що ця інформація завдяки оточенню попаде до ворога.
така тайна велика?
На сегодняшний день нет НИ ЕДИНОГО заявления официальных и уполномоченных лиц "Запада" в котором бы они говорили что КОНКРЕТНО будет РФ за применение ЯО по Украине. Все эти "страшные и ужасные последствия" на РФ впечатления не производят.
У великій політиці завжди найстрашніші погрози лунають не з вуст керівництва держави.
Нам майже все рівно що каже Захід, аби надавав зброю. Нам би і своєї вистачило, якби Порошенко з Грицаком займались нарощуванням озброєнь, а не проє***и чотири арсенали. Тай два роки Зеленського псу під хвіст, бо зараз реально могли мати ракети з дальністю до 1 000 км.
При чем тут "НАМ все равно ..."? Заявления Запада направлены на путлера, а не на "нас". А вот ему как раз "все равно". Об этом и был мой пост.
А вот на счет Порошенко и пр. вы абсолютно правы! Мы должны были стать условным Израилем, а стали коррупционным дном Европы! Если бы мы стали Израилем (в плане обороны и ВПК) я не уверен, что это предотвратило бы нападение Мордора, но последствия, ход военных действий и результаты войны были бы совершенно другие.
До того ж фрау Ангела Рібентропп, як ми вже бачимо, агент Кремля, Берлусконі злодій, який підтримував путлера, во Франції соціалісти, а це лайно, ну і у США після Рейгана жодного толкового Президента, ну Трамп ще щось тямив у геополітиці...
Жрать хоцца усигда...😛🤣
А у той час у Харкові, у НВІ, на гранти США розробляли новий від ядерного палива на основі відпрацьованого. На жаль Янукович це заморозив, а Порошенко та Зеленський не відновили.
Тактика "удава", коли кільця придушують поступово.
Ось Обамку я би як Мусоліні... Бо це ця потвора могла витрутися ще під час захвату ВР АРК.