Жены "мобиков" из Ульяновска жалуются, что их мужья оставлены ранеными в окружении ВСУ

Жены мобилизованных россиян из Ульяновской области жалуются, что командование оставило их раненых мужчин умирать без еды и воды и в окружении ВСУ.

Об этом пишет российский телеграм-канал "Можем объяснить", сообщает Цензор.НЕТ.

Жена одного из мобилизованных рассказала, что мужчина не выходит на связь с ней с 30 октября.

"Товарищ мужа сказал, что их вывезли в лес и там оставили. Начались обстрелы ВСУ. Кто успел вырыть окоп, тот прятался. А те, кто не успели, погибли или находятся в госпитале. Вещи сгорели. Они не знают, сколько смогут продержаться там", – рассказала она.

Россиянам вроде бы пообещали, что они будут находиться в тылу, но "мобики" оказались в первой линии и сразу под обстрелом украинских военных. Командование, по словам женщины, фактически бросило кафиров в лесу самих - у них нет ни еды, ни воды, ни медикаментов.

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Женщина позвонила в военкомат, но там ответили, что не имеют сведений о местонахождении ее мужа. На горячей линии Минобороны РФ заявили, что "то, что говорят мужчины – фейк".

"Я сказала, что мы пойдем жаловаться в прокуратуру и другие инстанции, на что они пожелали удачи и положили трубку", – вспоминает жена солдата.

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Это не первая и не последняя жалоба в адрес ульяновских властей. Как пишет Telegram-канал, еще две россиянки сообщили, что их мужчины направили в горячую точку вместо обещанного тыла. "Мы что, отправляли своих братьев, мужчин, родителей насмерть?" – написала жена мобилизованного.