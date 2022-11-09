Жены "мобиков" из Ульяновска жалуются, что их мужья оставлены ранеными в окружении ВСУ
Жены мобилизованных россиян из Ульяновской области жалуются, что командование оставило их раненых мужчин умирать без еды и воды и в окружении ВСУ.
Об этом пишет российский телеграм-канал "Можем объяснить", сообщает Цензор.НЕТ.
Жена одного из мобилизованных рассказала, что мужчина не выходит на связь с ней с 30 октября.
"Товарищ мужа сказал, что их вывезли в лес и там оставили. Начались обстрелы ВСУ. Кто успел вырыть окоп, тот прятался. А те, кто не успели, погибли или находятся в госпитале. Вещи сгорели. Они не знают, сколько смогут продержаться там", – рассказала она.
Россиянам вроде бы пообещали, что они будут находиться в тылу, но "мобики" оказались в первой линии и сразу под обстрелом украинских военных. Командование, по словам женщины, фактически бросило кафиров в лесу самих - у них нет ни еды, ни воды, ни медикаментов.
Женщина позвонила в военкомат, но там ответили, что не имеют сведений о местонахождении ее мужа. На горячей линии Минобороны РФ заявили, что "то, что говорят мужчины – фейк".
"Я сказала, что мы пойдем жаловаться в прокуратуру и другие инстанции, на что они пожелали удачи и положили трубку", – вспоминает жена солдата.
Это не первая и не последняя жалоба в адрес ульяновских властей. Как пишет Telegram-канал, еще две россиянки сообщили, что их мужчины направили в горячую точку вместо обещанного тыла. "Мы что, отправляли своих братьев, мужчин, родителей насмерть?" – написала жена мобилизованного.
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бо інакше зрозуміти самку чмобіка не знаю як - тупо сказали шо йди і біжи, а воно - єсть імєю - не розумію народа-тєрпілу.
раби
Если нет денег на форму даже
просто даже там пресловутый чикатило - тень от этих тварей.
ты думаешь наших пацанов там...... ты понимаешь вообще что за херню вскормили вот все эти, и мы ... особо своим - братьяжененападут
Объясняет, что ***** лезть с оружием в чужую страну?
чмочмочмочмо-бик,
покинули вас, но мы вас спасем
чмочмочмочмо-бик,
а че нам на вас, нам выплаты, эмм
чмочмочмочмо-бик,
да гнил бы ты там
чмочмочмочмо-бик,
Не дам я Жигульки, но азеру дам
за-за-за-за руль он
приехал и тут, рожу я таких же
чмочмочмочмо-бик,
А вот и опять даю для Мохиджа
чмочмочмочмо-бик,
опять освобОдим, чего уж тут уж
чмочмочмочмо-бик,
ой, что-то болит, уже не люблю путина, мало бабла.
г*споди, где то так они и думают
Та ні, за пральною машиною.
Та ні, вони поїхали на пікнік