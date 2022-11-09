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Новости Война Мобилизация в РФ
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Жены "мобиков" из Ульяновска жалуются, что их мужья оставлены ранеными в окружении ВСУ

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Жены мобилизованных россиян из Ульяновской области жалуются, что командование оставило их раненых мужчин умирать без еды и воды и в окружении ВСУ.

Об этом пишет российский телеграм-канал "Можем объяснить", сообщает Цензор.НЕТ.

Жена одного из мобилизованных рассказала, что мужчина не выходит на связь с ней с 30 октября.

"Товарищ мужа сказал, что их вывезли в лес и там оставили. Начались обстрелы ВСУ. Кто успел вырыть окоп, тот прятался. А те, кто не успели, погибли или находятся в госпитале. Вещи сгорели. Они не знают, сколько смогут продержаться там", – рассказала она.

Россиянам вроде бы пообещали, что они будут находиться в тылу, но "мобики" оказались в первой линии и сразу под обстрелом украинских военных. Командование, по словам женщины, фактически бросило кафиров в лесу самих - у них нет ни еды, ни воды, ни медикаментов.

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Женщина позвонила в военкомат, но там ответили, что не имеют сведений о местонахождении ее мужа. На горячей линии Минобороны РФ заявили, что "то, что говорят мужчины – фейк".

"Я сказала, что мы пойдем жаловаться в прокуратуру и другие инстанции, на что они пожелали удачи и положили трубку", – вспоминает жена солдата.

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Это не первая и не последняя жалоба в адрес ульяновских властей. Как пишет Telegram-канал, еще две россиянки сообщили, что их мужчины направили в горячую точку вместо обещанного тыла. "Мы что, отправляли своих братьев, мужчин, родителей насмерть?" – написала жена мобилизованного.

армия РФ (19406) мобилизация (2785)


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Топ комментарии
+31
**** ти скаржишся, бидло?
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09.11.2022 11:37
+22
Не бреши, хвойда двадцятибаксова, не було у тебе ніякого чоловіка.
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09.11.2022 11:40
+19
Кацапські самки не проти війни, вони проти поганого поводження з їхніми мужиками.
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09.11.2022 11:44
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**** ти скаржишся, бидло?
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09.11.2022 11:37 Ответить
ну шоб комплектація в Жигі була краща - типу подушка пухова і пів-бака скрепного кєросіна...
бо інакше зрозуміти самку чмобіка не знаю як - тупо сказали шо йди і біжи, а воно - єсть імєю - не розумію народа-тєрпілу.
раби
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09.11.2022 11:49 Ответить
Бідкаються, що так вони білі драндулети не дістануть.
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09.11.2022 11:38 Ответить
Какие драндулеты

Если нет денег на форму даже
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09.11.2022 11:44 Ответить
та не брешіть заради збереження достойності для ока типу розказують,що дуже переживають і будуть йти жалітися,а на ділі уже собі колір лади вибирають,і думають над компенсацією і рахують грошики (які їм ітак не видадуть)
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09.11.2022 11:39 Ответить
Ви праві.В перспективі - мінус рукожопий напівімпотент, плюс сім мільйонів рублів і гарячий красень-коханець з Таджикистану. Московки потай моляться, щоб їхні самці здохли в Україні.
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09.11.2022 11:53 Ответить
Не бреши, хвойда двадцятибаксова, не було у тебе ніякого чоловіка.
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09.11.2022 11:40 Ответить
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09.11.2022 11:55 Ответить
Девки Х-ло наверное быстрее скинут
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09.11.2022 11:40 Ответить
ага, после "курска" и бесланов так скидали шо аж дымилось от удовлетворения
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09.11.2022 11:50 Ответить
В 1927 році в них теж почали все більшовицькі агенти німеччини, бабії бунти через брак білого хліба, і залога Пітера яка відмовилась все це подавляти - Волинський полк (українського походження)
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09.11.2022 17:34 Ответить
*1917
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09.11.2022 17:40 Ответить
пораненими та згвалтованими...)
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09.11.2022 11:40 Ответить
нє, реально! що за *****?! навіщо покинули поранених? ДОБИЙТИ ЇХ!
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09.11.2022 11:40 Ответить
Пусть радуется что колбасу с этого чмобика не топчет...
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09.11.2022 11:41 Ответить
мммм, как раз и зная этих тварей, вот реально и могут делать так.
просто даже там пресловутый чикатило - тень от этих тварей.
ты думаешь наших пацанов там...... ты понимаешь вообще что за херню вскормили вот все эти, и мы ... особо своим - братьяжененападут
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09.11.2022 12:01 Ответить
Закопаємо ваших чмобіків щоб не смерділи. Не хвилюйтесь.
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09.11.2022 11:41 Ответить
а шо им объясняет по этому поводу телеграм-канал "Можем объяснить"?
Объясняет, что ***** лезть с оружием в чужую страну?
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09.11.2022 11:42 Ответить
Тю, а куди ж вони їх відправляли? Хто їх тут буде терпіти?
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09.11.2022 11:43 Ответить
Кацапські самки не проти війни, вони проти поганого поводження з їхніми мужиками.
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09.11.2022 11:44 Ответить
Кацапські сучки виють, що орків не забезпечили пільговими путівками на курорт. Замість душу Шарко, загарбники отримали душ Хаймерса. Вони думали, що їдуть на сафарі полювати на українців, а самі стали мясом для диких тварин. Не одна рашистська гадина не повинна вижити, усіх в могилу.
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09.11.2022 11:47 Ответить
Не «не одна», а «ні одна» або «жодна». Сьогодні все ж таки День української писемності та мови .
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09.11.2022 12:54 Ответить
А я неписьменний.
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09.11.2022 14:11 Ответить
Зате, бєндровци, не захватили ульяновску область!
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09.11.2022 11:47 Ответить
це вам не перед телевізором кричати "уничтожим хахлов"...Здохнете суки і згниєте на нашій землі
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09.11.2022 11:48 Ответить
Большие мешки мусорные выдать не забыли? Самое нужный предмет в снаряге чмобика.
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09.11.2022 11:48 Ответить
ммм, может песню сделают, на манер, как всегда украдут:

чмочмочмочмо-бик,
покинули вас, но мы вас спасем
чмочмочмочмо-бик,
а че нам на вас, нам выплаты, эмм
чмочмочмочмо-бик,
да гнил бы ты там
чмочмочмочмо-бик,
Не дам я Жигульки, но азеру дам

за-за-за-за руль он
приехал и тут, рожу я таких же
чмочмочмочмо-бик,
А вот и опять даю для Мохиджа
чмочмочмочмо-бик,
опять освобОдим, чего уж тут уж
чмочмочмочмо-бик,
ой, что-то болит, уже не люблю путина, мало бабла.

г*споди, где то так они и думают
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09.11.2022 11:57 Ответить
- Поклали слухавку у воєнкоматі? - Зверніться до Рамзана Ахматовича через той же телеграм-канал.
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09.11.2022 11:59 Ответить
Гнила еліта, гнилі командири, солдати розходний матеріал, як в- Гардамарінах маршал казав, коні дорогіє, а мужичков хватіт ілі єщьо набєрьом, смисл один, 300 років пройшло, а царь сказав і нікого не пиле, хоче чі ти не хочешь, попи доросказали с телевізором і вперед.
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09.11.2022 12:00 Ответить
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09.11.2022 12:13 Ответить
їбуньї повинні усвідомити, що вони Ніхто і звати їх Ніяк.
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09.11.2022 12:14 Ответить
а що, їм стали непотрібними білі лади? Чого скаржаться?
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09.11.2022 12:34 Ответить
"Ми що, відправляли своїх братів, чоловіків, батьків на смерть?"
Та ні, за пральною машиною.
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09.11.2022 13:01 Ответить
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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09.11.2022 14:30 Ответить
"Ми що, відправляли своїх братів, чоловіків, батьків на смерть?" Джерело:
Та ні, вони поїхали на пікнік
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09.11.2022 14:41 Ответить
Ттупые бабы , русня ,что возьмёшь
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09.11.2022 15:56 Ответить
ватный мазохизм..им надо еще доллар сделать по 300 изаживуть...диды с неба смотрять треба в атак рааа на амбразуру за родину...
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09.11.2022 17:01 Ответить
И ни ода рашсамка не заявляет против войны..Готовтесь в вдовы во славу великого пу!
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09.11.2022 17:08 Ответить
 
 