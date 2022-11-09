Скоро услышим слова победы и мира, - Зеленский поздравил украинцев с Днем письменности и языка
Президент Владимир Зеленский в День письменности и языка поздравил украинцев.
Об этом глава государства сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Независимость, достоинство, свобода, Родина, священный долг, несгибаемость – слова, важные для каждого украинца. Совсем скоро услышим и новые: победа, мир, справедливость, возрождение.
С Днем украинской письменности и языка!" - говорится в сообщении.
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А чому не "во мне єврейская кровь, не трожтє язік"?
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱 та генералам Залужному Марченко Наеву Кривоносу Забродскому и т.д.
"Мову на хліб не намажеш!" ?