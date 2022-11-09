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Новости Война
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Скоро услышим слова победы и мира, - Зеленский поздравил украинцев с Днем письменности и языка

зеленський

Президент Владимир Зеленский в День письменности и языка поздравил украинцев.

Об этом глава государства сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Независимость, достоинство, свобода, Родина, священный долг, несгибаемость – слова, важные для каждого украинца. Совсем скоро услышим и новые: победа, мир, справедливость, возрождение.

С Днем украинской письменности и языка!" - говорится в сообщении.

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Зеленский Владимир (20530) язык (3780)


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Топ комментарии
+25
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09.11.2022 13:24
+20
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09.11.2022 13:23
+20
Армия созданная летом 2014 года по факту сегодня держит оборону Украины достойно и с Честью...
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱 та генералам Залужному Марченко Наеву Кривоносу Забродскому и т.д.
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09.11.2022 13:29
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"две-три недельки"
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09.11.2022 13:16 Ответить
Досить наслухались слів ! Вичищай свої Єрмакоконюшні!
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09.11.2022 13:20 Ответить
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09.11.2022 13:29 Ответить
Дивні хлопці, чого запитують, адже знають точно що насрано.
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09.11.2022 18:06 Ответить
"Армія+МОВА+Віра+ЄС+НАТО" - а чому не "акакаяразніца""???
А чому не "во мне єврейская кровь, не трожтє язік"?
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09.11.2022 13:21 Ответить
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09.11.2022 13:22 Ответить
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09.11.2022 13:23 Ответить
"шашликi" вже готовi?
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09.11.2022 13:22 Ответить
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
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09.11.2022 13:23 Ответить
яскравий приклад популістичної локшини на вуха лохторату. Я не кажу про порівняння з ******** реальністю - про це має бути окремий пост.
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09.11.2022 13:37 Ответить
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09.11.2022 13:24 Ответить
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09.11.2022 13:27 Ответить
Рука тримається за багажник, у чому гумор?)
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09.11.2022 13:29 Ответить
Що відбудеться коли машина рушить ?
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09.11.2022 13:31 Ответить
Нічого не відбудеться. Я їздив на мотоциклі сзаду, наприклад за водіїм, і тримався сзаду за багажник над номером. Мотоцикл рушив і я рушив разом з ним, і моя рука теж разом з мотоциклом. Нічого не відбудеться)
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09.11.2022 17:00 Ответить
скоро почуємо слова миру??? з ким мир? з кацапами? таки штовхають на перемирья
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09.11.2022 13:25 Ответить
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09.11.2022 13:30 Ответить
Армия созданная летом 2014 года по факту сегодня держит оборону Украины достойно и с Честью...
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱 та генералам Залужному Марченко Наеву Кривоносу Забродскому и т.д.
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09.11.2022 13:29 Ответить
скоріше би. тоді за твою шоблу малоросійських злодіїв та зрадників візьмемось
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09.11.2022 13:39 Ответить
А скільки "95 квартал", "свати" та інша мерзота гадили Україні? Йшли разом в ногу з "русским миром" і бац, народ пішов в інший бік, за своєю свобождою і Володя бистро перевзувся і прикрив своїх "акторів", навіть нагородив.
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09.11.2022 13:40 Ответить
Улюблена журналіздка презедента та каломойського Наташя Мосейчук сьогодні повторить своє
"Мову на хліб не намажеш!" ?
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09.11.2022 13:44 Ответить
Гнида зелена. Вже нудить від нього, неймовірно. Тупориле, сране лайно!!!
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09.11.2022 16:12 Ответить
 
 