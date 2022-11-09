Зеленский до сих пор не отреагировал на журналистское расследование о главе Днепропетровской ОВА Резниченко, - Бутусов

Президент Владимир Зеленский не прокомментировал журналистское расследование о коррупции главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Президент Зеленский до сих пор не прокомментировал ситуацию в Днепропетровской области с выделением 1,5 миллиарда гривен во время войны на фирму фитнес-тренерки, которая является подругой главы ОГА, назначенного указом президента. Власть чувствует полную безнаказанность и полную бесконтрольность. Можно воровать, можно лгать, потому что за счет налогоплательщиков они финансируют пиар новости о себе на телемарафоне.

Общество сражается с врагом, несмотря на отсутствие государственных решений, отсутствие координации и управления, потому что власть занята личными делами. Молчит президент – и молчат все другие государственные учреждения, все ждут команду из одного кабинета, иначе никаких движений не будет. Монополия на ложь это всегда монополия на беспорядок", - подчеркнул журналист.

Напомним, ранее журналисты "Схем" опубликовали расследование, в котором говорилось, что подруга главы Днепропетровской ОВА Разниченко получила 2,3 млрд на ремонт дорог в области.

САП открыла дело после журналистского расследования о руководителе Днепропетровской ОГА Резниченко.

Также журналисты программы "Схемы" установили, что руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, его девушка, фитнес-тренер Яна Хланта и Юрий Голик, являющийся консультантом "Великого Будівництва" вместе совершают перелеты за границу.

В то же время советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк не считает нужным принимать какие-либо решения в отношении главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко на основе журналистского расследования о коррупции.

Также смотрите: Журналисты установили совместные перелеты Резниченко и фитнес-тренера вместе с "консультантом" с Банковой Голиком, - Схемы. ФОТО