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Зеленский до сих пор не отреагировал на журналистское расследование о главе Днепропетровской ОВА Резниченко, - Бутусов

дороги,схеми,дніпропетровщина,резніченко

Президент Владимир Зеленский не прокомментировал журналистское расследование о коррупции главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Президент Зеленский до сих пор не прокомментировал ситуацию в Днепропетровской области с выделением 1,5 миллиарда гривен во время войны на фирму фитнес-тренерки, которая является подругой главы ОГА, назначенного указом президента. Власть чувствует полную безнаказанность и полную бесконтрольность. Можно воровать, можно лгать, потому что за счет налогоплательщиков они финансируют пиар новости о себе на телемарафоне.

Общество сражается с врагом, несмотря на отсутствие государственных решений, отсутствие координации и управления, потому что власть занята личными делами. Молчит президент – и молчат все другие государственные учреждения, все ждут команду из одного кабинета, иначе никаких движений не будет. Монополия на ложь это всегда монополия на беспорядок", - подчеркнул журналист.

Напомним, ранее журналисты "Схем" опубликовали расследование, в котором говорилось, что подруга главы Днепропетровской ОВА Разниченко получила 2,3 млрд на ремонт дорог в области.

САП открыла дело после журналистского расследования о руководителе Днепропетровской ОГА Резниченко.

Также журналисты программы "Схемы" установили, что руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, его девушка, фитнес-тренер Яна Хланта и Юрий Голик, являющийся консультантом "Великого Будівництва" вместе совершают перелеты за границу.

В то же время советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк не считает нужным принимать какие-либо решения в отношении главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко на основе журналистского расследования о коррупции.

Также смотрите: Журналисты установили совместные перелеты Резниченко и фитнес-тренера вместе с "консультантом" с Банковой Голиком, - Схемы. ФОТО

Зеленский Владимир (20530) Бутусов Юрий (4369) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (4008)


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Топ комментарии
+73
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09.11.2022 13:35
+65
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09.11.2022 13:33
+60
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09.11.2022 13:45
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09.11.2022 16:55 Ответить
Три перші не Оманські....
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10.11.2022 09:04 Ответить
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09.11.2022 16:58 Ответить
это не из его сценария....
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09.11.2022 17:12 Ответить
мишко подоляк десь коментував,але в дусі "Где ваши доказательства?"
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09.11.2022 17:17 Ответить
Кстати Зеленский отреагировал на петицию, о преступлении ОП, лишившие гражданства, руководителя Теробороны Днепра, награженного Орденом Мужества, Корбана, во время его командировки, в Великобританию??
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09.11.2022 17:19 Ответить
Не на часі, та й дерьмак не радить!
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09.11.2022 17:23 Ответить
С Резниченко будет точно также, как и с ермаком, поговорят - помолчат и всё забудется. Свои же люди, клоун их низачто в жизни не предаст.
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09.11.2022 17:29 Ответить
Чую заборіста доріжка була. У наркоманів життя яскраве, але не довге.
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09.11.2022 17:35 Ответить
После войны потоки хлынут с разных концов
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09.11.2022 18:08 Ответить
У Зелі така ж реакція як на Трухіна.
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09.11.2022 18:16 Ответить
А він мусив якось реагувати?
"Я нікаму нічєво нє должєн" (с)
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09.11.2022 18:16 Ответить
Ну нехай ти клоун, але ж не будь свинею! До тебе люди звертаються...
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09.11.2022 18:59 Ответить
в принципі, Зеленському пофуй, що читати з телесуфльора..
може б фіговий актор і хотів якось відреагувати на розслідування, чи ще що, але ж він - раб сценарію та режисерунської команди
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09.11.2022 19:16 Ответить
Бачили очі що купували ,то їжте поки не повилазять.
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09.11.2022 20:02 Ответить
Якби їли ті очі , що голосували, а так надії мало.
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10.11.2022 08:35 Ответить
Хай 73% не лише від «калібрів» дохнуть, але й від рішень підарьониша, якого вони на президента обрали… й що більше здохне, то краще…
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09.11.2022 22:25 Ответить
Не дійде і при першій же нагоді обкруть зелену шмарклю повторно
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10.11.2022 08:16 Ответить
у цього бонапартія, дах зовсім злетів, чувак не збирається відповідати за всі свої фінансові та політичні злочини, свято вірю, що настане час і ми дізнаємося багато нового з приводу крадіжки та здачі України.
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10.11.2022 00:17 Ответить
Юра Бутусов будь обережніший, пам'ятай Чорновола, Скрябіна, Сашку Білого та багато патріотів України яких просто нахабним обазом уничтожили, ще буде бій із внутрішніми гнидами, де ти будеш дуже потрібен, вони планують прибрати до рук будь-яку перемогу і н
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10.11.2022 00:24 Ответить
Скрябін - патріот України?)) Хахаха!
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10.11.2022 01:46 Ответить
і тому- уни что жили? Оргий анадійський, ще той Полі глот.
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10.11.2022 03:27 Ответить
в долі! патамуша
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10.11.2022 00:34 Ответить
Главная война ещё впереди. И ещё не известно, какая будет страшней
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11.11.2022 16:05 Ответить
Коррупционное https://kiev.com.ua/forums/topic/51132-zhurnalistskie-rassledovaniya-gennadiy-ustinov/ журналистское расследование - это сигнал, в первую очередь, для реагирования МВС и других силовых органов, а потом уже должна быть дана и политическая оценка. Ремонт дорог всегда был "лакомым куском" для украинских чиновников, а тут еще под "шумок" войны.
Возможно Зеленский ожидает расследования от других органов... Журналисты конечно молодцы! Нужно держать власть в тонусе, ибо монополия приводит к плачевным последствиям.
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07.12.2022 20:08 Ответить
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