В Херсонской области "прилетело" в кафе, где обедали оккупанты. Их забросило на деревья, - Хлань

В Херсонской области в поселке Зеленовка попали в кафе, где обедали вражеские солдаты и где они неподалеку окапывались.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"В Зеленовке прилетело в кафе "Фариз", где орки обедали, а неподалеку окопались. Люди говорят, что такого еще не было - забросило их аж на деревья", - написал Хлань.

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