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В Херсонской области "прилетело" в кафе, где обедали оккупанты. Их забросило на деревья, - Хлань

херсонщина,область,херсонська

В Херсонской области в поселке Зеленовка попали в кафе, где обедали вражеские солдаты и где они неподалеку окапывались.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"В Зеленовке прилетело в кафе "Фариз", где орки обедали, а неподалеку окопались. Люди говорят, что такого еще не было - забросило их аж на деревья", - написал Хлань.

Смотрите: В Херсонской области подорвано два моста, - СМИ. ФОТО

В Херсонской области прилетело в кафе, где обедали оккупанты. Их забросило на деревья, - Хлань 01

армия РФ (19406) Хлань Сергей (86) Херсонская область (4813)


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Топ комментарии
+42
"на гілляку" у дії
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09.11.2022 13:42
+20
Шкода дерев...
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09.11.2022 13:44
+16
так они что, слезть не могут?
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09.11.2022 13:46
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"на гілляку" у дії
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09.11.2022 13:42 Ответить
Як у классіка:"вперше в житті вони (орки) пораскінулі мозгамі".
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09.11.2022 14:45 Ответить
От воронам на радость, будет что по деревьям собирать
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09.11.2022 15:14 Ответить
Не принимайте близко к сердцу, это же Хлань, херсонский аналог луганского Гайдая и мелитопольского Фёдорова : ежедневные "новости" из всяких сливных информ-помоек, которые потом почти никогда не подтверждаются или же немного преувеличены
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09.11.2022 13:46 Ответить
Згинь наволоч брехлива , бо Хлань , це місцевий депутат від ЄС 😡
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09.11.2022 14:00 Ответить
На дерева - це зручно: згори легко помітиш, де твоя нога, де рука і так далі.
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09.11.2022 13:43 Ответить
Димка номерной подрашистник ПНХ К своим
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09.11.2022 13:57 Ответить
Та да, щоб потім можна було б "частково демобілізуватись"...
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09.11.2022 14:00 Ответить
Так, і якщо потрібно зірвати яблуко не треба карабкатися на дерево, всьо поруч з їхніми руками.
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09.11.2022 15:42 Ответить
Шкода дерев...
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09.11.2022 13:44 Ответить
Фото есть? Друг спрашивает)))
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09.11.2022 13:46 Ответить
передай йому, скоро буде.
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09.11.2022 13:49 Ответить
Якщо правда, то кацапи самі викладуть тільки з недолугою легендою на кшталт "утілізація діверсантоф".
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09.11.2022 13:49 Ответить
может где то и есть, но мне хватило вчера - тупо язык латиносы отрезАли собрату а потом пальці пол-минуті резалии рубили... мдааа, можешь посмотреть, очень жестко.
реально жаль стало пацана там, может он там типо что то сделал плохое блаблабла
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09.11.2022 13:51 Ответить
то в видео видел если что
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09.11.2022 13:52 Ответить
Нагодувати би цих потвор останній раз.
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09.11.2022 13:46 Ответить
Bon appétit !
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09.11.2022 13:46 Ответить
так они что, слезть не могут?
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09.11.2022 13:46 Ответить
сподобалося їм, душевно як вдома. позривали речі, верещать та шукають банани
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09.11.2022 14:37 Ответить
Такі гарні різдвяні прикраси на ялинки.
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09.11.2022 13:46 Ответить
влучили у кафе, де обідали ворожі солдати і де вони неподалік окопувалися. Джерело: \\\\\\\\\\\\\

влучили, це може Євфратскі курди?
а шо за маячня?
а хто влучив, Пацька, або Садам Гусейнкиня?
хто "влучив"?
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09.11.2022 13:46 Ответить
Смачного, пдри...
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09.11.2022 13:47 Ответить
орки зацеплялись ******* за сук и тихо висят вокруг )
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09.11.2022 13:54 Ответить
летающие свинособаки...........круто...............СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!
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09.11.2022 13:54 Ответить
смачного, їжте не обляпайтесь
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09.11.2022 13:56 Ответить
наедятся всякого дерьма, потом желудок срабатывает, оглянуться не успел - уже на дереве
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09.11.2022 13:58 Ответить
голые орки по небу летят
в баню попал реактивный снаряд
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09.11.2022 13:59 Ответить
Жителям Хесона орки забороняють продавати продукти та отримувати медичне обслуговування. а самі жруть відняту українську їжу заполонили всі лікарні. Вихід один - хай окупують морги і крематорії, що і вчинено.
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09.11.2022 14:24 Ответить
Тепер дерева стоять як новорічні йолки. З прикрасами.
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09.11.2022 14:33 Ответить
Не знімати! Хай висять!
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09.11.2022 14:49 Ответить
Nuu , sviatoi Himarss mozhet i na lunu atpravitj , kudazh tam kakoie tam derevo.....
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09.11.2022 14:56 Ответить
Висят на деревьях, колышутся ветром..-почти как, из песенки детской..(и каждый рашистик нашёл свой шесток..
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09.11.2022 14:58 Ответить
Яка прекрасна новина!
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09.11.2022 15:09 Ответить
невиданий врожай на деревах села? яйця й роги окупвнтыв вродили... набивай хоч повні, чорні мішки...
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09.11.2022 15:34 Ответить
Пущай палетають!!!!
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09.11.2022 17:25 Ответить
І чого то вони на дерева повилазили? Мавпи мабуть...
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09.11.2022 17:56 Ответить
За те же деньги они получили места с отличным видом.
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09.11.2022 18:27 Ответить
нужно привязать их веревкой за шею - что бы не упали.
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09.11.2022 19:57 Ответить
Пріятново апітіта…
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10.11.2022 08:06 Ответить
 
 