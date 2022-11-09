Война в Украине не решится "инфантильной логикой оружия", нужна "мягкая сила диалога", - Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск заявил, что войну России против Украины "нельзя решить с помощью инфантильной логики оружия", а нужно вести диалог.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Я имею в виду безумную войну, жертвой которой стала измученная Украина, и многие другие конфликты, которые никогда не разрешатся инфантильной логикой оружия, а лишь мягкой силой диалога", - заявил лидер Католической церкви.
Понтифик сослался на свою недавнюю поездку в Бахрейн, отметив необходимость практики диалога: "В Бахрейне, как это принято на Востоке, люди прикладывают руку к сердцу, когда кого-то приветствуют. Я тоже это делал, чтобы освободить место в себе для тех, кого я встречал. Потому что без принятия диалог остается пустым, казалось бы, он остается вопросом идей, а не реальности".
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Не думав, що колись це скажу....
Нужно, просто необходимо задать ему вопросы про Сталина. Как он оценивает это историческую личность. Он скажет, что Сталин хороший, вон сколько завод стал строить в 1930-1935-ых годах по западным технологиям, наладив продажу зерна за доллары, настоящий отец нации, настоящий бизнесмен, сразу столько зерна на экспорт поставил, ух какой молодчина. Вот и все станет на свои места.
попасть в райдо 24 февраля? вроде как США предупреждаливсе было известно, нет?
GNIDA ANTICHRIST -
японскому милитаризму.
А сила диалога привела бы к миллионам новых смертей
и войне по сей день.
Нам может не нравиться конкретный человек и его поступки - это другое дело.
кацапи "нє потєрялі ліцо". Тут красіво понять його не вийде.
А де Гітлєр сказав що Україну треба знищити.
Думай перед тим щоб щось перднути.
Звідкіля ти гніда взялося, з Лахти?
Пій 12 благословив Гітлєра на поход проти Комунізму, євреїв, циган і інакомислячих,
Папа Франциск благословляє путіна на знищення Української Нації
А поетому Римский Папа ИДИ ТЫ ***** КУДА ПОШЕЛ РУССКИЙ КОРАБЛЬ БЕЗ ТЕБЯ СПРАВИМСЯ
ах да еще "емнести интернешнл" те же самые ***** !!!! гореть вам всем в аду!!