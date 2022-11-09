Война в Украине не решится "инфантильной логикой оружия", нужна "мягкая сила диалога", - Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск заявил, что войну России против Украины "нельзя решить с помощью инфантильной логики оружия", а нужно вести диалог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Я имею в виду безумную войну, жертвой которой стала измученная Украина, и многие другие конфликты, которые никогда не разрешатся инфантильной логикой оружия, а лишь мягкой силой диалога", - заявил лидер Католической церкви.

Понтифик сослался на свою недавнюю поездку в Бахрейн, отметив необходимость практики диалога: "В Бахрейне, как это принято на Востоке, люди прикладывают руку к сердцу, когда кого-то приветствуют. Я тоже это делал, чтобы освободить место в себе для тех, кого я встречал. Потому что без принятия диалог остается пустым, казалось бы, он остается вопросом идей, а не реальности".

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