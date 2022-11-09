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Новости Война
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Война в Украине не решится "инфантильной логикой оружия", нужна "мягкая сила диалога", - Папа Римский Франциск

папа,франциск,римський

Папа Римский Франциск заявил, что войну России против Украины "нельзя решить с помощью инфантильной логики оружия", а нужно вести диалог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Я имею в виду безумную войну, жертвой которой стала измученная Украина, и многие другие конфликты, которые никогда не разрешатся инфантильной логикой оружия, а лишь мягкой силой диалога", - заявил лидер Католической церкви.

Понтифик сослался на свою недавнюю поездку в Бахрейн, отметив необходимость практики диалога: "В Бахрейне, как это принято на Востоке, люди прикладывают руку к сердцу, когда кого-то приветствуют. Я тоже это делал, чтобы освободить место в себе для тех, кого я встречал. Потому что без принятия диалог остается пустым, казалось бы, он остается вопросом идей, а не реальности".

Также читайте: Ватикан готов быть посредником в переговорах Украины с РФ и предлагает свою территорию как нейтральное место, - La Stampa

Папа Римский (443) Франциск (181)


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Топ комментарии
+56
Старый конченый ублюдок
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09.11.2022 13:52
+52
Человек который верит в гуманизм русских по определению инфантил
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09.11.2022 13:53
+27
Деменция прогрессирует.
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09.11.2022 13:53
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Ось тому і потрібні вікові обмеження не лише для молоді, а й для літніх людей.
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09.11.2022 15:08 Ответить
русский гуманизм- убить и каяться,каяться и убить ......
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09.11.2022 15:19 Ответить
Чого ж тоді для м'якого діалогу з Ватікана завжди приїзжали найманці-хрестоносці з черговим хрестовим похідом? Слушна річ склероз...
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09.11.2022 15:20 Ответить
Днина лысая
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09.11.2022 15:20 Ответить
Большая кровь всегда начинается со лжи. А когда лжецом становится глава крупнейшей христианской церкви - точно будет беда. Если он хочет диалог маньяком, то пусть говорит прямо и езжает в москву говорить с инициатором этого *******. А склонять жертву агрессии к несопротивлению, это соучастие в нападении на Украину.
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09.11.2022 15:22 Ответить
ПНХ, Франциск!

Не думав, що колись це скажу....
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09.11.2022 15:22 Ответить
Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что заявления Папы Римского о войне в Украине объясняются его участием в процессе обмена военнопленными. https://korrespondent.net/ukraine/4533520-arestovych-poiasnyl-zaiavlenye-papy-frantsyska-o-rossyy
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09.11.2022 16:24 Ответить
Так мабудь не можна казати, але "Папа, ****, йди нах*й!"...
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09.11.2022 15:23 Ответить
"думали: отец родной, оказался ..."
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09.11.2022 15:28 Ответить
Ага, - а виявляється сусідів алкоголіків дочка-хвойда-каміонщиця....
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09.11.2022 19:38 Ответить
Папа просто канает под идиота а на самом деле Ватикан очень любит вовкины денежки.
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09.11.2022 15:27 Ответить
Не надо упрощать. Католическая церква- самый большой ивестор в мире. Проживут и без денег роиссии. Хуже то, что миром в основном правят леваки-популисты. И папа-такой же полезный идот как и Грета Тумберг. И это гораздо опаснее.
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09.11.2022 17:11 Ответить
Исламский жополиз. Скоро ЦРУ и до него доберется.
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09.11.2022 15:31 Ответить
Якщо він дійсно організовує обміни, то нехай каже все що завгодно...
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09.11.2022 15:32 Ответить
На передову під Сватове блаженнєйшего, хай продемонструє силу слова проти залпу реактивної артилерії або зграї шахедів...
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09.11.2022 15:40 Ответить
Що він сказав? Хтось зрозумів? Виявляється що попи скрізь попи - що православнуті, що католіки. хто сказав, що поп може бути лідером думки? Щось промовляють, що можна тлумачити будь-як.
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09.11.2022 15:48 Ответить
Сколько продолжалась бы война против гитлера ,если бы с ним " вели диалог"....
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09.11.2022 15:52 Ответить
Кстати,Ватикан там что-то мутил с нацистами. Так что ну их нах,всех этих ряженых подонков.
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09.11.2022 16:02 Ответить
Так здесь не просто Ватикан. Этот папа - это не католик католической церкви. Он из Аргентины, убежища нацистов и разгула коммунистов. Там и церковь своя. Его назначили по повесточке, но он обычный коммунист и полностью готов прислуживать совку.

Нужно, просто необходимо задать ему вопросы про Сталина. Как он оценивает это историческую личность. Он скажет, что Сталин хороший, вон сколько завод стал строить в 1930-1935-ых годах по западным технологиям, наладив продажу зерна за доллары, настоящий отец нации, настоящий бизнесмен, сразу столько зерна на экспорт поставил, ух какой молодчина. Вот и все станет на свои места.
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09.11.2022 16:36 Ответить
Де ж був Папа, коли затримували, судили і страчували Чікатило, його ж злочини теж, напевно, можна було припинити "м'якою силою діалогу".
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09.11.2022 15:53 Ответить
Пошел вон,дебил.
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09.11.2022 16:01 Ответить
Знову ладану накурився.
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09.11.2022 16:11 Ответить
мягкая сила против танков, яо и ультиматумов. а диалог это значит уступки агрессору
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09.11.2022 16:13 Ответить
Папа - плешивый передаст
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09.11.2022 16:22 Ответить
Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что заявления Папы Римского о войне в Украине объясняются его участием в процессе обмена военнопленными. https://korrespondent.net/ukraine/4533520-arestovych-poiasnyl-zaiavlenye-papy-frantsyska-o-rossyy
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09.11.2022 16:23 Ответить
Глупость сказал Арестович. Впрочем как и всегда. Просто этот Папа урожденный аргентинец. Левак, воспитанный на невосприятии так называемого коллективного Запада и ненависти к США. Социалист одним словом, хоть и монах. А по обмену пленных..... так.... мимо проходил.
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09.11.2022 18:31 Ответить
Что слишком многие начали ныть о переговорах - видать плохи дела у свинособак, подтянули всех консервов, чтоб получить передышку
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09.11.2022 16:24 Ответить
да ладно, у нас тоже куча медийного народа еще очень недавно официально думало что можно "пару часов поговорить" с Хйлом или "заглянуть в глаза" и все порешать. а тут какой-то полузабугорный Папа. хотя после всех событий кажется что там таки бабла занесли прилично (или кокаина, или какой-то компромат - у католических "пастырей" таки проблемы с кое-чем официально признали). да и с другой стороны - кто мешал Папе убедить Хйла попасть в рай до 24 февраля? вроде как США предупреждали все было известно, нет?
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09.11.2022 16:29 Ответить
У человека явные признаки старческого слабоумия. Простительно.
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09.11.2022 16:46 Ответить
Таке після Маріуполя і Буч з Ірпенями пробачити неможливо.
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09.11.2022 17:27 Ответить
Хвороба Альцгеймера.
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09.11.2022 18:21 Ответить
папа ніякий злився в крадений кацапами в Україні унітаз.. десь на Мокша-річці може спливе..
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09.11.2022 16:53 Ответить
Папа, іди до (*******) матері!
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09.11.2022 17:09 Ответить
Вата Римський .
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09.11.2022 17:16 Ответить
Війна в Україні не вирішиться "інфантильною логікою зброї", Джерело:

GNIDA ANTICHRIST -
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09.11.2022 17:26 Ответить
Безхребетный папа!!!!
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09.11.2022 17:26 Ответить
Не треба тут нам цього старого маразматика, хай валить на пенсию
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09.11.2022 17:39 Ответить
Ой давно вже пора Папі відвідати лікарню у Львові на Кульпаркові, там дуже професйіні лікарі...
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09.11.2022 17:59 Ответить
эта мразь в рясе на днях заявила что русня великий народ!сколько миллиардов сребренников осело в его банке от *****?
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09.11.2022 18:01 Ответить
Инфантильная атомная бомба убедительно положила конец
японскому милитаризму.
А сила диалога привела бы к миллионам новых смертей
и войне по сей день.
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09.11.2022 18:30 Ответить
Скажемо просто:"ПАПА ЙДИ НА ***."
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09.11.2022 18:50 Ответить
Так говорить не стоит: это будут слова против представителя иерархии.
Нам может не нравиться конкретный человек и его поступки - это другое дело.
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09.11.2022 18:56 Ответить
Какой ***** представитель иерархии? Про что ты тут? Я про урода папу, как физ. лицо который категорически не хочет видеть в паРашных свинособаках агрессоров. Как говорил Жеглов:"милосердие- поповское слово."
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10.11.2022 20:41 Ответить
не трогайте папу ироды, всё правильно говорит мудрый старик, приложим руку к сердцу и к голове и куда надо, вот к границам 1991 года выйдем и инфантильная сила оружия как бы шабаш
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09.11.2022 19:18 Ответить
Папа проти - він прямо зараз хоче шабаш війні з Кримом і Донбасом у кацапів і щоб
кацапи "нє потєрялі ліцо". Тут красіво понять його не вийде.
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09.11.2022 19:46 Ответить
где папа сказал за Крым и Донбасс и чтобы не потеряли лицо? Он просто говорит, что проблему не решить исключительно оружием и тут он прав. Или ты уже на Москву собрался идти не вставая с дивана? Переговоры будут, вопрос только с какой позиции и на каких границах.
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09.11.2022 20:22 Ответить
Папу Римського дегенерата у дупу цілуєш ?
А де Гітлєр сказав що Україну треба знищити.
Думай перед тим щоб щось перднути.
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09.11.2022 20:29 Ответить
Кончєний, ти вважаєш що за Маріупіль і Бучу з кацапами треба домовлятися.
Звідкіля ти гніда взялося, з Лахти?
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09.11.2022 20:31 Ответить
Це не перший Папа Римський який благословляє нацистів на нові ХРЕСТОВІ ПОХОДИ -
Пій 12 благословив Гітлєра на поход проти Комунізму, євреїв, циган і інакомислячих,
Папа Франциск благословляє путіна на знищення Української Нації
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09.11.2022 20:02 Ответить
А где был папа во время бомбежек Мариуполя ? Когда квартал за кварталом стирали детей женщин пенсионеров тупо всех ，где реакция папы на убийство нескольких сот людей в драмтеатре Мариуполя ，рядом с которым крупным по рускому было написано "ДЕТИ" А дальше была Буча Ирпень Краматорский вокзал Часов Яр Запорожье с несколько годовалой девочкой погибшей от ракеты и десятков других дальше была Винница Николоаев Еленовка . Где ваше заявления "святейший " ? А теперь делаю простой вывод что вы "Красный Крест" "организации зашиты детей" и куча прочей хрени сотрудничаете с русскими !.
А поетому Римский Папа ИДИ ТЫ ***** КУДА ПОШЕЛ РУССКИЙ КОРАБЛЬ БЕЗ ТЕБЯ СПРАВИМСЯ
ах да еще "емнести интернешнл" те же самые ***** !!!! гореть вам всем в аду!!
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09.11.2022 20:30 Ответить
Щоб всім було видно "гуманізм" Ватикану


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09.11.2022 20:36 Ответить
Вже підспівує алкоголічці Захаровій. Не пропустіть, коли підтанцьовувати буде.
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09.11.2022 23:35 Ответить
Старый поц , давай съезди в Николаев на день , расскажи местным про инфантильность. Ну и дебил. Чисто теоретик оторванный от реальности. Блаблабла, давай ещё помолимся чтобы ракеты не взлетали.
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10.11.2022 10:11 Ответить
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