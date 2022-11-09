Ценой жизней лучших мы боремся за право говорить на родном языке, - Залужный

Защитники Украины ценой собственных жизней борются за право говорить на родном языке.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Ценой жизней лучших мы боремся за право говорить на родном языке, быть украинцами, определять свое будущее. Украинский язык - это язык наших родителей и детей. Язык нашей Победы", - отметил он в День украинской письменности и языка.

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