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Новости Война
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Ценой жизней лучших мы боремся за право говорить на родном языке, - Залужный

Защитники Украины ценой собственных жизней борются за право говорить на родном языке.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Ценой жизней лучших мы боремся за право говорить на родном языке, быть украинцами, определять свое будущее. Украинский язык - это язык наших родителей и детей. Язык нашей Победы", - отметил он в День украинской письменности и языка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скоро услышим слова победы и мира, - Зеленский поздравил украинцев с Днем письменности и языка

Ценой жизней лучших мы боремся за право говорить на родном языке, - Залужный 01

язык (3780) Залужный Валерий (658)


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Топ комментарии
+43
Генералу Залужному респект і повага 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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09.11.2022 14:37
+24
шось проісходить на фронті
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09.11.2022 14:43
+19
Розумієте, яка справа. Меншовартість. Людям роками в голову затюкували, що українська мова - це мова "бидла", тільки "селюки" спілкуються нею, бути українцем це соромно, і тд і тп.
Як тільки більшість почне спілкуватися рідною мовою, так і всі інші почнуть.

А борються захисники України, очевидно, за державу для себе, своїх дітей і онуків, рідних і близьких, за свою державу Україну. А держави без мови не буває.
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09.11.2022 15:15
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Генералу Залужному респект і повага 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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09.11.2022 14:37 Ответить
згадуючи потужні кадрові рішення "зе-команди", прем'єрів і міністрів, прізвища яких навіть не встигали вивчити телеведучі до їх відставок, їх зашквар (вибачте за русизм) на зашкварі, я просто не уявляю, як їм вдалося так вгадати з талановитим воїном. мабуть і правда воювати не планували, тому так, підмахнув вовік наказ про призначення, да і почав думати про шашлички.
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09.11.2022 14:49 Ответить
тому що США наказали поставити саме його, натомість вони б мовчали про вагнергейт. Зрозуміло що ЗЕпліснява одразу погодилася
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09.11.2022 14:55 Ответить
вагнергейт.. наче з минулого життя спогад. нічого, все згадаємо.
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09.11.2022 15:11 Ответить
маломаломалол дав я звізди, етой вовє сраной(повт)
єтой падле Єрмаку....
бо туда дай поміч ту, оуоуоуоуооуооу, мало мало дав(повт.)

ти поняв нє?
ні, просто Єрмак так просто взяв і .... от іЗалужний так і каже - а чо я? ну і давай здавати... тобто Херсон обороняти
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09.11.2022 15:29 Ответить
Так, це вам не "какая разница"
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09.11.2022 14:42 Ответить
шось проісходить на фронті
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09.11.2022 14:43 Ответить
Алкашня накурились
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09.11.2022 14:53 Ответить
Так это они наверное у местной бабули водочки взяли или она пирожками их угостила
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09.11.2022 15:43 Ответить
Доброго вечора, ми з України це поезія вищого ґатунку.
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09.11.2022 14:45 Ответить
Русня підриває бліндажі, залишають замість себе манікени та йдуть з позицій під Херсоном
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09.11.2022 14:46 Ответить
У Казахстані володіння державною мовою мають намір зробити обов'язковою умовою для тих, хто претендує на набуття громадянства. В Україні потрібно зробити необхідною умовою .за котрою ті ,хто в органах влади,або на державній службі не володіють українською мовою ,повинні бути позбавлені громадянства України як і звільнені із посад.котрі вони займають.
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09.11.2022 14:48 Ответить
Я б взагалі припинив цю торгівлю громадянством.
П'ять років проживання на території Украіни, іспит з української мови, та іспит з історіі Украіни.
Це повинен бути мінімум.
І ніяких можливостей для кацапів і білорусів!
Нехай йдуть за кораблем, свині.
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09.11.2022 14:57 Ответить
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09.11.2022 14:50 Ответить
Вчить українську, кацапи , на всяк випадок

СЛАВА ВСУ ‼️‼️‼️
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09.11.2022 14:51 Ответить
Для манкуртів, яких нажаль багато, це пустий звук.
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09.11.2022 14:53 Ответить
Усі бюджетні робітники, яким платять зарплату з податків українців , МАЮТЬ КОЖЕН РІК ПІСАТИ ДІКТАНТ НАЦІОНАЛЬНОЙ ЕДНОСТІ
ЦЕ ЗАКОН
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09.11.2022 14:55 Ответить
Що за питання ? Український знаю на 3, словацький на 4
а ви немецкий вже вивчили ?
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09.11.2022 15:03 Ответить
В тебе такА ненавість до України , що диктант тяжко написати ⁉️⁉️
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09.11.2022 15:05 Ответить
Аж ніяк не ДІКТАНТ
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09.11.2022 18:20 Ответить
За то же самое.
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09.11.2022 15:04 Ответить
Розумієте, яка справа. Меншовартість. Людям роками в голову затюкували, що українська мова - це мова "бидла", тільки "селюки" спілкуються нею, бути українцем це соромно, і тд і тп.
Як тільки більшість почне спілкуватися рідною мовою, так і всі інші почнуть.

А борються захисники України, очевидно, за державу для себе, своїх дітей і онуків, рідних і близьких, за свою державу Україну. А держави без мови не буває.
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09.11.2022 15:15 Ответить
100%
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09.11.2022 21:00 Ответить
Респект і повага генералу ! переходьте на українську мову не будьте схожими на тих хто прийшов знищити Україну .
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09.11.2022 14:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZDh3erGYeGM Останній моZкаль.
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09.11.2022 15:01 Ответить
Армія, Мова, Віра!!!
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09.11.2022 15:01 Ответить
Прошу пісню на мові яку запам'ятав ще у дитинстві співали моя Мамо...
Ой у вишневому садочку ..
Там Соловейко щебетав
Тіх тіх тіх,айяя ох ох ох..
Там соловейко щебетав...
Мамо дуже файно співали...
Світлая Пам'ять... Мамусю Ріднесенька...
😢😢😥
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09.11.2022 15:03 Ответить
Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱♥️🖤🔱💪👍💛🇺🇦🇬🇧🇱🇷✊
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09.11.2022 15:09 Ответить
Сьогодні отримали страшну звістку-загинув син наших друзів.Хлопчик ще зовсім,дитина безцінна,сенс життя для батьків...Був офіцером,на війні з першого дня...Загинув,щоб Україна була...Хто поверне батькам сонце,хто розвіє вічну пітьму?Це так страшно,так боляче,що та біль може розколоти гори,якби вийшла лавиною.
Подумайте,люди,скільки вже загинуло ...Не робіть більше помилок,не допускайте в свої душі нічого,що пов'язувало б вас з нацією вбивць і катів нашого народу.Так,у нас багато людей говорять мовою окупанта.Не їх це вина,Україну десятилиттями окацаплювали,люди стали жертвами .Але зараз ми можемо свідомо зробити вибір,свідомо відмовитися від всього,що навіть нагадує той проклятий руський мир.
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09.11.2022 15:11 Ответить
Соболезную .
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09.11.2022 15:14 Ответить
буде пам'ять
на відміну від орків.
знав за кого та за шо.
щоб ми не були як ці рожалки шо чмобіків лавиною відправляють та за жигулі цікавляться.
мужики віддадуть привіт козлам, пара десятків болотноформних повернеться може додому, а краще так і зостанеться там.
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09.11.2022 15:39 Ответить
Когда Цензор откажется от йазыка оккупанта? Для кого он тут вообще?
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09.11.2022 15:42 Ответить
Коли перестане ним писать Адже він тут саме для тебе і таких як ти!
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09.11.2022 15:48 Ответить
Меня столетиями заставляли забыть украинский русские захватчики. А кто заставляет Цензор?
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09.11.2022 15:52 Ответить
Хто тобі заважає зараз? Канадці? Чи ірокези?
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09.11.2022 15:58 Ответить
це яскравий приклад хохла, який малюють кацапи?
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09.11.2022 16:56 Ответить
на нього таке не кажи.
бо мало не буде як відповість тобі
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09.11.2022 17:16 Ответить
а чего?
мне удобно.
ну блин, "мы им дали веру"
ну не знаю, давай щас Ермак переведет всех на это... че там, латинку..
вот это ужасно будет..
я бы уже и за.
подальше от русни.
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09.11.2022 17:15 Ответить
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09.11.2022 17:15 Ответить
А навчався Ломоносов, в профессора Мілентія Смотрицького.
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09.11.2022 17:23 Ответить
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09.11.2022 17:18 Ответить
У нас азали по-іншому - "Або дурний, або падлюка!"
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09.11.2022 17:28 Ответить
Головне що навмисно не спілкуються рідною мовою.
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09.11.2022 17:33 Ответить
Ціна велика, але у 28 бригаді 98 відсотків офіцерів і сержантів квакає кацапською навіть перед строєм віддають команди і проводять навчання. А розмова матами із солдатами, де слово дібід та абєзяна най розумніші взагалі за аравило
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09.11.2022 17:59 Ответить
"Українська - мова перемоги." Дякуємо, пане генерале, за гасло.
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09.11.2022 18:22 Ответить
 
 