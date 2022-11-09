Ценой жизней лучших мы боремся за право говорить на родном языке, - Залужный
Защитники Украины ценой собственных жизней борются за право говорить на родном языке.
Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Ценой жизней лучших мы боремся за право говорить на родном языке, быть украинцами, определять свое будущее. Украинский язык - это язык наших родителей и детей. Язык нашей Победы", - отметил он в День украинской письменности и языка.
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+43 Amber
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+24 Максім ХОЙ #398010
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+19 Stanislav Bryzhyk
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єтой падле Єрмаку....
бо туда дай поміч ту, оуоуоуоуооуооу, мало мало дав(повт.)
ти поняв нє?
ні, просто Єрмак так просто взяв і .... от іЗалужний так і каже - а чо я? ну і давай здавати... тобто Херсон обороняти
П'ять років проживання на території Украіни, іспит з української мови, та іспит з історіі Украіни.
Це повинен бути мінімум.
І ніяких можливостей для кацапів і білорусів!
Нехай йдуть за кораблем, свині.
СЛАВА ВСУ ‼️‼️‼️
ЦЕ ЗАКОН
а ви немецкий вже вивчили ?
Як тільки більшість почне спілкуватися рідною мовою, так і всі інші почнуть.
А борються захисники України, очевидно, за державу для себе, своїх дітей і онуків, рідних і близьких, за свою державу Україну. А держави без мови не буває.
Ой у вишневому садочку ..
Там Соловейко щебетав
Тіх тіх тіх,айяя ох ох ох..
Там соловейко щебетав...
Мамо дуже файно співали...
Світлая Пам'ять... Мамусю Ріднесенька...
😢😢😥
Подумайте,люди,скільки вже загинуло ...Не робіть більше помилок,не допускайте в свої душі нічого,що пов'язувало б вас з нацією вбивць і катів нашого народу.Так,у нас багато людей говорять мовою окупанта.Не їх це вина,Україну десятилиттями окацаплювали,люди стали жертвами .Але зараз ми можемо свідомо зробити вибір,свідомо відмовитися від всього,що навіть нагадує той проклятий руський мир.
на відміну від орків.
знав за кого та за шо.
щоб ми не були як ці рожалки шо чмобіків лавиною відправляють та за жигулі цікавляться.
мужики віддадуть привіт козлам, пара десятків болотноформних повернеться може додому, а краще так і зостанеться там.
бо мало не буде як відповість тобі
мне удобно.
ну блин, "мы им дали веру"
ну не знаю, давай щас Ермак переведет всех на это... че там, латинку..
вот это ужасно будет..
я бы уже и за.
подальше от русни.