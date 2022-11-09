Боевики "Л/ДНР", которые захватывали Мариуполь и Северодонецк, получили от 10 до 13 лет за решеткой, - СБУ

Благодаря доказательной базе, которую собрали следователи Службы безопасности, к реальным срокам заключения приговорены пять участников террористических организаций "Л/ДНР". Четверо из них получили по 13 лет за решеткой, а один – 10.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"После начала полномасштабного вторжения они вошли в состав оккупационных группировок РФ и участвовали в штурме украинских городов на востоке нашего государства. Так, по материалам СБУ к 13 годам тюрьмы приговорены четыре боевика, которые захватывали Северодонецк. Украинские защитники взяли их в плен во время боевых действий вблизи Белогоровки в Луганской области.

По данным следствия, задержанными оказались местные жители, которые до полномасштабной агрессии присоединились к так называемой "4-й отдельной мотострелковой бригады ЛНР", входившей в состав 2-го армейского корпуса РФ. Там они активно участвовали в боях против Сил обороны на Луганском направлении", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств суд признал фигурантов виновными за:

ст. 111 (государственная измена)

ст. 258-3 (участие в террористической организации)

ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Еще один боевик приговорен к 10 годам лишения свободы.

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"Установлено, что он находился в составе так называемого "105-го стрелкового полка днр" 1-го армейского корпуса России. В рядах оккупационной группировки он захватывал Мариуполь и другие населенные пункты Приазовья. В июле 2022 года его подразделение было передислоцировано в район Марьинки Донецкой области, где захватчики обустроили боевые позиции с использованием бронетехники. Впрочем, украинские защитники подбили вражескую БМП, на которой передвигался злоумышленник, и задержали его", - добавляют в СБУ.

Суд признал фигуранта виновным за:

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации)

ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований)

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности отмечает неотвратимость наказания за преступления против государственной безопасности Украины.