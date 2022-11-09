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Новости Война
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Боевики "Л/ДНР", которые захватывали Мариуполь и Северодонецк, получили от 10 до 13 лет за решеткой, - СБУ

тюрьма

Благодаря доказательной базе, которую собрали следователи Службы безопасности, к реальным срокам заключения приговорены пять участников террористических организаций "Л/ДНР". Четверо из них получили по 13 лет за решеткой, а один – 10.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"После начала полномасштабного вторжения они вошли в состав оккупационных группировок РФ и участвовали в штурме украинских городов на востоке нашего государства. Так, по материалам СБУ к 13 годам тюрьмы приговорены четыре боевика, которые захватывали Северодонецк. Украинские защитники взяли их в плен во время боевых действий вблизи Белогоровки в Луганской области.

По данным следствия, задержанными оказались местные жители, которые до полномасштабной агрессии присоединились к так называемой "4-й отдельной мотострелковой бригады ЛНР", входившей в состав 2-го армейского корпуса РФ. Там они активно участвовали в боях против Сил обороны на Луганском направлении", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств суд признал фигурантов виновными за:

Боевики Л/ДНР, которые захватывали Мариуполь и Северодонецк, получили от 10 до 13 лет за решеткой, - СБУ 01ст. 111 (государственная измена)

Боевики Л/ДНР, которые захватывали Мариуполь и Северодонецк, получили от 10 до 13 лет за решеткой, - СБУ 01ст. 258-3 (участие в террористической организации)

Боевики Л/ДНР, которые захватывали Мариуполь и Северодонецк, получили от 10 до 13 лет за решеткой, - СБУ 01ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Еще один боевик приговорен к 10 годам лишения свободы.

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"Установлено, что он находился в составе так называемого "105-го стрелкового полка днр" 1-го армейского корпуса России. В рядах оккупационной группировки он захватывал Мариуполь и другие населенные пункты Приазовья. В июле 2022 года его подразделение было передислоцировано в район Марьинки Донецкой области, где захватчики обустроили боевые позиции с использованием бронетехники. Впрочем, украинские защитники подбили вражескую БМП, на которой передвигался злоумышленник, и задержали его", - добавляют в СБУ.

Суд признал фигуранта виновным за:

Боевики Л/ДНР, которые захватывали Мариуполь и Северодонецк, получили от 10 до 13 лет за решеткой, - СБУ 01ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации)

Боевики Л/ДНР, которые захватывали Мариуполь и Северодонецк, получили от 10 до 13 лет за решеткой, - СБУ 01ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований)

Боевики Л/ДНР, которые захватывали Мариуполь и Северодонецк, получили от 10 до 13 лет за решеткой, - СБУ 01ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности отмечает неотвратимость наказания за преступления против государственной безопасности Украины.

Автор: 

арест (10460) боевик (16779) СБУ (19942) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+14
В мережі є інтерв'ю з захисником Маріуполя. Той каже, що напередодні війни влада на всх рівнях абсолютно ніхєра не робила аби захистити місто, вони всі готувалися до шашликів, бо в одній тупорилій макітрі війна вже давно закінчилася. От цим любителям шашлика коли вєпашать 15 років за злочинну недбалість, яка спричинила понад 100 тис смертей?
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09.11.2022 16:21
+10
Якесь криве правосуддя. Має бути довічно
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09.11.2022 16:16
+8
мене жаба давить годувати/одягати їх 10-15 років, а потім вони ще й пенсії отримають
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09.11.2022 16:30
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Правила форума Совет форумчан
Російські пропагандисти почали писати про здачу міста Херсон Анонсували російські ЗМІ що ввечері можливо офіційно про це повідомлять.Ждем!!!
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09.11.2022 16:14 Ответить
я б не верил, это ж российские пропагандисты, разве можно им верить?
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09.11.2022 16:16 Ответить
Якщо українською то "чекаємо" . Дякувати не треба
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09.11.2022 16:18 Ответить
🤝
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09.11.2022 16:20 Ответить
Якесь криве правосуддя. Має бути довічно
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09.11.2022 16:16 Ответить
В мережі є інтерв'ю з захисником Маріуполя. Той каже, що напередодні війни влада на всх рівнях абсолютно ніхєра не робила аби захистити місто, вони всі готувалися до шашликів, бо в одній тупорилій макітрі війна вже давно закінчилася. От цим любителям шашлика коли вєпашать 15 років за злочинну недбалість, яка спричинила понад 100 тис смертей?
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09.11.2022 16:21 Ответить
мене жаба давить годувати/одягати їх 10-15 років, а потім вони ще й пенсії отримають
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09.11.2022 16:30 Ответить
На зоні їх навчать мати Україну поважати.
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09.11.2022 17:08 Ответить
Якщо доживуть.
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09.11.2022 17:31 Ответить
Всех на восстановление разрушенной инфраструктуры. Рабочую норму не выполнил - не кормить. Ни копейки из бюджета на их содержание не выделять.
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09.11.2022 17:22 Ответить
На месте уголовников я бы пришил этих мразей по ночнику
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09.11.2022 17:50 Ответить
не просто срок. а каждый день физического труда на грязных работах. Кормить дормоедов нужно после работы.
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09.11.2022 18:07 Ответить
 
 