Украинские артиллеристы и связисты получили внедорожник и микроавтобус при содействии Favbet Foundation
При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation связисты и артиллеристы Вооруженных сил Украины получили внедорожник и микроавтобус для выполнения боевых задач на передовой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Защитники Украины получили автомобиль повышенной проходимости для обеспечения полевого узла связи.
Микроавтобус поступил в распоряжение противотанкового артиллерийского дивизиона.
Автомобили уже помогают украинским воинам выполнять боевые задачи на востоке страны.
Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.
На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии. При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.
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