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Новости Война
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Украинские артиллеристы и связисты получили внедорожник и микроавтобус при содействии Favbet Foundation

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation связисты и артиллеристы Вооруженных сил Украины получили внедорожник и микроавтобус для выполнения боевых задач на передовой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Украинские артиллеристы и связисты получили внедорожник и микроавтобус при содействии Favbet Foundation 01

Защитники Украины получили автомобиль повышенной проходимости для обеспечения полевого узла связи.

Микроавтобус поступил в распоряжение противотанкового артиллерийского дивизиона.

Автомобили уже помогают украинским воинам выполнять боевые задачи на востоке страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ получили еще один Volkswagen Transporter при содействии Favbet Foundation

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии. При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

Автор: 

благотворительность (613) помощь (7831)


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Фигня всё это... надо повозку, как вагон... и чтобы касапами запряжена была..
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09.11.2022 16:27 Ответить
тільки не кажіть про це слугам урода, завтра хтось з них буде на ньому кататися.
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09.11.2022 16:28 Ответить
откупиться хотят
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09.11.2022 16:31 Ответить
Заборонити азартні ігри на час війни.
Хочуть адреналіну і багато грошей - хай на передову їдуть.
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09.11.2022 16:36 Ответить
Слава ЗСУ ‼️Слава Генералам❤️❤️❤️‼️Ура‼️‼️👍👍‼️‼️‼️🙏🙏🙏Херсон НАШ ❤️❤️💙💛💙💛💙💛💙💛🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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09.11.2022 17:40 Ответить
На всех украинских артиллеристов и связистов - один внедорожник и один микроавтобус..
Ну что сказать..
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09.11.2022 17:48 Ответить
Денег слышен лёгкий шелест это лох идет на нерест" Это фавбет.
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09.11.2022 19:00 Ответить
 
 