Столтенберг посетил учения украинских военных в Британии: Поражён тем, что видел
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впечатлен навыками украинских солдат, приобретенными только за несколько недель учений в Великобритании.
Такими впечатлениями он поделился в среду после посещения центра программы подготовки военных Вооруженных сил Украины в Lydd Army Camp, которое прошло в рамках визита в Великобританию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я впечатлен тем, что я видел. Я видел навыки, самоотверженность украинских солдат, которые здесь проходят обучение, и меня вдохновляет то, как многому они учатся, как многого они могут достичь всего за несколько недель, и я уверен, что это будет иметь значение на поле боя в Украине", - сказал Столтенберг.
В этой связи он выразил благодарность Соединенному Королевству, Канаде, Литве и "другим странам, которые участвуют в этих учениях, чтобы поддержать Украину в защите своей страны".
"Союзники и партнеры по НАТО поддерживают Украину на беспрецедентном уровне. Но Великобритания была ведущей страной в этих усилиях на протяжении многих, многих месяцев", - отметил генсек НАТО.
Кроме того, он поблагодарил Соединенное Королевство и министра обороны Бена Уоллеса за то, что они приняли его здесь сегодня.
"Это важный пример того, как Великобритания является высоко ценимым союзником НАТО, что имеет большое значение, когда речь идет об оказании Украине поддержки в обучении", - добавил Столтенберг.
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»Враженний»? И все.
Ведь эту помощь делает не НАТО как структура, а отдельные страны.
Нато не дала Украине ни одного патрона.
А ведь такие учения можно было организовать на базах НАТО..
https://youtu.be/u-rJ4-ghu-4
Кажуть - це просто космос!
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱🇺🇦✊👍💪
С первых дней войны он бегал по всем публичным местам и заламывая руки голосил:
» Ни один солдат НАТО не будет воевать за Украину»,
» Мы не сделаем это для защиты Украины. Мы не сделаем то.
Для нас главное Не Допустить эскалации конфликта»...
Ну, и кто он, после этого?