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Новости Война
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Столтенберг посетил учения украинских военных в Британии: Поражён тем, что видел

навчання,зсу,британія

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впечатлен навыками украинских солдат, приобретенными только за несколько недель учений в Великобритании.

Такими впечатлениями он поделился в среду после посещения центра программы подготовки военных Вооруженных сил Украины в Lydd Army Camp, которое прошло в рамках визита в Великобританию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я впечатлен тем, что я видел. Я видел навыки, самоотверженность украинских солдат, которые здесь проходят обучение, и меня вдохновляет то, как многому они учатся, как многого они могут достичь всего за несколько недель, и я уверен, что это будет иметь значение на поле боя в Украине", - сказал Столтенберг.

В этой связи он выразил благодарность Соединенному Королевству, Канаде, Литве и "другим странам, которые участвуют в этих учениях, чтобы поддержать Украину в защите своей страны".

"Союзники и партнеры по НАТО поддерживают Украину на беспрецедентном уровне. Но Великобритания была ведущей страной в этих усилиях на протяжении многих, многих месяцев", - отметил генсек НАТО.

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Кроме того, он поблагодарил Соединенное Королевство и министра обороны Бена Уоллеса за то, что они приняли его здесь сегодня.

"Это важный пример того, как Великобритания является высоко ценимым союзником НАТО, что имеет большое значение, когда речь идет об оказании Украине поддержки в обучении", - добавил Столтенберг.

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Автор: 

Великобритания (4993) военные учения (3459) Столтенберг Йенс (1620) ВСУ (6636)


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Топ комментарии
+27
НАТО ще буде в наших, українських вчитися. побачите.
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09.11.2022 17:01
+24
Приїхав подивитися, чи вiдповiдає НАТО стандартам ЗСУ
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09.11.2022 17:11
+20
Угу. Козаки были лучшей пехотой и морской пехотой в Европе. И сегодня они эти звания успешно подтверждают.
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09.11.2022 17:10
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НАТО ще буде в наших, українських вчитися. побачите.
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09.11.2022 17:01 Ответить
Вже
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09.11.2022 17:03 Ответить
Ще генерал Залужний очолить Військовий комітет НАТО.
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09.11.2022 17:39 Ответить
після президентства
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09.11.2022 19:32 Ответить
Ну и шо он сказал?!

»Враженний»? И все.

Ведь эту помощь делает не НАТО как структура, а отдельные страны.

Нато не дала Украине ни одного патрона.
А ведь такие учения можно было организовать на базах НАТО..
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09.11.2022 17:46 Ответить
да, не дотягивает он до твоего красноречивого видео-шмарафонского говнокомадувача
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09.11.2022 21:41 Ответить
..вже здавна відомо, що Українці - найкраща піхота і найкращі воїни.. от тільки ті, хто проспав усю багатосторічну історію Європи, дізнаються про це лишень тепер.. та й то не усі..(
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09.11.2022 17:04 Ответить
Угу. Козаки были лучшей пехотой и морской пехотой в Европе. И сегодня они эти звания успешно подтверждают.
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09.11.2022 17:10 Ответить
Solovyanenko "Їхав козак за Дунай" Ukrainian song 1985

https://youtu.be/u-rJ4-ghu-4
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09.11.2022 17:17 Ответить
Кацапи століттями нищіли історію українців
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09.11.2022 17:20 Ответить
Приїхав подивитися, чи вiдповiдає НАТО стандартам ЗСУ
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09.11.2022 17:11 Ответить
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09.11.2022 18:11 Ответить
Треба НАТО поспішати приймати Україну , бо українці - найкращі воїни світу
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09.11.2022 17:12 Ответить
От ****** цього й бояться...
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09.11.2022 17:28 Ответить
Orban jest z Fidesz, nie Jobbik.
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10.11.2022 02:03 Ответить
після нашої Перемоги нато попроситься в Україну
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09.11.2022 17:31 Ответить
Чув відгуки про хлопців, які були в першій партії, які вже пройшли тренінг.

Кажуть - це просто космос!
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09.11.2022 17:44 Ответить
В Україна вражена нікчемністю різноманітних Столтенбергів.
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09.11.2022 18:21 Ответить
На боротьбу з силами зла світлі сили обирають тільки своїх найкращих воїнів.
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09.11.2022 18:23 Ответить
Щира дяка Борису Джонсонюку та Петру Порошенку... Слава ЗСУ та генералам Залужному Наєву Забродському Марченко Кривоносу...та іншим першим командирам Української армії зразка літа 2014 року...
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱🇺🇦✊👍💪
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09.11.2022 21:30 Ответить
100 % !!!
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09.11.2022 22:08 Ответить
А Столтенберг с начала войны повёл себя как перепуганная домохозяйка, а не боевой генерал.

С первых дней войны он бегал по всем публичным местам и заламывая руки голосил:
» Ни один солдат НАТО не будет воевать за Украину»,

» Мы не сделаем это для защиты Украины. Мы не сделаем то.
Для нас главное Не Допустить эскалации конфликта»...

Ну, и кто он, после этого?
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09.11.2022 22:17 Ответить
 
 