Зеленский передал "Укрнафту" в управление менеджеру Корецкому, связанному со структурами Медведчука

Новым директором национализированной "Укрнафты" стал Сергей Корецкий, связанный со структурами Виктора Медведчука.

Об этом сообщил блогер Владимир Бондаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Новым директором национализированной Укрнафты стал Корецкий Сергей Федорович. Корецкий руководит и владеет 50% в ООО "ВЕЛСБИ ТРЕЙД ПЛЮС", в котором 50% владеет СВИРСКИЙ ЕВГЕНИЙ (Канада)

СВИРСКИЙ официальный бенефициар ЮНИМЭКС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (Кипр), ЮНИМЭКС владеет торговыми марками ULTRA и MANGO.

ULTRA и MANGO это бренды сети АЗС топливной группы "Элемент" (ЮНИМЭКС), которую контролирует Борис Ганджа, который с 2019 года менял сеть АЗС Glusco для медведчуков", - сообщил Бондаренко.

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