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Зеленский передал "Укрнафту" в управление менеджеру Корецкому, связанному со структурами Медведчука

укрнафта

Новым директором национализированной "Укрнафты" стал Сергей Корецкий, связанный со структурами Виктора Медведчука.

Об этом сообщил блогер Владимир Бондаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Новым директором национализированной Укрнафты стал Корецкий Сергей Федорович. Корецкий руководит и владеет 50% в ООО "ВЕЛСБИ ТРЕЙД ПЛЮС", в котором 50% владеет СВИРСКИЙ ЕВГЕНИЙ (Канада)

СВИРСКИЙ официальный бенефициар ЮНИМЭКС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (Кипр), ЮНИМЭКС владеет торговыми марками ULTRA и MANGO.

ULTRA и MANGO это бренды сети АЗС топливной группы "Элемент" (ЮНИМЭКС), которую контролирует Борис Ганджа, который с 2019 года менял сеть АЗС Glusco для медведчуков", - сообщил Бондаренко.

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Зеленский передал Укрнафту в управление менеджеру Корецкому, связанному со структурами Медведчука 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20530) Медведчук Виктор (1789) Укрнафта (198)


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Топ комментарии
+47
хтось думав що буде по іншому?????
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09.11.2022 17:09
+37
та вы шо??? )))) не может этого быть)))) маладцы какие
(ёпвашумамуРимумать!!!!)
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09.11.2022 17:11
+33
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09.11.2022 17:18
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хтось думав що буде по іншому?????
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09.11.2022 17:09 Ответить
Ага. И почему я не удивлён. Мог бы сразу Анусовича пригласить...
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09.11.2022 17:14 Ответить
Анусович он ортист разговорного жанра
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09.11.2022 20:37 Ответить
Оце "надмедведчучить" і собі, і тим, хто його призначив.
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09.11.2022 17:17 Ответить
слуги 1917 ничем не отличаются от слуг 2022 Грабь награбленное!
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09.11.2022 17:20 Ответить
Стадион так стадион
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09.11.2022 20:35 Ответить
Думали так 73% безмозгих.
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09.11.2022 21:53 Ответить
та вы шо??? )))) не может этого быть)))) маладцы какие
(ёпвашумамуРимумать!!!!)
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09.11.2022 17:11 Ответить
Ну а кому ж ще... Тварі зелені!
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09.11.2022 17:11 Ответить
ахахахаха!! ЗЕцыцько фарєва!!
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09.11.2022 17:12 Ответить
О, ніхто і не мав сумнівів ) "пацаны ваще ребята". Тут потрібен гарний такий поліцай, щоб дубасив цю "власть" по горбу кожну хвилину.
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09.11.2022 17:13 Ответить
як ви це собі уявляэте? я бачу тільки озброених біля влади найманців, які самі можуть кого завгодно віддубасити, посадити чи вбити А гроші ім заплатять платники податків
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09.11.2022 17:23 Ответить
Уявляю я собі це так - після війни - до влади - тільки солдати. Але, тут є одне - але - після війни. Зараз не можна нічого подібного робити. Для того і потрібен поліцай, у вигляді США.
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09.11.2022 17:28 Ответить
Это 100 процентово
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09.11.2022 20:38 Ответить
походу за 30 лет незашкваренных "эффективных" менеджеров во власти не осталось ... есть, пардон, одни лишь ношенный гандоны, которых меняют с писюна на писюн
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09.11.2022 17:14 Ответить
..от реально - внізАпнА..
від хвойд зебілів-аніматорів годі було щось чекати.. та ніхто вже здавна з притомних людей вже три роки нічого й не очікує від КоЗе Ностра, хіба що тупі глядачі ********* марафону новин для дебілів за 1.5млрд..
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09.11.2022 17:15 Ответить
Зєлєбобікі, шо с хлєбалом?
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09.11.2022 17:16 Ответить
рот занят...щечки раздуло...ответить не смогут
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09.11.2022 19:27 Ответить
Інакше її міг вкрасти Порошенко.
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09.11.2022 17:16 Ответить
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09.11.2022 17:18 Ответить
А сколько было закрыто объектов с 2019 года?
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09.11.2022 20:40 Ответить
Ніс дєрмака виглядає із за спини блазня.
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09.11.2022 21:51 Ответить
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09.11.2022 17:19 Ответить
От скотиняка.
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09.11.2022 17:23 Ответить
Загарбання України почалося у 2019 році!
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09.11.2022 17:23 Ответить
91
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09.11.2022 18:16 Ответить
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09.11.2022 17:24 Ответить
Щось про бізнес-звязки Пороха з мертвечуком не чути...
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09.11.2022 17:28 Ответить
А чего чути чого нне було?
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09.11.2022 20:41 Ответить
Не стал бы сейчес стирать пальцы по клавишам и-за новости. Вначале нужно оценить всю глубину аферы. 1. Что означает "передали державі"? Какими законами регулируется "владение державою" переданных активов? Кто несет издержки, кто получает прибыль, кто НЕСЕТ 3АПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ на восстановление НПЗ например?
2. Какие права имеют акционеры "переданой собственности"? Если суд в Украине или ЕСПЧ признает "передачу" незаконной, что будет с понесенными затратами государственного бюджета на восстановление НПЗ? Завод просто "подарят"? Как и подарят новые скважины или месторождения, освоенные за державний кошт?
3. Мы уверены, что Укрнафту "отобрали насильно"? Или наоборот, как в случае с облгазами Фирташа, был сговор власти и Фиртраша по "ликвидации долгов" облгазов перед Нафтогазом.
4 На фоне этих вопросов кто там какой директор-854-й вопрос.
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09.11.2022 17:29 Ответить
Ну так страной правят рыги. Ширка с ЖОПой в Раде, тот же Ермак как бывший рыг. Ничего удивительного. Медведчук свой. Напомню что Медведчук состоял в СДПУ Кучмы, тоесть, Пинчук и его куклы тоже при деле. Короче такой вот шабаш.
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09.11.2022 17:32 Ответить
Глупости - все притянуто за уши !!!
Корецкий бывший руководитель/гендиректор сети "ВОГ", а то что Ганжа работал в "Глуско" говорит лишь о том, что он там работал !
Блогер, написавший это, пытается высосать из пальца сенсацию -по его логике все мобилизованные работники сети "Глуско" предатели и сепаратисты...
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09.11.2022 17:34 Ответить
Ну потрібно ж оплатити медведчуку його акторську гру в цЬІрку із його "арештом".
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09.11.2022 17:34 Ответить
Этого не может быть, ви фсе врьоте!
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09.11.2022 17:35 Ответить
Є тут такі, хто здиваний?
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09.11.2022 17:39 Ответить
Кто-нибудь понял, как Корецкий связан со структурами Медведчука?
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09.11.2022 17:40 Ответить
Все ж розписано
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10.11.2022 00:56 Ответить
< Правильна>націоналізація.
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09.11.2022 17:50 Ответить
Якщо не люди Коломийського , то мертветчука, головне, що вони свої для Ze
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09.11.2022 17:54 Ответить
єта Бінго....
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09.11.2022 17:58 Ответить
Він мог би віддати його "Газпрому".
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09.11.2022 17:59 Ответить
Зеленi освоiли 2 дii,це вiдiбрати та подiлити.
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09.11.2022 18:04 Ответить
Як неочікувано...
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09.11.2022 18:04 Ответить
Не знаю як він пов'язаний з Медведчуком, але він був директором групи компаній Контініум у Єремеєва і Івахіва мережа заправок ВОГ в свій час.
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09.11.2022 18:16 Ответить
Я вже говорив і буду далі говорити ключову річ яку мають усвідоміти громадяни України, які ще не роздуплилися: поки в країні преZeдент клоун, а не професійний менеджер - до тих пір ви будете сидіти у лайні і злиднях, а західні країни після війни просто не дадуть грошей на вібдудову - залишиться все як є. Хочете жити у лайні - дивіться і далі єдиний говномарафон і радійте за бубочку, бо з кожним днем його мільярди тільки примножуються поки він доїть лохів, які дивляться тб.
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09.11.2022 19:02 Ответить
Зато как патриотично звучит -Забрано в пользу государству!!!!! Все это камуфляж и в свое время снова будет рулить грязный хасид коломойша!!! Пока у власти маланцы толку в стране не будет!!!!!
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09.11.2022 19:03 Ответить
Порошенко партнёр Медведчука! Они ограбили всю Украину а Зеленский единственный кто с ними борется по настоящему ! Дайте ему ещё один срок
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09.11.2022 19:09 Ответить
Добра,Бро лихой!) во втором даже сомнений нет...и даже после победы над лаптеногими НИ ЧЕ ГО в Украине не изменится......будет тоже дербалово новыми или старыми вориками.....только внешнее управление позволит Украине стать частью Европы....горькая правда(
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09.11.2022 20:19 Ответить
Добра! ) Эх, сложно конечно отрицать.... Горькая правда.
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09.11.2022 22:01 Ответить
Зеля, ну *** твою мать! Скільки можна?!
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09.11.2022 19:12 Ответить
Инвестиций в Украину не будет...ЗеКодломойские строят путинизм с человеческой мордой лица🤣 своим все,остальным Закон...Кучма номер 2... осталось узаконить этот кооператив Озеро...🤣
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09.11.2022 19:23 Ответить
Фишка в том,что Ведмедчук и Порошенко ненавидят друг друга много лет,а Оксана Марченко очень "любит" Петра Алексеевича всем сердцем,что аж кушить не может...🤣
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09.11.2022 19:29 Ответить
Некоторых граждан ждёт судьба Каддафи. Не может один человек , вернее не должен, подмять под себя всю страну со всем бюджетом и имуществом. Мы тупо движемся к тому, чтобы стать........не нахожу слов, какой страной , страной рабов- терпил,,,
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09.11.2022 20:26 Ответить
Не Євгеній, а ЄВГЕН.
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09.11.2022 22:21 Ответить
Просто нагадування для тих, хто не зрозумів цього у 2019 році:

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09.11.2022 22:55 Ответить
Vladimir Bondarenko - це звичайно авторитетне джерело! Цікаво, хто з тих, хто тут коментує, щось про нього чув. І чому у повідомленні його називають Володимир, якщо він себе називає Владімір?
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10.11.2022 03:23 Ответить
Головне що не барига. Так зедибіли?
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10.11.2022 15:27 Ответить
 
 