Зеленский передал "Укрнафту" в управление менеджеру Корецкому, связанному со структурами Медведчука
Новым директором национализированной "Укрнафты" стал Сергей Корецкий, связанный со структурами Виктора Медведчука.
Об этом сообщил блогер Владимир Бондаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Новым директором национализированной Укрнафты стал Корецкий Сергей Федорович. Корецкий руководит и владеет 50% в ООО "ВЕЛСБИ ТРЕЙД ПЛЮС", в котором 50% владеет СВИРСКИЙ ЕВГЕНИЙ (Канада)
СВИРСКИЙ официальный бенефициар ЮНИМЭКС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (Кипр), ЮНИМЭКС владеет торговыми марками ULTRA и MANGO.
ULTRA и MANGO это бренды сети АЗС топливной группы "Элемент" (ЮНИМЭКС), которую контролирует Борис Ганджа, который с 2019 года менял сеть АЗС Glusco для медведчуков", - сообщил Бондаренко.
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(ёпвашумамуРимумать!!!!)
від хвойд зебілів-аніматорів годі було щось чекати.. та ніхто вже здавна з притомних людей вже три роки нічого й не очікує від КоЗе Ностра, хіба що тупі глядачі ********* марафону новин для дебілів за 1.5млрд..
2. Какие права имеют акционеры "переданой собственности"? Если суд в Украине или ЕСПЧ признает "передачу" незаконной, что будет с понесенными затратами государственного бюджета на восстановление НПЗ? Завод просто "подарят"? Как и подарят новые скважины или месторождения, освоенные за державний кошт?
3. Мы уверены, что Укрнафту "отобрали насильно"? Или наоборот, как в случае с облгазами Фирташа, был сговор власти и Фиртраша по "ликвидации долгов" облгазов перед Нафтогазом.
4 На фоне этих вопросов кто там какой директор-854-й вопрос.
Корецкий бывший руководитель/гендиректор сети "ВОГ", а то что Ганжа работал в "Глуско" говорит лишь о том, что он там работал !
Блогер, написавший это, пытается высосать из пальца сенсацию -по его логике все мобилизованные работники сети "Глуско" предатели и сепаратисты...