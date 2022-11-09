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Новости Агрессия России против Украины Война
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Скоординировали действия сил обороны по освобождению украинских территорий от оккупантов, - Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается: "Члены Ставки заслушали доклады главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и командующих войсками оперативных направлений о ситуации на передовой, скоординировали действия Сил обороны по отражению вооруженной агрессии РФ и освобождению украинских территорий от оккупантов.

Также была заслушана информация о реализации мероприятий по укреплению и защите государственной границы Украины.

Отдельно участники рассмотрели состояние обеспечения подразделений вооружением и боеприпасами, а также подготовку армии к зимнему периоду.

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Кроме того, участники встречи проанализировали ход восстановления объектов энергетики, пострадавших от российских атак, и меры по противовоздушной защите критической инфраструктуры Украины.

Также были рассмотрены вопросы прохождения зимнего периода и пути минимизации рисков, вызванных российской агрессией.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20530) энергетика (2565)


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Топ комментарии
+15
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09.11.2022 18:33
+8
Оманський договорняк з ******.
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09.11.2022 18:45
+7
Дермак там теж був....Відповідно кацапи про все проінформовані
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09.11.2022 18:26
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Дермак там теж був....Відповідно кацапи про все проінформовані
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09.11.2022 18:26 Ответить
Так, зе вони вже не довіряють, бо завжди щось наплутає - дуже тупий!
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09.11.2022 19:01 Ответить
Кажуть, що за його допомогою була звільнена Харьківщина. Хитрий Генштаб показав головнокомандувачу план наступу на Херсон, тому на Харькощині нас не чекали
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09.11.2022 23:26 Ответить
Хтось чув як просувається розгляд заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою? А заявку подану в ЄС ще в лютому вже розглянули? Які результати?
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09.11.2022 18:32 Ответить
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09.11.2022 18:33 Ответить
Слава Украине!
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09.11.2022 19:45 Ответить
раніше члЕнів ОП писали в кінці списка
тепер єрмак перший
далі, військових взагалі не будуть називати
а.....
єрмак зібрав ставку,
і навіть без ЗЕ
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09.11.2022 18:34 Ответить
спочатку "завхоз"...нонсенс!
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09.11.2022 18:43 Ответить
вчора чув пряме включення з Херсону, так людина питає: як так що за добу Херсон здали? І таке питання поставало регулярно у всіх притомних , але незабаром самі херсонці будуть кричати це питання! Є відповідь, товариш Зе? Бо треба вже щось конкретне казати
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09.11.2022 18:42 Ответить
Оманський договорняк з ******.
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09.11.2022 18:45 Ответить
Якось підійде до вас ваша дитина і запитає: " а чим займається Верховний головнокомандувач України?" А ви відпосте і абсолютно не збрешете: "знімає відосіки".
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09.11.2022 19:06 Ответить
КООРДИНАТОР! Тактик! Стратег!

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09.11.2022 19:13 Ответить
І як би Генштаб ЗСУ та Залужний без ЗЕлених клоунів та ларьочників свою справу робили...
Прям бачу, чк Залужний не може наважитися прийняти рішення поки йому ЗЄрмак щось не порадить.

Краще б ЗЕлені ***** займалися тим, щоб ЗСУ забезпечувала Держава, а не волонтери за кошти українців.
А ось цього вони якраз робити не хочуть, бо Державу дуже зручно обкрадати поки волонтери та Захід забезпечують ЗСУ.

Хоча можна піти іншим шляхом - Гетьманцева на палю, податки скасувати, чиновників перевести на самозабезпечення, а українці будуть тримати ЗСУ за свої кошти, як зараз.
Бо інакше не зовсім зрозуміло за що українці платять зовсім не малі податки - мені, наприклад, телемарафон та велике крадівництво нах не потрібні.
Вони потрібні ЗЄрмакам - так хай самі за це і платять.
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09.11.2022 19:29 Ответить
Штирлиц,вы точно разгромили банду путлера,потому что доверие тает на глазах...?
Александрович поверь, каже дЕрмак,служу советскому союзу аж Гай шумить...,
Верю братан,па любасу...🥳💪
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09.11.2022 19:37 Ответить
Уинстон Черчилль громивший Гитлера с первого дня Второй Мировой,после 8 мая 1945 года проиграл выборы в Британии в том же 1945 году...
Плохой политик был?Нет...почему бритты не выбрали Черчилля?
Парадоксы истории...
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09.11.2022 19:44 Ответить
Верховный головнокомандувачь - чувак от армии косил и от повесток бегал,это как назвать доцентом того кто и девяти классов незакончил
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09.11.2022 22:14 Ответить
 
 