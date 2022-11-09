Скоординировали действия сил обороны по освобождению украинских территорий от оккупантов, - Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается: "Члены Ставки заслушали доклады главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и командующих войсками оперативных направлений о ситуации на передовой, скоординировали действия Сил обороны по отражению вооруженной агрессии РФ и освобождению украинских территорий от оккупантов.

Также была заслушана информация о реализации мероприятий по укреплению и защите государственной границы Украины.

Отдельно участники рассмотрели состояние обеспечения подразделений вооружением и боеприпасами, а также подготовку армии к зимнему периоду.

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Кроме того, участники встречи проанализировали ход восстановления объектов энергетики, пострадавших от российских атак, и меры по противовоздушной защите критической инфраструктуры Украины.

Также были рассмотрены вопросы прохождения зимнего периода и пути минимизации рисков, вызванных российской агрессией.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов".

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