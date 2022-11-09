В Киеве более 650 домов и объектов инфраструктуры пострадали от российских обстрелов, - Кличко
Восстановление нескольких столичных домов, наиболее пострадавших от российских обстрелов, практически завершено, люди возвращаются в свои дома.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко после проверки хода ремонтных работ, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья! "В начале лета мы приступили к восстановительным работам 16 наиболее поврежденных обстрелами российских варваров жилых домов. Сегодня уже осмотрел дома на проспекте Свободы и улице Ирпенской, где работы практически завершили. И люди возвращаются в свои дома. До конца года завершат и ремонтные работы в трех домах рядом (на проспекте Свободы и улице Межовой), которые также получили повреждения от взрывной волны. Там ремонтируют и утепляют фасад и проведут частичные ремонты в квартирах, где это необходимо", - заявил Кличко.
Он посетил пятиэтажное здание на проспекте Свободы в Подольском районе, который пострадал в марте этого года, когда снаряд разорвался в 4 метрах от его стены. По словам Кличко, на сегодня на объекте практически завершили строительные работы: фасад полностью отремонтирован и утеплен, восстановлены внутренние инженерные сети, почти завершен ремонт квартир и мест общего пользования, которые получили повреждения.
Ремонт 29-этажного дома на Ирпенской улице, во двор которого в конце марта попала российская ракета, также завершен.
"На сегодня полностью отремонтировали фасад и места общего пользования. Практически завершили ремонты поврежденных квартир и восстановление инженерных сетей. Отремонтировали лифты в 3 и 4 подъездах", - сообщил мэр Киева.
Виталий Кличко отметил, что в столице ракетными обстрелами повреждены более 650 инфраструктурных объектов и жилых домов. На восстановительные работы столица выделила из резервного фонда городского бюджета около 600 миллионов гривен. Еще 200 миллионов выделило правительство.
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