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Новости Война
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Мех, спиннинги и кастрюли: следователи установили по меньшей мере 18 российских военных, которые отправляли украденное на Киевщине

рф,мародери,мозир

Россияне украли у украинцев минимум 58 тонн вещей. В одной из посылок были шлифовальная машина, Vega V6-1050, бензопила Stihl, пароочиститель Karcher, ноутбук Lenovo, блендер Bosch, набор кастрюль, шесть удочек и два спиннинга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радыё свабода".

Согласно обнародованным в Госреестре двух судебных решений о заочном аресте четырех подозреваемых, один из нацгвардейцев РФ отправил в российский город Бирабиджан посылку весом 60 килограммов. В "комплект" входили шлифовальная машина, бензопила, пароочиститель, ноутбук, блендер, набор кастрюль, шесть удочек и два спиннинга.

Второй российский нацгвардеец отправил в Москву 20-килограммовый пакет. В нем были: электрошлифовальная машина, шлифовальная машина, электродрель, планшет, электропила, генератор, две бензопилы, одежда, косметика, двуспальный матрас, ноутбук.

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Боец 46-го пулеметно-артиллерийского полка РФ отправил посылку весом 3,8 килограмма в город Рубцовск Алтайского края. В ней были металлоискатель, бензопила, планшет, машинка для стрижки, автомобильный телевизор и точилка для инструментов.

Военнослужащий 56-го гвардейского десантно-штурмового казачьего полка отправил в Рубцовск Алтайского края самую большую посылку - она весила 150 килограммов, там были: планшет, материнская плата компьютера, видеокарта компьютера, материнская плата, компьютерный блок питания, процессор, игровая приставка и ее контроллеры, лампа для ногтей, уличная музыкальная колонка, машинка для стрижки волос, шлифовальная машина, набор инструментов, шуруповерт аккумуляторный, сварочный аппарат, мех дубленки, два бытовых газовых цилиндра, инструменты для заточки инструментов, многофункциональный инструмент.

Эти вещи российские военные похитили из домов жителей села Блиставица Бучанского района Киевской области.

"Радио свобода" напоминает, что, по подсчетам СМИ в мае, во время войны в Украине российская курьерская служба доставки SDEK отправила из пунктов отправления вблизи украинской границы по меньшей мере 58 тонн посылок. Их отправляли люди в военной форме – российские военные или боевики на востоке Украины.

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Пик перевозок пришелся на начало апреля, когда российские войска отступали из Киевской области и севера Украины.

По данным издания, всем этим российским военным объявлен международный розыск. Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны по ч. 1 ст. 438 УК Украины. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.

Автор: 

армия РФ (19406) мародерство (461)


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Топ комментарии
+10
Орки давно мечтали из кастрюли пожрать. Ато всю жизнь с корыта жрали
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09.11.2022 18:47
+9
цікаво що у мене в гардоробі лежала футболка з трезубом - так і лишилася лежати акуратно по середені ящику
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09.11.2022 18:55
+9
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09.11.2022 19:01
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Орки давно мечтали из кастрюли пожрать. Ато всю жизнь с корыта жрали
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09.11.2022 18:47 Ответить
З лопати
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09.11.2022 19:02 Ответить
в мене сп#здили плейстейшен, айпед, навушники, шкарпетки, труси
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09.11.2022 18:49 Ответить
шкарпетки? от сволота...на святе посягнули.
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09.11.2022 18:52 Ответить
цікаво що у мене в гардоробі лежала футболка з трезубом - так і лишилася лежати акуратно по середені ящику
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09.11.2022 18:55 Ответить
Тризуб-це оберіг
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09.11.2022 19:00 Ответить
мабуть боялися як чорт ладана
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09.11.2022 19:08 Ответить
Орки такі голодранці що крадуть каструлі
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09.11.2022 18:50 Ответить
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09.11.2022 18:50 Ответить
набір каструль, шість вудок та два спінінги--це ексклюзив..колекціонер
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09.11.2022 18:50 Ответить
Почему руzкие всю жизнь на нас такие злые были? Потому что у них кастрюли и унитаза небыло. Заметте с какой злостью руzкие врываются в наши города и начинают все крушить и мародерить. Как же они ненавидят нас за то что мы живем лучше них
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09.11.2022 18:51 Ответить
відповім...в українців є така звичка...заходиш до сусіда і бачиш,в нього краще в хаті ніж в тебе..і ти стараєшся, шоб так само було і в тебе вдома...і так по кругу
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09.11.2022 18:55 Ответить
я беру приклад навіть з елементарного...я пішов косити літом канаву ,від трави...і шо ви думаєте...? три сусіда ,як гриби повилазили з бензокосарками
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09.11.2022 18:57 Ответить
.і ти стараєшся, шоб так само було і в тебе вдома.. - в цьому різниця
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09.11.2022 19:01 Ответить
Так. точно.
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09.11.2022 19:17 Ответить
Орда.
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09.11.2022 18:53 Ответить
"Другий російський нацгвардієць відправив до Москви 20-кілограмовий пакет. У ньому були: електрошліфувальна машина, шліфувальна машина, електродриль, планшет, електропила, генератор, дві бензопили, одяг, косметика, двоспальний матрац, ноутбук." - може, 200-кілограмову?...
"Боєць 46-го кулеметно-артилерійського полку РФ відправив посилку вагою 3,8 кілограма в місто Рубцовськ Алтайського краю. У ній були металошукач, бензопила, планшет, машинка для стрижки, автомобільний телевізор та точилка для інструментів" - навіть, якщо все це було з паперу, то важило би більше 4 кг...
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09.11.2022 18:56 Ответить
А Стрямоусов уже все. Пошел на концерт Кабздона
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09.11.2022 18:57 Ответить
Не поняв, це шо фейк??? Жодного унітазу????
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09.11.2022 18:57 Ответить
почта Беларуси знает точно кто,сколько и куда.
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09.11.2022 18:59 Ответить
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09.11.2022 19:01 Ответить
Кацапи, - то злодюги. Про це й наші предки знали.
І відобразили цей факт у народних прислів'ях.

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09.11.2022 19:04 Ответить
що за джерело?)))
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09.11.2022 19:06 Ответить
мабуть, Номис Матвій. Українські приказки, прислів'я і таке інше. видання 1864 року)))
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09.11.2022 19:16 Ответить
"Українські приказки, прислів'я і таке інше". Зібрав Матвій Номис.
Книга видана в Петербурзі в 1864 році.
Перевидана в Києві в 1993.

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09.11.2022 19:17 Ответить
дякую
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09.11.2022 19:21 Ответить
Вже не пам'ятаю, звідки я завантажував цю книгу.
Наприклад, на торент-трекері Гуртом вона є, - https://toloka.to/t23299
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09.11.2022 19:26 Ответить
це все військові трофеї...це народна плата за тупість(зраду) тих хто не очікував вторгнення...тим більш з території Білорусі
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09.11.2022 19:04 Ответить
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09.11.2022 19:07 Ответить
відправив до Москви 20-кілограмовий пакет. У ньому були: електрошліфувальна машина, шліфувальна машина, електродриль, планшет, електропила, генератор, дві бензопили, одяг, косметика, двоспальний матрац, ноутбук. Джерело:
Разве это только 20 кг? Явно же тяжелее!

дикие твари.
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09.11.2022 19:08 Ответить
І де зараз ця компашка СДЕК, яку після весняних відео з намародереним обіцяли піддати жахливим санкціям?
Квіте і смердить. Ба, більше. Створили СДЕК-Глобал і мерзенні кацапи доставляють все, що завгодно з американських і європейських торгівельних майданчиків.
Не на часі?
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09.11.2022 19:09 Ответить
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09.11.2022 19:12 Ответить
Перша армія Світу мародерів!
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09.11.2022 19:20 Ответить
В истории человечества не первая. Просто запоздалась из античных времен. Надо помочь этому мамонту скорее лечь в упокой.
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09.11.2022 19:31 Ответить
Дайте полный список, что воруют орки. По нему сможем определить, на сколько шагов они успели спуститься с дерева. При оккупации Литвы в 1940 году асвабадители вывезли из Каунаса в мухосранию аптечные склады. А они были немалые, накапливались на случай военных действий. Вывезли всё, кроме женских прокладок. Наверно потому, что узнали что это такое или как ими пользоваться только через 48 лет.
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09.11.2022 20:10 Ответить
Хтось помітив, що не крадуть роботи-пилососи. Для них це "диво" не являє цінності, бо вони не знають, що воно таке.
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09.11.2022 20:33 Ответить
Голодранці із кацапіі потрапили вперше в цивілізовану краіну , тому крали ВСЕ 😡
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09.11.2022 20:13 Ответить
В початковій школі є вправ: «викресли зайвий предмет». Наприклад: груша, яблука, вишня, капуста. Зайва капуста бо це овоч. Викресли зайвий предмет для кацапів: шліфувальна машина Vega V6-1050, бензопила Stihl, пароочисник Karcher, ноутбук Lenovo, блендер Bosch, набір каструль, шість вудок та два спінінги.
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10.11.2022 01:04 Ответить
 
 