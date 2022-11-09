Мех, спиннинги и кастрюли: следователи установили по меньшей мере 18 российских военных, которые отправляли украденное на Киевщине

Россияне украли у украинцев минимум 58 тонн вещей. В одной из посылок были шлифовальная машина, Vega V6-1050, бензопила Stihl, пароочиститель Karcher, ноутбук Lenovo, блендер Bosch, набор кастрюль, шесть удочек и два спиннинга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радыё свабода".

Согласно обнародованным в Госреестре двух судебных решений о заочном аресте четырех подозреваемых, один из нацгвардейцев РФ отправил в российский город Бирабиджан посылку весом 60 килограммов. В "комплект" входили шлифовальная машина, бензопила, пароочиститель, ноутбук, блендер, набор кастрюль, шесть удочек и два спиннинга.

Второй российский нацгвардеец отправил в Москву 20-килограммовый пакет. В нем были: электрошлифовальная машина, шлифовальная машина, электродрель, планшет, электропила, генератор, две бензопилы, одежда, косметика, двуспальный матрас, ноутбук.

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Боец 46-го пулеметно-артиллерийского полка РФ отправил посылку весом 3,8 килограмма в город Рубцовск Алтайского края. В ней были металлоискатель, бензопила, планшет, машинка для стрижки, автомобильный телевизор и точилка для инструментов.

Военнослужащий 56-го гвардейского десантно-штурмового казачьего полка отправил в Рубцовск Алтайского края самую большую посылку - она весила 150 килограммов, там были: планшет, материнская плата компьютера, видеокарта компьютера, материнская плата, компьютерный блок питания, процессор, игровая приставка и ее контроллеры, лампа для ногтей, уличная музыкальная колонка, машинка для стрижки волос, шлифовальная машина, набор инструментов, шуруповерт аккумуляторный, сварочный аппарат, мех дубленки, два бытовых газовых цилиндра, инструменты для заточки инструментов, многофункциональный инструмент.

Эти вещи российские военные похитили из домов жителей села Блиставица Бучанского района Киевской области.

"Радио свобода" напоминает, что, по подсчетам СМИ в мае, во время войны в Украине российская курьерская служба доставки SDEK отправила из пунктов отправления вблизи украинской границы по меньшей мере 58 тонн посылок. Их отправляли люди в военной форме – российские военные или боевики на востоке Украины.

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Пик перевозок пришелся на начало апреля, когда российские войска отступали из Киевской области и севера Украины.

По данным издания, всем этим российским военным объявлен международный розыск. Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны по ч. 1 ст. 438 УК Украины. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.