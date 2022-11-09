В течение текущих суток враг нанес 8 ракетных и 10 авиационных ударов, более 4 обстрелов из РСЗО, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 9 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

В вечерней сводке сообщается: "Продолжаются двести пятьдесят девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

В течение суток противник нанес 8 ракетных и 10 авиационных ударов, совершил более 4 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись районы более 15 населенных пунктов Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки. Продолжается формирование совместной российско-белорусской группировки войск. Сохраняется угроза нанесения ударов противником и применения ударных БпЛА с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

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На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Новониколаевка и Уланово Сумской области. Также враг задействовал ударный БпЛА;

на Слобожанском направлении – из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населённых пунктов Григоровка и Колодязное. Применен ударный БпЛА;

на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Купянск и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Нью-Йорк и Южное;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Каменка, Веселое и Новобахмутовка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Времовка и Каменское;

На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 25 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Совершил более 50 вылетов.

У мобилизованных российских граждан, проходящих подготовку в Курской и Брянской областях, существенно ухудшается морально-психологическое состояние из-за отличия картинки российской пропаганды от действительной ситуации, бесчеловечные условия пребывания и отсутствие обещанных выплат.

Российским подразделениям, проходящим подготовку в районе города Барановичи Брестской области, выданы устаревшее оружие и имущество – металлические шлемы образца Второй мировой войны и средства защиты периода 60-70 годов прошлого столетия. Кроме того, значительная часть стрелкового оружия, а именно автоматов АК-74, в нерабочем состоянии из-за плохих условий хранения.

По уточненной информации, из города Северодонецк Луганской области российские оккупанты вывозят награбленное имущество и угнанные автомобили. Мародерство проходит под прикрытием и в сопровождении представителей оккупационных так называемых органов государственной безопасности.

Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла по врагу 4 удара. Под поражение попали 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 позиции средств противовоздушной обороны противника.

Также наши воины по разным направлениям сбили 5 БпЛА "Шахед" и 2 "Орланы".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы и другие важные военные объекты противника".