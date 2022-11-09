Столтенберг об отступлении россиян из оккупированного Херсона: Надо подождать и посмотреть, что произойдет на самом деле

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит, что видел сообщение об отводе российских войск, отмечая, что сейчас важно подождать и посмотреть, что именно будет происходить на местах.

Об этом он сказал в среду в Лондоне в рамках визита в Великобританию, комментируя по просьбе журналистов соответствующую информацию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы видели объявление (об отводе войск РФ на левый берег Днепра. – Ред.), но мы, конечно, подождем и посмотрим, что именно произойдет на местах. Что нам известно, так это то, что Россию выдавливают назад – сначала на севере вокруг Киева, потом – на востоке вокруг Харькова. Затем мы видим, как украинцы способны выдавливать назад российские войска также на юге вокруг Херсона", – отметил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, "вдохновляет видеть, как храбрые украинские Вооруженные силы способны освобождать все больше украинской территории". "Победы украинских Вооруженных сил, которые они осуществляют, принадлежат храбрым украинским солдатам, но, конечно, поддержка, которую они получают, от Соединенного Королевства, от союзников и партнеров НАТО также важна. Поддержка, которую мы оказываем, например, учениями, которые я видел сегодня утром, важна, и она будет продолжаться. Это также месседж, когда речь идет о ситуации в Украине, вокруг Херсона, о том, что мы будем поддерживать Украину", - заверил он.

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Столтенберг вновь выразил убеждение, что если "президент Путин победит в Украине, это будет катастрофой для украинцев, но также сделает и нас более уязвимыми, потому что потом месседж президента Путина другим авторитарным лидерам будет о том, что они могут безнаказанно достигать своих целей, используя грубую военную силу".