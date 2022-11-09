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Новости Война
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Столтенберг об отступлении россиян из оккупированного Херсона: Надо подождать и посмотреть, что произойдет на самом деле

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит, что видел сообщение об отводе российских войск, отмечая, что сейчас важно подождать и посмотреть, что именно будет происходить на местах.

Об этом он сказал в среду в Лондоне в рамках визита в Великобританию, комментируя по просьбе журналистов соответствующую информацию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы видели объявление (об отводе войск РФ на левый берег Днепра. – Ред.), но мы, конечно, подождем и посмотрим, что именно произойдет на местах. Что нам известно, так это то, что Россию выдавливают назад – сначала на севере вокруг Киева, потом – на востоке вокруг Харькова. Затем мы видим, как украинцы способны выдавливать назад российские войска также на юге вокруг Херсона", – отметил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, "вдохновляет видеть, как храбрые украинские Вооруженные силы способны освобождать все больше украинской территории". "Победы украинских Вооруженных сил, которые они осуществляют, принадлежат храбрым украинским солдатам, но, конечно, поддержка, которую они получают, от Соединенного Королевства, от союзников и партнеров НАТО также важна. Поддержка, которую мы оказываем, например, учениями, которые я видел сегодня утром, важна, и она будет продолжаться. Это также месседж, когда речь идет о ситуации в Украине, вокруг Херсона, о том, что мы будем поддерживать Украину", - заверил он.

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Столтенберг вновь выразил убеждение, что если "президент Путин победит в Украине, это будет катастрофой для украинцев, но также сделает и нас более уязвимыми, потому что потом месседж президента Путина другим авторитарным лидерам будет о том, что они могут безнаказанно достигать своих целей, используя грубую военную силу".

Автор: 

Херсон (2844) Столтенберг Йенс (1620) Херсонская область (4813)


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Топ комментарии
+13
Кацапня пишет, что пропала связь с теми, кто был в Снегуревке и вместо них, в рацию отвечает какой-то дiд Петро и каже: - Шо тут таких вже немае...
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09.11.2022 19:58
+8
Все саме так, швидше за все якусь підлість готують. Вірити москалям - себе не поважати.
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09.11.2022 19:37
+8
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09.11.2022 19:57
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Не можна вірити в маячню - добра воля. Маю надію, що наші не прорахуються. Щось тут не те.
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09.11.2022 19:33 Ответить
Помнится ***** с Шойгу то же самое про Мариупольговорили что отводят войска и прекращают бомбардировки. На самом же деле начали бомбить еще сильнее
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09.11.2022 19:33 Ответить
Нє -- ну це я можу почекати и подивитись а НАТО вже повинно знати а не гадати .
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09.11.2022 19:37 Ответить
Не обязательно даже политический руководитель НАТО будет делиться публично информацией.
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09.11.2022 19:48 Ответить
Все саме так, швидше за все якусь підлість готують. Вірити москалям - себе не поважати.
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09.11.2022 19:37 Ответить
Може в Херсоні чекає велика бомба, або велика свиня. Треба обережно. кацапи підлі
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09.11.2022 19:37 Ответить
А пока можно посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=ok-4hZJVMGo мультик про Херсон и россию ... Осторожно! Уже признали экстремистским...
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09.11.2022 19:38 Ответить
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09.11.2022 19:39 Ответить
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09.11.2022 20:01 Ответить
«ДРАПАЕМ!!!» ВІТАЄМО ЗСУ !! ВИ НАЙКРАШІ!
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09.11.2022 19:40 Ответить
Насолоджуйтесь скигленням опущеної русні
https://t.me/eshkinkrot/36932?single https://t.me/eshkinkrot/36932?single

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09.11.2022 19:41 Ответить
Ждут пока наши войдут в херсон и дамбу взорвать и затопить левый берег Днепра
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09.11.2022 19:42 Ответить
Так Херсон на правому березі
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09.11.2022 19:43 Ответить
Переплутав 😊
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09.11.2022 19:47 Ответить
У Херсоні залишається частина військ РФ, окупанти стягують нові резерви .9 листопада 2022, 19:14
https://glavred.net/politics/v-hersone-ostaetsya-chast-voysk-rf-okkupanty-styagivayut-novye-rezervy-podolyak-10424231.html
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09.11.2022 19:43 Ответить
Сьогодні вночі будуть відходити в районі Борислава великі скупчення.
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09.11.2022 20:09 Ответить
Роздивимося, у нас розсуду вистачає. Віримо ЗСУ, усе буде Україна!
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09.11.2022 19:43 Ответить
Может лапти в шахматы играть начали..
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09.11.2022 19:49 Ответить
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09.11.2022 19:52 Ответить
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09.11.2022 19:57 Ответить
Кацапня пишет, что пропала связь с теми, кто был в Снегуревке и вместо них, в рацию отвечает какой-то дiд Петро и каже: - Шо тут таких вже немае...
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09.11.2022 19:58 Ответить
Ну так і є.Це відповідав мій привід.
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09.11.2022 20:13 Ответить
все правильно. подождать, а если выяснится, что в Херсон это одна большая оркозасада, окружить дебилов и окончательно разрушить все мосты
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09.11.2022 20:17 Ответить
Зрадое...ы не верят... ну оно и понятно, не могут же рашисты просто так взять и бежать... не могут, точно не могут... Из под Киева, Чернигова, Сум не могли же... Из под Харькова не могли по-любому, коварный план же... ага...
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09.11.2022 20:26 Ответить
Так это рассказывают все высшие представители власти и спикеры вооруженных сил. Засада какая-то, переодетые в гражданское орки. Я бы посмотрел как они в гражданском воевать будут. Они имея новенькую технику и обмундирование воевать не хотели. А тут в городские бои полезут. Бред конечно. А объяснение всем этим россказням простое. Нужно убедить партнеров что очень тяжело чтобы и дальше давали оружие и деньги. Как видим Столтенберг купился значит план действует.
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09.11.2022 23:22 Ответить
Столтенберг стратєХ на букву х
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09.11.2022 22:26 Ответить
 
 