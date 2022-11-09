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Говорили о защите украинской территории, энергетике и зерне, - Зеленский провел разговор с Рютте

рютте

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте вопросы оборонного сотрудничества, включая защиту неба над Украиной и восстановление энергетической инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в телеграм-канале.

"Пообщался с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Рассмотрели дальнейшее сотрудничество по защите нашей территории, особенно с неба. Обсудили возобновление энергетической инфраструктуры Украины и поддержали продление зернового соглашения", - отметил Зеленский.

Он также выразил надежду на поддержку Нидерландами украинских инициатив в ООН.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20530) Рютте Марк (360)


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Скільки бабла ти отримав за здачу ЗАЕС?
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09.11.2022 19:45 Ответить
Сам отличается Пургамет от ПОНТЫгона?🤣
Путлер ПОНТЫгон,а Зе...Пурга..аж Гай шумить...
Два брата акробата...🤣
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09.11.2022 20:06 Ответить
як тільки одоробало паханабєні десь домовляється ...зразу тривога : що ще вони здають,що ще буде понівечене.....Українці , як ви це допустили : чому вибираєте відвертих злодіїв,перевертнів,шкідників ,брехунів...ви на що надієтесь ?
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09.11.2022 20:11 Ответить
Оголошую конкурс як краще назвати Єрмакомарафон хйлівського штибу ,пропоную ЄРМАКОТБТУДЄЙ
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09.11.2022 20:39 Ответить
 
 