Говорили о защите украинской территории, энергетике и зерне, - Зеленский провел разговор с Рютте

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте вопросы оборонного сотрудничества, включая защиту неба над Украиной и восстановление энергетической инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в телеграм-канале.

"Пообщался с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Рассмотрели дальнейшее сотрудничество по защите нашей территории, особенно с неба. Обсудили возобновление энергетической инфраструктуры Украины и поддержали продление зернового соглашения", - отметил Зеленский.

Он также выразил надежду на поддержку Нидерландами украинских инициатив в ООН.

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