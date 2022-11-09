Говорили о защите украинской территории, энергетике и зерне, - Зеленский провел разговор с Рютте
Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте вопросы оборонного сотрудничества, включая защиту неба над Украиной и восстановление энергетической инфраструктуры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в телеграм-канале.
"Пообщался с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Рассмотрели дальнейшее сотрудничество по защите нашей территории, особенно с неба. Обсудили возобновление энергетической инфраструктуры Украины и поддержали продление зернового соглашения", - отметил Зеленский.
Он также выразил надежду на поддержку Нидерландами украинских инициатив в ООН.
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Путлер ПОНТЫгон,а Зе...Пурга..аж Гай шумить...
Два брата акробата...🤣