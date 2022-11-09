Заявление МИД РФ о готовности вести переговоры – очередная дымовая завеса, - МИД Украины

Заявление Министерства иностранных дел России о готовности вести переговоры с Украиной – очередной дымовой занавес.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Заявление МИД России – очередная дымовая завеса. Российские чиновники начинают вспоминать о переговорах всякий раз, когда российские войска терпят поражение на поле боя. В Москве не заинтересованы в восстановлении мира в Украине", - написал Николенко в фейсбуці.

Дипломат отметил, что, имитируя готовность к диалогу, РФ пытается выиграть время, чтобы перегруппировать подразделения, подготовить недавно мобилизованных россиян, решить вопрос недостатка вооружения, устранить недостатки логистики, а затем с новыми силами прибегнуть к новым волнам агрессии.

"Мы это уже проходили в 2014-2015 годах", – добавил Николенко.

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Спикер МИД Украины заявил, что те, кто действительно заинтересован в мирных переговорах, не уничтожают города и села, не убивают гражданских, не разрушают энергетическую инфраструктуру, не издеваются над жителями временно оккупированных территорий, не препятствуют поставкам продовольствия.

"Напомню, что Украина неоднократно предлагала переговоры. Но всегда получала либо пренебрежительную реакцию и требование подчиниться ультиматумам Кремля, либо очередные акты геноцида украинцев", - добавил он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова вести переговоры с Украиной "с учетом складывающихся сейчас реалий".