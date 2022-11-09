Заявление МИД РФ о готовности вести переговоры – очередная дымовая завеса, - МИД Украины
Заявление Министерства иностранных дел России о готовности вести переговоры с Украиной – очередной дымовой занавес.
Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Заявление МИД России – очередная дымовая завеса. Российские чиновники начинают вспоминать о переговорах всякий раз, когда российские войска терпят поражение на поле боя. В Москве не заинтересованы в восстановлении мира в Украине", - написал Николенко в фейсбуці.
Дипломат отметил, что, имитируя готовность к диалогу, РФ пытается выиграть время, чтобы перегруппировать подразделения, подготовить недавно мобилизованных россиян, решить вопрос недостатка вооружения, устранить недостатки логистики, а затем с новыми силами прибегнуть к новым волнам агрессии.
"Мы это уже проходили в 2014-2015 годах", – добавил Николенко.
Спикер МИД Украины заявил, что те, кто действительно заинтересован в мирных переговорах, не уничтожают города и села, не убивают гражданских, не разрушают энергетическую инфраструктуру, не издеваются над жителями временно оккупированных территорий, не препятствуют поставкам продовольствия.
"Напомню, что Украина неоднократно предлагала переговоры. Но всегда получала либо пренебрежительную реакцию и требование подчиниться ультиматумам Кремля, либо очередные акты геноцида украинцев", - добавил он.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова вести переговоры с Украиной "с учетом складывающихся сейчас реалий".
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Вкотре зазначу, що спічрайтеру ЗЕ треба давати пультцерівську премію! Те, що з телесуфлеру прочитав боневтік, достойна відповідь ультиматумам московитів у лютому-квітні цього року.
Наші вимоги до перемовин зараз вони не зможуть виконати з "доброї волі"... Але якщо наш пан Генерал та ЗСУ, під його командуванням, проведуть відповідну "дипломатичну" підготовку, то може в пропозиціях кремлядів ще й з'явиться слово "з доплатою"
реально держитесь, будем эту шваль бить всем чем сможем.
"с сотонистами" они воюют, покажем им что такое "сотонисты" - придумали же. ох и твари.
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие - взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры те не стоит уповать...
увидишь скрепного - спускай курок!
и помни исторический урок :
там где кацап - война, террор...
не заключайте с ними договор!
В 1905 году РабZeя просрала войну Японии по полному тарифу..при Цусиме но..
сЦарь Николашка Кровавый сказал..это паБеда рюSSkoго оружия...
С той поры рабZeя победила всех...даже Германию Кайзера в Первой Мировой..1918..Польшу в 1920 году...Потом были Халгин гол, озеро Хасан 1938.. Испания в 1936-39...Финляндия и Польша в 1939...а финал был во Второй мировой 1945...типа Черчилль и Рузвельт разгромили Гитлера...
Советский союз участвовал в отечественной войне отдельно...🤣
Їм треба час щоб відмобілізуватись та дістати десь техніку.
І це єдина причина чому вони так сильно просять переговори і навіть відступають.
Бо якщо вони не отримають час то наші війська будуть стояти навіть не в Криму, а в Москві.