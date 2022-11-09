Мы пока не видим признаков того, что Россия покидает Херсон без боя, - ОП
В Херсоне остается значительная часть российских группировок. Пока рано говорить о том, что оккупанты покинули город.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
"Действия говорят громче слов. Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя. В городе сохраняется значительная часть ru-группировки, в регион стягиваются дополнительные резервы", - написал он.
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+12 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий09.11.2022 20:33
+10 Владислав Васильченко
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+8 Валерiй Осадчий
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Тому очікувати прапор Україні в Херсоні завтра не треба.
То це ви, може, пропонуєте по Конфуцію почекати з тиждень-другий, поки по Дніпру пропливуть трупи рашистів?
Тоді точно потрібно каховську дамбу підривати.
>а если тебе не в терпежь...
Моя вчителька російської мови і літератури, тоді ще не рашистської, навчила ось такому простому правилу:
УЖ ЗАМУЖ НЕВТЕРПЕЖ - все пишеться БЕЗ м'якого знаку.
Так що раджу мотати ПО-быстрому (через дефіс) назад у свою сільську школу.
А далі проситися на роботу у МакДональдс, щоб ще й навчитися ввічливості.
Після того будемо радо вітати на нашому елітному форум.
>вот видишь ты спалился бот- у тебя русский родной язык но ты почему то упорно косишь под украинца
Хе, і це я ще навіть не починав!
Ну, з руzzкім язиком в пана (чи товарища?) все ясно; з українською мовою і поготів.
Можна перейти на англійську (you are welcome!) чи на польську (zapraszam serdecznie do rozmowy), побалакаємо по-людськи, як бот з ботом, а?
>ты ботом был ботом и сдохнешь - гугл перекладач тебе не спасе
Що, в МакДональдс на вишкіл не беруть?
Ну нічого, все попереду. Он деякі живуть в Україні все життя, а державної мови так і не розуміють.
Але пан не такий, пан не безнадійний - он, вже 3 українських слова вивчив.
Може, моя бОтярська праця таки якусь користь дає?
- Рабинович?
- Да...
- Пошел вон!
За логікою , вони повинні за нього чіплятись зубами , і покласти там десятки тис своїх орків , які для русні однаково - біомусор . Щось тут не те ..
Та ***** з'їдять воєнкриси разом з пригожиним і кадиркою , і при тому - без солі і хліба , якщо він вирішив дійсно - за просто так подарувати Україні Херсон . .
Безперечно якась кількість спецпризначенців у місті, для виконання якихось специфічних завдань (і це знову таки припущення)… П
якась підлість для наших військових !
Щось складно повірити,щоб рашисти просто так пішли, тим більше ,що то удар офіґєнний по репутації )(уйла як в самій рашці ,так і за межами..Вже в рашці виють--как жє так...рєфєрєндум..расия навсєгда..присаєдінєніє..
По ходу - самі себе загнали в пастку, але Гуменючка продовжує впарювати про "пастку".
Очевидно, орки мають повернути на Херсонську ОДА синьо-жовтий, тоді може Гуменючка вже не зможе парити про "пастку".