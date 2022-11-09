Мы пока не видим признаков того, что Россия покидает Херсон без боя, - ОП

В Херсоне остается значительная часть российских группировок. Пока рано говорить о том, что оккупанты покинули город.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Действия говорят громче слов. Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя. В городе сохраняется значительная часть ru-группировки, в регион стягиваются дополнительные резервы", - написал он.

Смотрите также: Россия сдает Херсон? Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ВИДЕО