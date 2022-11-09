РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12703 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 553 31

Мы пока не видим признаков того, что Россия покидает Херсон без боя, - ОП

президента,банкова,оп,офіс

В Херсоне остается значительная часть российских группировок. Пока рано говорить о том, что оккупанты покинули город.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Действия говорят громче слов. Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя. В городе сохраняется значительная часть ru-группировки, в регион стягиваются дополнительные резервы", - написал он.

Смотрите также: Россия сдает Херсон? Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ВИДЕО

Автор: 

Херсон (2844) Подоляк Михаил (246) Суровикин Сергей (34)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Схоже на - замануху . . Ну от не можу я повірити що кацапня вирішила вберегти своє м'ясо , і без бою здати Херсон . А як же рудсцкіє скрєпи , невже плюнули на них ?
За логікою , вони повинні за нього чіплятись зубами , і покласти там десятки тис своїх орків , які для русні однаково - біомусор . Щось тут не те ..
Та ***** з'їдять воєнкриси разом з пригожиним і кадиркою , і при тому - без солі і хліба , якщо він вирішив дійсно - за просто так подарувати Україні Херсон . .
показать весь комментарий
09.11.2022 20:33
+10
показать весь комментарий
09.11.2022 20:38
+8
Взагалі 25 тисяч рил і техніки вивести по 2 мостам та якійсь кількості понтонів - це взагалі роботи не на один тиждень.
Тому очікувати прапор Україні в Херсоні завтра не треба.
показать весь комментарий
09.11.2022 20:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И про новый асфальт не забудьте не дай бог.
показать весь комментарий
09.11.2022 20:29 Ответить
"поцрєоти"? вибачте ви мабуть довбойоб, народжений від росіянина, бо інакше пояснити використання російських термінів важко?
показать весь комментарий
09.11.2022 20:32 Ответить
Ну 30-50 000 вояк с такого не маленького фронта за 5 часо не сбежат, особенно учитывая ограниченный пропускную способность разбитых мостов . Все буде Україна!
показать весь комментарий
09.11.2022 20:25 Ответить
Безпосередньо на правому березі менше.
показать весь комментарий
09.11.2022 20:43 Ответить
Взагалі 25 тисяч рил і техніки вивести по 2 мостам та якійсь кількості понтонів - це взагалі роботи не на один тиждень.
Тому очікувати прапор Україні в Херсоні завтра не треба.
показать весь комментарий
09.11.2022 20:26 Ответить
@

То це ви, може, пропонуєте по Конфуцію почекати з тиждень-другий, поки по Дніпру пропливуть трупи рашистів?

Тоді точно потрібно каховську дамбу підривати.
показать весь комментарий
09.11.2022 20:30 Ответить
а если тебе не в терпежь - то может ты сам покажешь пример как по быстрому освободить Херсон ?
показать весь комментарий
09.11.2022 23:11 Ответить
@

>а если тебе не в терпежь...

Моя вчителька російської мови і літератури, тоді ще не рашистської, навчила ось такому простому правилу:

УЖ ЗАМУЖ НЕВТЕРПЕЖ - все пишеться БЕЗ м'якого знаку.

Так що раджу мотати ПО-быстрому (через дефіс) назад у свою сільську школу.
А далі проситися на роботу у МакДональдс, щоб ще й навчитися ввічливості.

Після того будемо радо вітати на нашому елітному форум.
показать весь комментарий
09.11.2022 23:50 Ответить
вот видишь ты спалился бот- у тебя русский родной язык но ты почему то упорно косишь под украинца
показать весь комментарий
10.11.2022 15:45 Ответить
@

>вот видишь ты спалился бот- у тебя русский родной язык но ты почему то упорно косишь под украинца

Хе, і це я ще навіть не починав!

Ну, з руzzкім язиком в пана (чи товарища?) все ясно; з українською мовою і поготів.

Можна перейти на англійську (you are welcome!) чи на польську (zapraszam serdecznie do rozmowy), побалакаємо по-людськи, як бот з ботом, а?
показать весь комментарий
10.11.2022 19:12 Ответить
ты ботом был ботом и сдохнешь - гугл перекладач тебе не спасе
показать весь комментарий
10.11.2022 20:48 Ответить
@

>ты ботом был ботом и сдохнешь - гугл перекладач тебе не спасе

Що, в МакДональдс на вишкіл не беруть?

Ну нічого, все попереду. Он деякі живуть в Україні все життя, а державної мови так і не розуміють.
Але пан не такий, пан не безнадійний - он, вже 3 українських слова вивчив.

Може, моя бОтярська праця таки якусь користь дає?
показать весь комментарий
10.11.2022 21:49 Ответить
я то в Украине родился и живу - а ты гнида забугорная косишь под украинца - но рыло то кремлевское не спрячешь
показать весь комментарий
11.11.2022 00:05 Ответить
А позовите-ка вы мне сюда Рабиновича.

- Рабинович?

- Да...

- Пошел вон!

показать весь комментарий
09.11.2022 20:26 Ответить
жОПі віри немає....
показать весь комментарий
09.11.2022 20:26 Ответить
Схоже на - замануху . . Ну от не можу я повірити що кацапня вирішила вберегти своє м'ясо , і без бою здати Херсон . А як же рудсцкіє скрєпи , невже плюнули на них ?
За логікою , вони повинні за нього чіплятись зубами , і покласти там десятки тис своїх орків , які для русні однаково - біомусор . Щось тут не те ..
Та ***** з'їдять воєнкриси разом з пригожиним і кадиркою , і при тому - без солі і хліба , якщо він вирішив дійсно - за просто так подарувати Україні Херсон . .
показать весь комментарий
09.11.2022 20:33 Ответить
Потому что в Херсоне оставались последние боеспособные части регулярной армии параши, вот и все. Им же нужно хоть какие-то остатки регулярной армии сохранить.
показать весь комментарий
09.11.2022 20:41 Ответить
Ну чого подарув?! То результат плановірної важкої роботи ЗСУ. Виходять вони не перший день, просто були такі «каруселі», що було важко зрозуміти більше «виходить» чи «заходить». І на цей час мабуть незрозуміла їх кількість на правому березі. В самому Херсоні їх візуально не видно вже кілька днів, можливо відчужуються десь, але сумнівно.
Безперечно якась кількість спецпризначенців у місті, для виконання якихось специфічних завдань (і це знову таки припущення)… П
показать весь комментарий
09.11.2022 20:41 Ответить
Також не вірю кацапам , що вони так просто пішли - це заготовлена
якась підлість для наших військових !
показать весь комментарий
10.11.2022 01:05 Ответить
Очевидна російська пастка очевидна. Радий що ми не ведемось.
показать весь комментарий
09.11.2022 20:34 Ответить
В мене різні теорії...Знаючи підлу кацапську душонку..жу.жжуу..жу.. ....договорняк перед Балі? Договорняк в ОП ,так званих переговорщиків....дають вивести рашистів,щоб зберегти життя кацапів?
Щось складно повірити,щоб рашисти просто так пішли, тим більше ,що то удар офіґєнний по репутації )(уйла як в самій рашці ,так і за межами..Вже в рашці виють--как жє так...рєфєрєндум..расия навсєгда..присаєдінєніє..
показать весь комментарий
09.11.2022 20:36 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2022 20:38 Ответить
Цікава "пастка": цапи самі повзривали мости, які з'єднували їхні угрупування на правому берещі Дніпра між собою, повзривали мобільні вишки, на чиєму зв'язку вони сиділи (бо їхній глонасс в нас не працював), вивели більшу частину артилерії на лівий берег...
По ходу - самі себе загнали в пастку, але Гуменючка продовжує впарювати про "пастку".
Очевидно, орки мають повернути на Херсонську ОДА синьо-жовтий, тоді може Гуменючка вже не зможе парити про "пастку".
показать весь комментарий
09.11.2022 20:43 Ответить
Ні, ну ти можеш не чекати і хоч зараз поїхати на зачистку Херсона, якщо щось не подобається
показать весь комментарий
09.11.2022 21:06 Ответить
Як не вірив жодному слову, так і не вірю ОП. Вони не бачили нападу з боку Цапії, хоча США і інші країни просто волали і доказували. Час показав, що ОПа неспроможна, просто в Україні героїчний народ, який сам себе захистив і продовжує боротьбу з ворогом, а ОПа пепревдяглася і плентаїться позаду хороброго народу і його основної сили - війська.
показать весь комментарий
09.11.2022 21:30 Ответить
Потрібно придбати ОПі окуляри та слухові апарати. А то щось знову мутять з переговорами.
показать весь комментарий
09.11.2022 21:53 Ответить
***** верить-себя не уважать!! Голимая западня..для слепоглухонемых!
показать весь комментарий
09.11.2022 22:16 Ответить
 
 