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Игнат о "ковровых" бомбардировках: украинская ПВО не подпускает российские самолеты вглубь страны

рф,літак,авіація,бомбардування

Чтобы совершить "ковровую" бомбардировку, российская авиация должна залететь вглубь Украины - ПВО позволяет не подпускать российские самолеты для атак бомбами свободного падения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 9 ноября.

"Прежде всего (Украина имеет. - Ред.) средства ПВО, которые позволяют не подпускать их (самолеты. - Ред.) для атак бомбами свободного падения. Сейчас Воздушные силы немного на другом уровне. Мы получаем западное вооружение, понемногу усиливаем советское ПВО современными системами. Поэтому в украинском небе им (российским самолетам. - Ред.) не будет покоя", - говорится в сообщении.

Игнат уточнил, что Сирию бомбили снарядами по 200-500 кг, которые сбрасывали с самолетов. В частности, такими бомбами оккупанты атаковали Мариуполь и Изюм, где не было сопротивления противовоздушной обороны.

Читайте также: По Украине ударили дальние бомбардировщики РФ, - Воздушные силы

"И они (самолеты. - Ред.) поднимались достаточно высоко, где переносные зенитные ракетные комплексы не могли их достать", - добавил Игнат.

Напомним, 8 ноября BBC, ссылаясь на экспертов в оборонной сфере, утверждало, что западные партнеры должны увеличить и ускорить поставки оружия и ПВО в Украину, потому что Россия прибегнет к тем же бомбардировкам, что и в Сирии.

Автор: 

ПВО (2785) самолет (3606) бомбардировка (451)


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Топ комментарии
+13
Величезна подяка західним партнерам за ППО.
Окремо нашим вправним хлопцям.
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09.11.2022 21:08
+11
Вот к кремлевским дуболомам с запозданием в 8 месяцев и пришло понимание того, что воевать с противником, когда Ленд-Лиз из Америки идет тебе и воевать, когда Ленд Лиз идет твоему противнику, это две разные войны. Они конечно пытаются заменить Америку Ираном и Северной Кореей, но это явно не то
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09.11.2022 21:18
+9
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09.11.2022 21:17
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Правила форума Совет форумчан
Величезна подяка західним партнерам за ППО.
Окремо нашим вправним хлопцям.
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09.11.2022 21:08 Ответить
Тем временем, кацапня начала рыть окопы на севере оккупированного Крыма.
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09.11.2022 21:08 Ответить
Вот к кремлевским дуболомам с запозданием в 8 месяцев и пришло понимание того, что воевать с противником, когда Ленд-Лиз из Америки идет тебе и воевать, когда Ленд Лиз идет твоему противнику, это две разные войны. Они конечно пытаются заменить Америку Ираном и Северной Кореей, но это явно не то
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09.11.2022 21:18 Ответить
А путін уже був договорився до того, що у WWII ссср переміг би без України та допомоги США. Я уявляю, що було б, якби США не надали тоді все потрібне, а за ссср не билися українці.
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09.11.2022 21:41 Ответить
У Другій світовій війні було три стратегічні помилки:
1. Неприйняття акту відновлення Української держави Третім Рейхом та знищення української інтелігенції.
2. Напад Японії на USA.
3. Продовження Ленд-Лиз після того, як РККА дійшла до Полтави.
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09.11.2022 21:56 Ответить
Информация о Ленд-Лиз бьіла полностью стерта внутри СССР, в живьх и при сознании уже нет практически никого, кто что-то помнит о той реальности. Поєтому сейчас уже есть лучаи, когда в атаку идет третья волна без оружия, чтобьі подобрать оружие с трупов первой и второй волн. История повторяется.
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09.11.2022 21:46 Ответить
В 90 гг на НТВ канале была передача ,цена победы, именно по Ленд Лизу. Архивы и цифры, коментов мало было. Впечатляло конечно. Только один факт. Все самолёты с 41 по 45 г собирали только с американского алюминия. Выпуск то наладили с 43 г, но пауза технологическая в условиях войны была недопустима. Сотни судов, моряки, лётчики, докеры Британии и США 4 года работали в сев. Атлантике. Погибло тысячи в ледяной воде! И не слова до 1991г. Какое скотство.
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09.11.2022 22:29 Ответить
Самолетьі Bell P-39 Airacobra, грузовики Studebaker US6 и многое другое посталяли готовьм к применению. Их не собирали в совке.
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09.11.2022 23:05 Ответить
Просто цитата:

Белл P-39 «Аэрокобра» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Bell P-39 Airacobra) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 американский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C истребитель периода https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны , отличавшийся необычной для своего времени компоновкой (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C двигатель располагался сзади https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0 кабины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA пилота и был связан с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82 воздушным винтом длинным валом).

Половина всех выпущенных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 самолётов (более 4500 единиц) были поставлены в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7 ленд-лизу https://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_P-39_Airacobra#cite_note-Hardesty-3 [3] . На P-39 летали самые результативные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B0%D1%81 асы , как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD Александр Покрышкин , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Григорий Речкалов , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александр Клубов , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николай Гулаев https://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_P-39_Airacobra#cite_note-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-4 [4] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павел Камозин , братья https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитрий и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Борис Глинки .
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09.11.2022 23:09 Ответить
Це не окопи, це їхні власні могили.
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09.11.2022 21:20 Ответить
Від кацапів у Криму залишаться тільки загадкові лінії, як у пустелі Наска...

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09.11.2022 21:35 Ответить
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09.11.2022 21:17 Ответить
In 3CY we trust.
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09.11.2022 21:21 Ответить
Це добре, але якби ще могли стріляти по тих, що пускають ракети з бульбостану.
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10.11.2022 02:21 Ответить
 
 