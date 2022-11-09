Игнат о "ковровых" бомбардировках: украинская ПВО не подпускает российские самолеты вглубь страны
Чтобы совершить "ковровую" бомбардировку, российская авиация должна залететь вглубь Украины - ПВО позволяет не подпускать российские самолеты для атак бомбами свободного падения.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 9 ноября.
"Прежде всего (Украина имеет. - Ред.) средства ПВО, которые позволяют не подпускать их (самолеты. - Ред.) для атак бомбами свободного падения. Сейчас Воздушные силы немного на другом уровне. Мы получаем западное вооружение, понемногу усиливаем советское ПВО современными системами. Поэтому в украинском небе им (российским самолетам. - Ред.) не будет покоя", - говорится в сообщении.
Игнат уточнил, что Сирию бомбили снарядами по 200-500 кг, которые сбрасывали с самолетов. В частности, такими бомбами оккупанты атаковали Мариуполь и Изюм, где не было сопротивления противовоздушной обороны.
"И они (самолеты. - Ред.) поднимались достаточно высоко, где переносные зенитные ракетные комплексы не могли их достать", - добавил Игнат.
Напомним, 8 ноября BBC, ссылаясь на экспертов в оборонной сфере, утверждало, что западные партнеры должны увеличить и ускорить поставки оружия и ПВО в Украину, потому что Россия прибегнет к тем же бомбардировкам, что и в Сирии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Окремо нашим вправним хлопцям.
1. Неприйняття акту відновлення Української держави Третім Рейхом та знищення української інтелігенції.
2. Напад Японії на USA.
3. Продовження Ленд-Лиз після того, як РККА дійшла до Полтави.
Белл P-39 «Аэрокобра» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Bell P-39 Airacobra) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 американский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C истребитель периода https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны , отличавшийся необычной для своего времени компоновкой (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C двигатель располагался сзади https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0 кабины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA пилота и был связан с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82 воздушным винтом длинным валом).
Половина всех выпущенных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 самолётов (более 4500 единиц) были поставлены в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7 ленд-лизу https://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_P-39_Airacobra#cite_note-Hardesty-3 [3] . На P-39 летали самые результативные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B0%D1%81 асы , как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD Александр Покрышкин , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Григорий Речкалов , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александр Клубов , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николай Гулаев https://ru.wikipedia.org/wiki/Bell_P-39_Airacobra#cite_note-%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-4 [4] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павел Камозин , братья https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитрий и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Борис Глинки .