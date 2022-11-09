Игнат о "ковровых" бомбардировках: украинская ПВО не подпускает российские самолеты вглубь страны

Чтобы совершить "ковровую" бомбардировку, российская авиация должна залететь вглубь Украины - ПВО позволяет не подпускать российские самолеты для атак бомбами свободного падения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 9 ноября.

"Прежде всего (Украина имеет. - Ред.) средства ПВО, которые позволяют не подпускать их (самолеты. - Ред.) для атак бомбами свободного падения. Сейчас Воздушные силы немного на другом уровне. Мы получаем западное вооружение, понемногу усиливаем советское ПВО современными системами. Поэтому в украинском небе им (российским самолетам. - Ред.) не будет покоя", - говорится в сообщении.

Игнат уточнил, что Сирию бомбили снарядами по 200-500 кг, которые сбрасывали с самолетов. В частности, такими бомбами оккупанты атаковали Мариуполь и Изюм, где не было сопротивления противовоздушной обороны.

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"И они (самолеты. - Ред.) поднимались достаточно высоко, где переносные зенитные ракетные комплексы не могли их достать", - добавил Игнат.

Напомним, 8 ноября BBC, ссылаясь на экспертов в оборонной сфере, утверждало, что западные партнеры должны увеличить и ускорить поставки оружия и ПВО в Украину, потому что Россия прибегнет к тем же бомбардировкам, что и в Сирии.