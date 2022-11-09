Еврокомиссия имеет аргументы, чтобы убедить Венгрию поддержать решение по €18 млрд для Украины, - Домбровскис

Еврокомиссия надеется до конца года завершить правовое оформление чрезвычайного пакета макрофинансовой помощи для Украины в объеме 18 млрд евро на 2023 год (МФП+) и рассчитывает, что ей удастся убедить Венгрию поддержать это решение.

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по представлению предложений по предоставлению Украине МФП+ сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Именно так он ответил на вопрос прессы, не угрожает ли позиция правительства Венгрии, которое на этом этапе выступает против коллективного заимствования ЕС на международном рынке капиталов в интересах Украины, перспективе выделения Украине этого финансирования, столь необходимого в условиях войны.

"То, что мы предложили сегодня, даст стабильность и предсказуемость финансирования, в том числе для стран-членов. Мы сейчас работаем над временным расписанием наших действий, чтобы завершить этот процесс к концу года. Чешское председательство очень помогает в этом. Мы надеемся иметь решение в декабре на уровне ECOFIN (Совет министров по экономике и финансам – ред.), работаем и со странами-членами, включая Венгрию, чтобы выслушать ее беспокойство и убедиться, что в конце концов мы способны принять положительное решение", - подчеркнул Домбровскис.

Еврокомиссар по вопросам бюджета и администрирования Йоханнес Ган, также принявший участие в пресс-конференции, выразил уверенность, что ЕС сможет найти ответ на беспокойство Венгрии.

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"Не случайно я вспомнил о деньгах, необходимых от Венгрии (для выплат интереса по общему заимствованию ЕС для Украины – ред.). Речь идет о 6 миллионах евро в год, которые будут необходимы с 2024 года. Я убежден, что мы найдем положительное решение", - сказал еврокомиссар.

По сообщениям международных СМИ, в понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна не поддерживает идею коллективного заимствования ЕС на рынке капиталов для помощи Украине.

В то же время такая позиция Сиярто может быть проявлением давления на ЕС, которое пока удерживает значительные средства на восстановление Венгрии после пандемии COVID-19 под предлогом несоответствия некоторых решений правительства Венгрии принципам верховенства права и уважения прав человека.

Напомним, Европейская комиссия объявила план предоставления Украине регулярной макрофинансовой помощи в объеме до 1,5 миллиарда евро ежемесячно, на общую сумму в 18 миллиардов евро.

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