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Еврокомиссия имеет аргументы, чтобы убедить Венгрию поддержать решение по €18 млрд для Украины, - Домбровскис

євро

Еврокомиссия надеется до конца года завершить правовое оформление чрезвычайного пакета макрофинансовой помощи для Украины в объеме 18 млрд евро на 2023 год (МФП+) и рассчитывает, что ей удастся убедить Венгрию поддержать это решение.

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по представлению предложений по предоставлению Украине МФП+ сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Именно так он ответил на вопрос прессы, не угрожает ли позиция правительства Венгрии, которое на этом этапе выступает против коллективного заимствования ЕС на международном рынке капиталов в интересах Украины, перспективе выделения Украине этого финансирования, столь необходимого в условиях войны.

"То, что мы предложили сегодня, даст стабильность и предсказуемость финансирования, в том числе для стран-членов. Мы сейчас работаем над временным расписанием наших действий, чтобы завершить этот процесс к концу года. Чешское председательство очень помогает в этом. Мы надеемся иметь решение в декабре на уровне ECOFIN (Совет министров по экономике и финансам – ред.), работаем и со странами-членами, включая Венгрию, чтобы выслушать ее беспокойство и убедиться, что в конце концов мы способны принять положительное решение", - подчеркнул Домбровскис.

Еврокомиссар по вопросам бюджета и администрирования Йоханнес Ган, также принявший участие в пресс-конференции, выразил уверенность, что ЕС сможет найти ответ на беспокойство Венгрии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра Еврокомиссия озвучит предложения по предоставлению Украине 18 млрд макрофина на 2023 год, - Домбровскис

"Не случайно я вспомнил о деньгах, необходимых от Венгрии (для выплат интереса по общему заимствованию ЕС для Украины – ред.). Речь идет о 6 миллионах евро в год, которые будут необходимы с 2024 года. Я убежден, что мы найдем положительное решение", - сказал еврокомиссар.

По сообщениям международных СМИ, в понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна не поддерживает идею коллективного заимствования ЕС на рынке капиталов для помощи Украине.

В то же время такая позиция Сиярто может быть проявлением давления на ЕС, которое пока удерживает значительные средства на восстановление Венгрии после пандемии COVID-19 под предлогом несоответствия некоторых решений правительства Венгрии принципам верховенства права и уважения прав человека.

Напомним, Европейская комиссия объявила план предоставления Украине регулярной макрофинансовой помощи в объеме до 1,5 миллиарда евро ежемесячно, на общую сумму в 18 миллиардов евро.

Также читайте: Ресурсы для энергоснабжения из ЕС в Украину ограничены, поэтому приоритет в другом, - еврокомиссар

Автор: 

Венгрия (1972) Домбровскис Валдис (77) Еврокомиссия (1462) Сийярто Петер (327)


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Топ комментарии
+16
Самий кращий аргумент перестати фінансувати Угорщину, щоб вони перейшли на підножні корма московії і все стане на свої місця. А було б краще вигнати тих мокшів з ЄС.
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09.11.2022 21:22
+10
******* можна переконати тільки тим шо ЄС не дасть їм грошей якщо вони будуть блокувати
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09.11.2022 21:23
+8
Хто не буде купувати білети - відключимо воду (с)

З орбановськими ******** треба розмовляти так само, як і з московитами:
- Будеш?
- Нє!
- А по **@... А в табло?
- Буду...

Інакше вони не розуміють (допоки не вмиються власною юшкою)
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09.11.2022 21:24
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Самий кращий аргумент перестати фінансувати Угорщину, щоб вони перейшли на підножні корма московії і все стане на свої місця. А було б краще вигнати тих мокшів з ЄС.
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09.11.2022 21:22 Ответить
Угорцям накрутять горошки
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09.11.2022 21:46 Ответить
Може треба запросити презідентку Угорщини до Києва ? Вона вроді з повагаю відноситься до України
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09.11.2022 21:22 Ответить
Ти би ще Путіна запросив
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09.11.2022 21:33 Ответить
Презідентка Угорщини ДОБРЕ відноситься до України
Читати навчись
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09.11.2022 22:28 Ответить
******* можна переконати тільки тим шо ЄС не дасть їм грошей якщо вони будуть блокувати
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09.11.2022 21:23 Ответить
обнести 5 м бетонним забором, відібрати всі гроші і виперти всіх мадяр додому-от аргумент
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09.11.2022 21:24 Ответить
Хто не буде купувати білети - відключимо воду (с)

З орбановськими ******** треба розмовляти так само, як і з московитами:
- Будеш?
- Нє!
- А по **@... А в табло?
- Буду...

Інакше вони не розуміють (допоки не вмиються власною юшкою)
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09.11.2022 21:24 Ответить
Тоже думаю что остался последние аргумент - по морде?
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09.11.2022 21:43 Ответить
По гаманцю - буде більш суттєво і дойде швидше, як на мене
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09.11.2022 21:57 Ответить
"18 мільярдів на 2023 рік" --- пуйло за продаж газу і нафти получає по 1млрд в день, давайте пряму поставку танків,авіації,ППО,бронетранспортерів.бо по ресурсах кацапи виграють всуху
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09.11.2022 21:27 Ответить
Аргумент: "Або підтримуйте рішення щодо €18 млрд для України або ідіть нах*й з ЄС"
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09.11.2022 21:37 Ответить
Их не выгонят даже если Сиярто прямым текстом публично пошлет нахер каждого главу европейских государств персонально.
Скорее Сиярто самоповесится на носке, второй конец которого будет привязан к плинтус, но Венгрию не выгонят.
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09.11.2022 22:24 Ответить
Піздюлей їм одвісьте і уріжте пайку. Європейці хрєнові, совком від них за милю тхне.
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09.11.2022 21:37 Ответить
То, что Венгрия не хочет помогать Украине конечно плохо, но понять можно.
И почему ЕС их не выгоняет тоже понятно.
Чего я не могу понять, так это того, зачем сами венгры продолжают находиться в ЕС, если эта линия им не нравится ???
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09.11.2022 22:07 Ответить
что бабло сосать.
ну и менталитет кацапский, ненавидят всех вокруг себя, но скрежеща зубами прутся в ненавистную гейропу
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09.11.2022 22:55 Ответить
Понятнее как раз, почему венгры в ЕС - ибо они сосут из ЕС бабло.
А вот зачем нужна Венгрия европейцам - это как раз вопрос.
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13.11.2022 00:04 Ответить
Венгров хотя бы на месяц в былой совок присоединить, они бы сразу поняли, что за дерьмо им подсовывают с ***********. А так шож люди не сведомы, всегда жили как в Европе.
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09.11.2022 23:03 Ответить
Цих кремлядських прорашиських проплачених кремлем смердючих мадьярських баранів з вівцями та тупими віслюками і циганами типу орбана, сюарто та лазло, треба гнати з ЄВРОСОЮЗУ сраною мітлою і шпіцом в мадьярську дупу....!!!
ЦІ смердючі мадьярські барани разом з віслюками віддали свою територію на відкуп злочинних угрупування створених ФСБ підоросіє для перевалочного пункту та торгівлі шльондрами, рабами для праці, нелегалами та перевалкою та контробандою наркотиків та тютюнових виробів до Євросоюзу та кредених автомобілів та майна європейців у зворотньому напрямку, яке вивозять з Іспанії, Португалії, Франції, Італії фурами...!!!
ЦЕЙ ЗЛОЧИННИЙ ПРОКРЕМЛІВСЬКИЙ МАДЬЯРСЬКИЙ РЕЖИМ МАЄ БУТИ НЕГАЙНО ПОЗБАВЛЕНИЙ БУДЬ ЯКОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДОПОМОГИ І ІНВЕСТИЦІЙ У ЄВРОСОЮЗІ ЗА СВОЮ ПРОПІДОРОСЬКУ ПОЗИЦІЮ...!!!
УВЕСЬ УКРАЇНСЬКИЙ КОРДОН З МАДЬЯРАМИ, МАЄ БУТИ ЗАЧИНЕНИЙ НА ГЛУХИЙ ЗАМОК РАЗОМ З ПУНКТАМИ ПРОПУСКУ, АВТОМОБІЛЬНОГО ТА Ж/Д СПОЛУЧЕННЯ З ПОВНОЮ ЗАБОРОНОЮ ЕКСПОРТНО/ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ З ЦИМ СМЕРДЮЧИМ ЦИГАНСЬКИМ АНКЛАВОМ...!!!
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10.11.2022 01:31 Ответить
 
 