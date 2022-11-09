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Новости
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В результате атаки дронов в Днепре уничтожены посылки, клиентам предложат компенсацию, - "Новая почта"

обстріл,дніпро

В Днепре в результате российской атаки дронами на одном из предприятий "Новой почты" уничтожено оборудование и почти все посылки, компания свяжется с клиентами относительно компенсации.

Об этом сообщила в твиттере пресс-служба "Новой почты", передает Цензор.НЕТ.

"В результате вражеской атаки разрушено одно из наших депо в Днепре... Оборудование и почти все посылки - уничтожены. Свяжемся с каждым относительно компенсации", - отметили в компании.

Также в НП сообщили, что все заботы по лечению пострадавших работников взяли под контроль. И пообещали, что уцелевшие посылки будут доставлены вовремя.

Как сообщалось, ночью 9 ноября вражеская армия атаковала Днепр дронами-камикадзе. Беспилотники попали в логистическое предприятие, ранив четырех работников. Их всех госпитализировали, двое прооперированы, угрозы жизни нет.

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Автор: 

Днепр (4429) обстрел (27411) Новая почта (62) дроны (3995)


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Топ комментарии
+7
Все логічно: в яку суму ти оцінив, стільки тобі і компенсують.
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09.11.2022 22:08
+7
А при чем тут почта, если дрон в склад прилетел, идиот? Или у сотрудников ПЗРК должны были быть?
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09.11.2022 22:23
+5
Еще раз: при чем тут почта, если посылки уничтожил кацапский дрон?
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09.11.2022 22:30
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Та то були "стратєгічєскіє пасілкі" для "біндєрьовцев")
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09.11.2022 21:41 Ответить
Біндеролі.
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09.11.2022 21:43 Ответить
1 ноября в Полтаве тоже сгорела Новая почта при атаке дронов,они что уже с почтой воевать начали?
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09.11.2022 21:51 Ответить
Кацапи думають, що ми хімарси поштою відправляємо
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09.11.2022 21:55 Ответить
компенсации по страховой сумме заявленной клиентом, шах и мат. амытутнепричем
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09.11.2022 21:58 Ответить
А ты как хотел?
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09.11.2022 22:05 Ответить
Все логічно: в яку суму ти оцінив, стільки тобі і компенсують.
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09.11.2022 22:08 Ответить
логично доставить посылки в целостности )
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09.11.2022 22:16 Ответить
А при чем тут почта, если дрон в склад прилетел, идиот? Или у сотрудников ПЗРК должны были быть?
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09.11.2022 22:23 Ответить
когда удобно - склад это не почта, амытутнепричем
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09.11.2022 22:24 Ответить
Еще раз: при чем тут почта, если посылки уничтожил кацапский дрон?
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09.11.2022 22:30 Ответить
та хоть инопланетяне, валить на других вместо компенсации это убожество. клиенту то что дрон или не дрон, ему посылка нужна, а почта не доставила
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09.11.2022 22:40 Ответить
Во-первых, в стране война, клиент это должен понимать, а то такое впечатление, что на девятый месяц до многих дураков это не доходит. Во-вторых, в новости как раз и идет речь о компенсации. А то, что кто-то свою посылку оценил в пять копеек, чтобы не переплачивать за доставку, так это его проблемы. Всегда компенсация равнялась сумме оценочной стоимости. Есть условия предоставления услуг, где все написано, но которые всем лень читать
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09.11.2022 22:48 Ответить
а они такие и не прочь воспользоваться моментом и заплатить 5 копеек, вместо того чтобы компенсировать свою ответственность
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09.11.2022 22:56 Ответить
Они заплатят не 5 копеек, а столько, во сколько ты оценил свою посылку. Хочешь получить 5 тыс. грн - оцени посылку в 5 тыс. грн. Всё по справедливости.
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09.11.2022 23:00 Ответить
Если бы "новая почта" хотела воспользоваться моментом, сослалась бы на форс-мажор и вообще ничего не компенсировала. Но даже в условиях войны они поступают очень порядочно и компенсируют страховую сумму.
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09.11.2022 23:03 Ответить
порядочно компенсировать стоимость посылки умножить на 2, учитывая что наши люди золотые слитки не шлют. а компенсировать копейки это жлобство, при том что страховой тариф 0.5 процента это не маленький тариф, бывает и 0.0*** процента. с той суммы что со всех собрали даже при минимальной оченке, можно этим людям и компенсировать, но жлобство победит
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09.11.2022 23:28 Ответить
Это тебе урок на будущее: не надо быть хитросделанным и оценивать айфон за 50К, как детскую игрушку стоимостью в 300 грн, а потом ныть, что тебе мало компенсировали в случае потери. Тем более сейчас, во время войны, когда вероятность потерять посылку овер-дофига страховка приобретает особый смысл.
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10.11.2022 11:53 Ответить
Ещё раз: почта ВСЕГДА предупреждает, что может не доставить и в таком случае компенсирует сумму, в которую клиент оценил свою посылку. Таковы условия почтовой связи.
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09.11.2022 23:02 Ответить
не почта компенсирует, а проценты от оценочной стоимости других посылок других клиентов
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09.11.2022 23:17 Ответить
Вот тут ты верно написал: "проценты от оценочной стоимости других посылок". А если все хотят сэкономить и оценивают посылки в 200 грн, то откуда возьмутся суммы на компенсацию айфона за 50К грн? Другие клиенты должны заплатить за то, что ты пожлобился на страховку своей посылки? )
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10.11.2022 11:55 Ответить
А як ти хотів? Якщо людина при страхуванні товару вирішила зекономити, то хто, кому тут доктор. Що тепер на слово вірити кожному, тоді виясниться, що кожен пересилав скарб на мільйони доларів. Потрібно читати та, іноді використовувати за призначенням голову, умови страхування та мати розуміння (це основне) для чого саме воно.
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10.11.2022 05:11 Ответить
На скільки оцінив, стільки і отримаєш. Проходили це. Хтось більше отримає, хтось меньше.
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09.11.2022 22:37 Ответить
Тому я завжди оцінюю на повну суму, коли пересилаю. Хоч і трохи дорожче виходить.
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09.11.2022 23:08 Ответить
Нова Пошта навіть у воєнний час працює як годинник
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09.11.2022 23:32 Ответить
 
 