В результате атаки дронов в Днепре уничтожены посылки, клиентам предложат компенсацию, - "Новая почта"
В Днепре в результате российской атаки дронами на одном из предприятий "Новой почты" уничтожено оборудование и почти все посылки, компания свяжется с клиентами относительно компенсации.
Об этом сообщила в твиттере пресс-служба "Новой почты", передает Цензор.НЕТ.
"В результате вражеской атаки разрушено одно из наших депо в Днепре... Оборудование и почти все посылки - уничтожены. Свяжемся с каждым относительно компенсации", - отметили в компании.
Также в НП сообщили, что все заботы по лечению пострадавших работников взяли под контроль. И пообещали, что уцелевшие посылки будут доставлены вовремя.
Как сообщалось, ночью 9 ноября вражеская армия атаковала Днепр дронами-камикадзе. Беспилотники попали в логистическое предприятие, ранив четырех работников. Их всех госпитализировали, двое прооперированы, угрозы жизни нет.
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