Нидерланды отправят до 100 инструкторов для обучения украинских воинов в рамках миссии ЕС
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила, что нидерландская сторона планирует отправить от 50 до 100 военнослужащих для участия в миссии ЕС по подготовке украинских военных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL Nieuws.
В это число не входят 90 нидерландских военнослужащих, которые уже осуществляют подготовку украинских военных в рамках отдельной миссии в Великобритании.
Планируется, что во время тренировочной программы будет происходить активное сотрудничество с немецкими военнослужащими. Учебная миссия будет проходить преимущественно в Германии и Польше. Когда начнутся учения, пока неизвестно.
Среди прочего, военнослужащие Нидерландов будут обучать тактической медицине, обезвреживанию взрывоопасных предметов, тактико-технической подготовке по системам вооружения и подготовке штабных офицеров батальонов и бригад.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль