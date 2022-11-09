Нидерланды отправят до 100 инструкторов для обучения украинских воинов в рамках миссии ЕС

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила, что нидерландская сторона планирует отправить от 50 до 100 военнослужащих для участия в миссии ЕС по подготовке украинских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL Nieuws.

В это число не входят 90 нидерландских военнослужащих, которые уже осуществляют подготовку украинских военных в рамках отдельной миссии в Великобритании.

Планируется, что во время тренировочной программы будет происходить активное сотрудничество с немецкими военнослужащими. Учебная миссия будет проходить преимущественно в Германии и Польше. Когда начнутся учения, пока неизвестно.

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Среди прочего, военнослужащие Нидерландов будут обучать тактической медицине, обезвреживанию взрывоопасных предметов, тактико-технической подготовке по системам вооружения и подготовке штабных офицеров батальонов и бригад.