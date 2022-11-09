Российским мобилизованным, переброшенным в Беларусь, выдали металлические шлемы времен Второй мировой войны и нерабочие автоматы, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о материальном обеспечении и вооружении российских мобилизованных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "У мобилизованных российских граждан, проходящих подготовку в Курской и Брянской областях, существенно ухудшается морально-психологическое состояние из-за отличия картинки российской пропаганды от реальной ситуации, бесчеловечных условий пребывания и отсутствия обещанных выплат".

Российским подразделениям, проходящим подготовку в районе города Барановичи Брестской области, выдали устаревшее оружие и материальное обеспечение – металлические шлемы образца Второй мировой войны и средства защиты периода 60-70 годов прошлого столетия. Кроме того, значительная часть стрелкового оружия, а именно автоматов АК-74, в нерабочем состоянии из-за плохих условий хранения".

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