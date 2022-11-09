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Новости Агрессия России против Украины Война Мобилизация в РФ
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Российским мобилизованным, переброшенным в Беларусь, выдали металлические шлемы времен Второй мировой войны и нерабочие автоматы, - Генштаб ВСУ

рф,окупанти,окупант,мобілізація

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о материальном обеспечении и вооружении российских мобилизованных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "У мобилизованных российских граждан, проходящих подготовку в Курской и Брянской областях, существенно ухудшается морально-психологическое состояние из-за отличия картинки российской пропаганды от реальной ситуации, бесчеловечных условий пребывания и отсутствия обещанных выплат".

Российским подразделениям, проходящим подготовку в районе города Барановичи Брестской области, выдали устаревшее оружие и материальное обеспечение – металлические шлемы образца Второй мировой войны и средства защиты периода 60-70 годов прошлого столетия. Кроме того, значительная часть стрелкового оружия, а именно автоматов АК-74, в нерабочем состоянии из-за плохих условий хранения".

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Автор: 

Генштаб ВС (6350) мобилизация (2785)


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Топ комментарии
+25
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09.11.2022 22:21
+23
Нє, ну а шо? Хотіли ж "как деды"
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09.11.2022 22:09
+16
І тогочасні шльоми.

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09.11.2022 22:23
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Нє, ну а шо? Хотіли ж "как деды"
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09.11.2022 22:09 Ответить
дидыодевале
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10.11.2022 05:26 Ответить
спітє спокойно, бл@діньі руснявьіє...
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09.11.2022 22:11 Ответить
А нахіба їм робочі автомати? Наскільки я зрозумів, вони тими автоматами своїх вбили більше чим наших. Головне шоб чорні пакети в них були робочі.
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09.11.2022 22:15 Ответить
Списи і деревяні щити буде наступне
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09.11.2022 22:18 Ответить
І тогочасні шльоми.

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09.11.2022 22:23 Ответить
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09.11.2022 22:21 Ответить
На фото русак сумує, що кадировський овцейоп не обрав його коханкою на сьогоднішню ніч?
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09.11.2022 22:22 Ответить
І сказали що треба кричати тра та та)
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09.11.2022 22:25 Ответить
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09.11.2022 22:28 Ответить
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09.11.2022 22:31 Ответить
А нашо м'ясу зброя чи засоби захисту? Метал довше розкладається, а тварини його взагалі ігнорують... Заходьте, кабиздох з задорновим чекають на вас!
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09.11.2022 22:33 Ответить
Я просто прошу видавать як дідам один автомат на трьох
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09.11.2022 22:55 Ответить
НЕЗАБАРОМ!
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10.11.2022 01:02 Ответить
Да это нормально,чмобиков все равно гонят на убой для выявления огневых точек,так как лугандонские мобики почти закончились.
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10.11.2022 07:17 Ответить
 
 