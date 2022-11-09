Сегодня в информационном пространстве много радости, но наши эмоции должны быть сдержанными - всегда во время войны, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам вечером 9 ноября.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.
В сообщении отмечается: "В информационном пространстве сегодня очень много радости – и понятно почему. Но наши эмоции должны быть сдержанными – всегда во время войны.
Кормить врага всеми деталями наших операций точно не стану. Будь то на юге или на востоке, или где-нибудь еще – когда будет наш результат, каждый это увидит. Обязательно. Может, это звучит не так, как кто-то сейчас ожидает. Может, не так, как в новостях.
Но нужно понимать: никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает "жестов доброй воли". Мы за все это боремся.
А когда борешься, надо понимать, что каждый шаг – это всегда сопротивление врагу, это всегда потеря жизней наших героев.
Поэтому мы двигаемся очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска. В интересах освобождения всей нашей земли – и чтобы потерь было меньше. Именно так мы обеспечим освобождение Херсона, Каховки, Донецка, других городов.
Но это будет следствием наших усилий, наших оборонительных операций. Тех, кторые сейчас продолжаются, тех, которые еще планируем".
Пожалуйста, подождите...
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жвачка с ментолом? )))
чому тільки цей?
Ваші - можливо. Але ми будемо радіти всьому, що йде проти оманських договорняків та парижських домовленостей!
Твої "просто пєрєстать стрелять" і "отвєсті чтоб нє праваціравать" вилилися у десятки тисяч загиблих... Але винен Порох і "мінський договарняк", завдяки яким відродились ЗСУ і недопалок сцявся нападу.
Ти ж зараз в Києві, недолуге хрипле непорозуміння? Так от: я зроблю все, щоб ти здохло коли в тебе вже не стане тих тисяч охоронців, що є зараз (якщо тебе не посадять по 111-й) . А поки живи, тварюка, насолоджуйся теплою ванною від дєрьмака...
три УКРАЇНЦІ зірвали джекпот за останні кілька днів
один, Луцький авторинок, приватизував
другий, Бурштин Україна майже даром хапнув.
третій зупинив тютюнову фабрику, 600 людей без роботи
і це тоді, коли ЗСУ ідуть в перед, на смерть, в тому числі і за них
то рідіти, млять, чи плакати???
А який привід для радощів може бути? Може Коломойський здох?
По Херсону звісно це позитив ,його звільненя буде або десь неділя або більше.Питання в іншому.На тому березі орки багато стянули і закрипілися а сам Херсон стає город тир.І це якраз не радує,бо орки реально його можуть планомірно стерти.Херсон звільненя це добре і зразу питання що робити далі.Це знає лише ЗСУ.Зима Дніпро...Якщо судити з того що прислали штати по бронекатерах готується щось грандіозне.Віримо в ЗСУ дай боже здоров'я кожному і повернутися до дому
Ну чо лапти Одним из условий прекращения войны с дурашкой будет не только возврат оккупированного крыма и всех украденных территорий но и надеюсь переход пригоаничных с украиной областей России Украине. Пупка в Гаагу чемоданчик тюремный уже собирает? ))