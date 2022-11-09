Сегодня в информационном пространстве много радости, но наши эмоции должны быть сдержанными - всегда во время войны, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам вечером 9 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

В сообщении отмечается: "В информационном пространстве сегодня очень много радости – и понятно почему. Но наши эмоции должны быть сдержанными – всегда во время войны.

Кормить врага всеми деталями наших операций точно не стану. Будь то на юге или на востоке, или где-нибудь еще – когда будет наш результат, каждый это увидит. Обязательно. Может, это звучит не так, как кто-то сейчас ожидает. Может, не так, как в новостях.

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Но нужно понимать: никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает "жестов доброй воли". Мы за все это боремся.

А когда борешься, надо понимать, что каждый шаг – это всегда сопротивление врагу, это всегда потеря жизней наших героев.

Поэтому мы двигаемся очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска. В интересах освобождения всей нашей земли – и чтобы потерь было меньше. Именно так мы обеспечим освобождение Херсона, Каховки, Донецка, других городов.

Но это будет следствием наших усилий, наших оборонительных операций. Тех, кторые сейчас продолжаются, тех, которые еще планируем".

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