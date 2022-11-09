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Новости Агрессия России против Украины Война
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Сегодня в информационном пространстве много радости, но наши эмоции должны быть сдержанными - всегда во время войны, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам вечером 9 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

В сообщении отмечается: "В информационном пространстве сегодня очень много радости – и понятно почему. Но наши эмоции должны быть сдержанными – всегда во время войны.

Кормить врага всеми деталями наших операций точно не стану. Будь то на юге или на востоке, или где-нибудь еще – когда будет наш результат, каждый это увидит. Обязательно. Может, это звучит не так, как кто-то сейчас ожидает. Может, не так, как в новостях.

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Но нужно понимать: никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает "жестов доброй воли". Мы за все это боремся.

А когда борешься, надо понимать, что каждый шаг – это всегда сопротивление врагу, это всегда потеря жизней наших героев.

Поэтому мы двигаемся очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска. В интересах освобождения всей нашей земли – и чтобы потерь было меньше. Именно так мы обеспечим освобождение Херсона, Каховки, Донецка, других городов.

Но это будет следствием наших усилий, наших оборонительных операций. Тех, кторые сейчас продолжаются, тех, которые еще планируем".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20530) обращение (754)


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Топ комментарии
+30
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09.11.2022 22:51
+25
до каких пор эта мразь рашиская предатель будет в министерстве?
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09.11.2022 22:49
+17
"Але емоції наші мають бути стриманими" Джерело:

Ваші - можливо. Але ми будемо радіти всьому, що йде проти оманських договорняків та парижських домовленостей!

Твої "просто пєрєстать стрелять" і "отвєсті чтоб нє праваціравать" вилилися у десятки тисяч загиблих... Але винен Порох і "мінський договарняк", завдяки яким відродились ЗСУ і недопалок сцявся нападу.
Ти ж зараз в Києві, недолуге хрипле непорозуміння? Так от: я зроблю все, щоб ти здохло коли в тебе вже не стане тих тисяч охоронців, що є зараз (якщо тебе не посадять по 111-й) . А поки живи, тварюка, насолоджуйся теплою ванною від дєрьмака...
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09.11.2022 22:56
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Цікаво, а для чого ота кишенька на рукаві у тебе на футболці?
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09.11.2022 22:45 Ответить
Задля закрутки колумбійського цукру.
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09.11.2022 22:48 Ответить
+
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09.11.2022 22:51 Ответить
ампула с ядом? )))
жвачка с ментолом? )))
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09.11.2022 22:48 Ответить
Айкосик, а там шмаль.
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09.11.2022 22:51 Ответить
+
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09.11.2022 22:52 Ответить
Дякую, дійсно. просто це єдине, що мені було цікаво у цій новині
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09.11.2022 22:53 Ответить
для бабла
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10.11.2022 00:15 Ответить
на руці? ті руки нічого не крали
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10.11.2022 00:16 Ответить
Для очередной дозы!
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10.11.2022 02:26 Ответить
Мислитель світового рівня. Я б до такого не додумався.
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09.11.2022 22:45 Ответить
НОТАТКИ
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09.11.2022 22:46 Ответить
до каких пор эта мразь рашиская предатель будет в министерстве?
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09.11.2022 22:49 Ответить
Таке враження, що його спеціально призначили для повного руйнування економіки.
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09.11.2022 22:57 Ответить
так и есть -это прихвостень гэбэшника сивковича и для развала экономики его и поставили
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09.11.2022 23:14 Ответить
так там їх дохреніще,
чому тільки цей?
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09.11.2022 23:13 Ответить
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09.11.2022 22:51 Ответить
Яке горе.
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09.11.2022 22:53 Ответить
Треба готуватися до того, щоб пересаджати цю сволоту після Перемоги. Більше того, навіть Зеленському після Перемоги за його артистичну діяльність на благо України після 24 лютого 2022 року дати медаль і всіляко пошанувати, а за підривну діяльність проти безпеки України до 24 лютого 2022 року ("Вагнергейт", розмінування Чонгару, закриття ракетних програм, гоніння на бойових генералів тощо), що призвела до величезних руйнувань та десятків тисяч жертв дати кілька років в'язниці - і хай сидить!
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10.11.2022 09:44 Ответить
Як там Юзік, на передовій? А як себе почувають орденоносці пікалов і Лисий? Коля Котлєта відбив закарпатський напрямок? полковник абдристовия проспався в бункері? ********** борщу наварила і мову на хліб намастила? Як там "свати" на росії?
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09.11.2022 22:56 Ответить
А Надюха Савченко де, може хронт держи?
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09.11.2022 23:05 Ответить
от що на фронті, то на фронті. Люби, Боже, правду. Вона, хоч дура дурою, хоч авантюристка, але за Україну.
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10.11.2022 00:38 Ответить
"Але емоції наші мають бути стриманими" Джерело:

Ваші - можливо. Але ми будемо радіти всьому, що йде проти оманських договорняків та парижських домовленостей!

Твої "просто пєрєстать стрелять" і "отвєсті чтоб нє праваціравать" вилилися у десятки тисяч загиблих... Але винен Порох і "мінський договарняк", завдяки яким відродились ЗСУ і недопалок сцявся нападу.
Ти ж зараз в Києві, недолуге хрипле непорозуміння? Так от: я зроблю все, щоб ти здохло коли в тебе вже не стане тих тисяч охоронців, що є зараз (якщо тебе не посадять по 111-й) . А поки живи, тварюка, насолоджуйся теплою ванною від дєрьмака...
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09.11.2022 22:56 Ответить
Згоден майже зі всим, крім "пороха". Про солодкодупу тварюку краще не згадуй.
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10.11.2022 00:07 Ответить
Я реєстрація після 24 :02 - так і лайном смердить!
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10.11.2022 00:59 Ответить
неправда,я миюсь!))))
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10.11.2022 02:13 Ответить
А ти тут до чого? Чи ти також і "Центр 820"? Він теж, може, миється - тільки рот промивать забуває
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10.11.2022 09:29 Ответить
Тошнота залог здоров'я вилізло, типа телемарафон по имени Лохотрон 🤣🦍
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09.11.2022 23:04 Ответить
Самий перший піариться на тому, до чого не має взагалі ніякого відношення.
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09.11.2022 23:05 Ответить
емоції мають бути стримані - завжди, не залежно від зовнішніх обставин
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09.11.2022 23:08 Ответить
сху@лє?(с)
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09.11.2022 23:13 Ответить
Володя Голохвастов!!!!🤣🤣🤣🤣
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09.11.2022 23:10 Ответить
А ТИ ТАКИЙ БУВ СТРИМАНИЙ КОЛИ З ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКА РЖАВ ЗІ СЦЕНИ ?
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09.11.2022 23:11 Ответить
Оман не був Обман,то я Літав Патрушеву в очі подивитись... а вдруг там мир увидю...😛
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09.11.2022 23:14 Ответить
а чому не радіти???
три УКРАЇНЦІ зірвали джекпот за останні кілька днів
один, Луцький авторинок, приватизував
другий, Бурштин Україна майже даром хапнув.
третій зупинив тютюнову фабрику, 600 людей без роботи
і це тоді, коли ЗСУ ідуть в перед, на смерть, в тому числі і за них
то рідіти, млять, чи плакати???
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09.11.2022 23:24 Ответить
Вангую що тих хто це зробив після війни найдуть в канаві в своїй блювотині
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09.11.2022 23:39 Ответить
Эмоции у меня чисто мои, и никакой Зеленский к ним отношения не имеет. Сам свои эмоции держи при себе, когда трогаешь чужой Оскар.
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09.11.2022 23:24 Ответить
Всім радіти по команді Зє!

А який привід для радощів може бути? Може Коломойський здох?
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09.11.2022 23:32 Ответить
Ми радіємо кожній перемозі наших героїв і кожному звільненому населенному пункту.
По Херсону звісно це позитив ,його звільненя буде або десь неділя або більше.Питання в іншому.На тому березі орки багато стянули і закрипілися а сам Херсон стає город тир.І це якраз не радує,бо орки реально його можуть планомірно стерти.Херсон звільненя це добре і зразу питання що робити далі.Це знає лише ЗСУ.Зима Дніпро...Якщо судити з того що прислали штати по бронекатерах готується щось грандіозне.Віримо в ЗСУ дай боже здоров'я кожному і повернутися до дому
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09.11.2022 23:38 Ответить
богов нету
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10.11.2022 10:14 Ответить
Тошнотворный оффшорец зелёный крыс
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09.11.2022 23:39 Ответить
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10.11.2022 01:39 Ответить
забавно читать на цензоре в комментах истеричные постанывания лапотных засланцев пытающихся лепетать на украинском.
Ну чо лапти Одним из условий прекращения войны с дурашкой будет не только возврат оккупированного крыма и всех украденных территорий но и надеюсь переход пригоаничных с украиной областей России Украине. Пупка в Гаагу чемоданчик тюремный уже собирает? ))
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10.11.2022 07:37 Ответить
ЗРАДА! https://www.youtube.com/watch?v=i7ek0el16UA Добровольчі формування Києва намагаються неправомірно та з максимальним замовчуванням розпустити!
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10.11.2022 09:51 Ответить
 
 