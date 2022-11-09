Войска РФ за день выпустили по Сумщине почти две сотни мин и снарядов

Оккупанты за день, 9 ноября, выпустили по приграничной области 190 мин и снарядов.

Об этом сообщает в телеграм-канале начальник Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"190 снарядов и мин в день направили россияне на приграничье Сумщины", - отметил Живицкий.

В частности, по его словам, под обстрелами оказалась Зноб-Новгородская громада: в 11:30 по окрестностям одного из сел российские военные стреляли из минометов. Было 8 взрывов. Без последствий.

Хотинская громада: под обстрелами находились два приграничных села. Около 12:00 враг вел огонь из САУ (6 прилетов). И почти одновременно выпустил по другому селу 42 снаряда. Чудом никто не пострадал, подчеркнул глава ОВА.

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На Краснопольскую громаду в 13:30 враг сбросил взрывчатку с беспилотника. Также в это время со стороны России велся огонь из АГС, зафиксировано 58 прилетов.

"Еще одну взрывчатку типа ВОГ россияне сбросили с беспилотника на соседнее пограничное село. Без разрушений", - добавил Живицкий.

Около 14:00 российская армия обстреляла одновременно два села в Эсманской громаде. По одному выпустили 20 снарядов из реактивной системы залпового огня, по другому – 15 прилетов.

По Миропольской громаде враг стрелял из минометов, сообщает Живицкий. Было 15 взрывов. И еще три прилета из САУ. Без разрушений.

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Шалыгинскую громаду россияне тоже обстреляли из минометов. Зафиксировано 10 прилетов. Разрушений нет.

Середино-Будская громада тоже страдала от минометных обстрелов из России. Было 8 взрывов, но без последствий.