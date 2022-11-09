Зеленский – оккупантам: Любая ваша попытка взорвать Каховскую ГЭС будет означать войну со всем миром

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении 9 ноября отметил, что подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС будет означать войну со всем миром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук украинского президента.

"И я хочу сейчас еще раз и отдельно предупредить каждого в Москве, кто принимает соответствующие решения: любая ваша попытка взорвать Каховскую ГЭС, затопить нашу территорию и обезводить Запорожскую атомную станцию будет означать объявление вами войны всему миру. Подумайте, что с вами тогда будет", – отметил Зеленский.

Читайте также: Сегодня в информационном пространстве много радости, но наши эмоции должны быть сдержанными - всегда во время войны, - Зеленский. ВИДЕО