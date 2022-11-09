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Новости Агрессия России против Украины Война
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Зеленский – оккупантам: Любая ваша попытка взорвать Каховскую ГЭС будет означать войну со всем миром

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении 9 ноября отметил, что подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС будет означать войну со всем миром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук украинского президента.

"И я хочу сейчас еще раз и отдельно предупредить каждого в Москве, кто принимает соответствующие решения: любая ваша попытка взорвать Каховскую ГЭС, затопить нашу территорию и обезводить Запорожскую атомную станцию будет означать объявление вами войны всему миру. Подумайте, что с вами тогда будет", – отметил Зеленский.

Читайте также: Сегодня в информационном пространстве много радости, но наши эмоции должны быть сдержанными - всегда во время войны, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

ГЭС (119) Зеленский Владимир (20530) Каховка (95) плотина (23)


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Топ комментарии
+11
Бубочка, а той "всей світ" знає проце? Чи як із заявкою про вступ в НАТО?

Іноді краще мовчати, ніж говорити (с)
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09.11.2022 23:18
+7
И шо с ними будет ? Ну так, реально, без истерик ?
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09.11.2022 23:18
+7
Чому ж "зе лідор" в січні- на початку лютого не "гонив патріотичні промови" що рашистський напад на Україну , означатиме війну із цілим світом?
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09.11.2022 23:24
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И шо с ними будет ? Ну так, реально, без истерик ?
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09.11.2022 23:18 Ответить
Мабуть багато стурбованості? Ну а як серйозно то ракети на 300+ км і літаки з можливістю працювати по мордору.
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09.11.2022 23:21 Ответить
Да ничего не будет!!! озабоченность, очень сильная,и всё!
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10.11.2022 02:24 Ответить
Так пусть тогда гидрант не позорится со своими пугалками, а еще сильнее выпрашивает оружие, которое не давал делать. И не мешает военным отвоёвывать то, что сам просрал.
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10.11.2022 02:34 Ответить
Бубочка, а той "всей світ" знає проце? Чи як із заявкою про вступ в НАТО?

Іноді краще мовчати, ніж говорити (с)
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09.11.2022 23:18 Ответить
Іноді можна і пригрозити, і всім виглядом показати, що в тебе на руках усі козирі. Пуйло постійно блефує і його всі бояться. А ми боїмося кацапів на понт узяти. Нехай теж очкують і обсирають тривожний чемоданчик
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09.11.2022 23:50 Ответить
Так, але...
Це треба робити так, щоб той "чемоданчик" переповнбвався у московитів, а не в Україні чи у наших західних партнерів
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10.11.2022 00:03 Ответить
Дебіл, війна вже йде - мракобісся диктатур проти цивілізації, війна по всіх фронтах, а не тільки на полі бою. Чмо безмозгле.
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09.11.2022 23:23 Ответить
..... ... такие ситуации могут происходить, потому что в зоне риска находится не только Саяно-Шушенская, но и любая станция, например, на вечной мерзлоте.классический пример - это Вилюйская ГЭС. Тело плотины, которое зиждется на вечно мерзлых породах, всегда под угрозой риска. Насколько нам известно, это связано с тем, что происходит протаивание грунтов, это риск того, что тело плотины может быть разрушено , Как результат случай аварии, например, как нам известно, по Куйбышевскому водохранилищу. Плотина Куйбышевского водохранилища в случае прорыва, 9-метровая волна может пройти на несколько сот километров вниз по течению, в том числе затрагивая такие опасные объекты как Балаковская атомная станция......ба бах
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09.11.2022 23:23 Ответить
Та невже хтось думає що росію залишать як сусіда років на 20,щоб щохвилинно думати про свою безпеку?З рашкою вже нічого хорошого не буде,незалежно від успіхів України.Ця гидота приречена,тільки буде не війна,а ліквідація(влади? одного путіна? всієї держави?) ....хтозна..
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09.11.2022 23:24 Ответить
Чому ж "зе лідор" в січні- на початку лютого не "гонив патріотичні промови" що рашистський напад на Україну , означатиме війну із цілим світом?
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09.11.2022 23:24 Ответить
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09.11.2022 23:36 Ответить
На самом деле взрыв Каховской ГЭС приведет к тому, что войска Раиссы смоет и плюс Крым немного поплывет.
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09.11.2022 23:26 Ответить
"Тогда я точно-преточно не буду вести переговоров с Путиным о мире! Зуб даю, инфа 100%".
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09.11.2022 23:26 Ответить

Зеленський особисто винен у смерті тисяч українців,
у розмінуванні Чонгару,
у згортанні ракетних програм,
у відбиранні мільярдів у ЗСУ на розпилювання грошей на дорогах,
в обіцяних шашликах, бо "в очах путіна він бачив мир».
Також ЗЄля говорив, що "росіяни - теж люди, і не зможуть піти війною на Україну" (с)
Олег Леусенко
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09.11.2022 23:43 Ответить
Если взорвать Каховскую ГЕС, то затопит русские войска. Где логика??? русские будут взрывать и затапливать себя??? Каховскую ГЕС выгодно взорвать Украине и затопить русские войска и свои войска - ВСУ не будут даже поцарапаны.
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09.11.2022 23:55 Ответить
А в нас нарід мозок не включає, на карту не дивиться. Куди вода піде, який берег Дніпра вище, де позиції та логістичні вузли орків на лівому березі (які змиє у разі підриву КахГЕС).
Хтось перднув про цей "коварний план" касапів, ну і понеслося...
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10.11.2022 00:11 Ответить
Зазначається, що руйнування дамби Каховську ГЕС може призвести до незворотного падіння рівня води в Каховському водосховищі, з якого подається охолоджувальна вода для ЗАЕС (ядерний шантаж).
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10.11.2022 02:19 Ответить
Ніхто дамбу руйнувати не буде принаймні зараз, а зелене чмо припише заслугу собі, скаже побоялись його грізного словесного поносу.
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10.11.2022 06:32 Ответить
если бы не Запарожская АЭС - стоит подорвать ГЭС во время переправы орков!
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10.11.2022 10:03 Ответить
Як відчує слабину,вступить 100%.Це дуже підла і брехлива тварюка.
А потім ще місце на карті покаже,звідки на нього напад готували.
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17.02.2023 11:24 Ответить
 
 