Зеленский – оккупантам: Любая ваша попытка взорвать Каховскую ГЭС будет означать войну со всем миром
Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении 9 ноября отметил, что подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС будет означать войну со всем миром.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук украинского президента.
"И я хочу сейчас еще раз и отдельно предупредить каждого в Москве, кто принимает соответствующие решения: любая ваша попытка взорвать Каховскую ГЭС, затопить нашу территорию и обезводить Запорожскую атомную станцию будет означать объявление вами войны всему миру. Подумайте, что с вами тогда будет", – отметил Зеленский.
Топ комментарии
+11 Evgeny N
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+7 Маладой кракодил #528993
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+7 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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Іноді краще мовчати, ніж говорити (с)
Це треба робити так, щоб той "чемоданчик" переповнбвався у московитів, а не в Україні чи у наших західних партнерів
Зеленський особисто винен у смерті тисяч українців,
у розмінуванні Чонгару,
у згортанні ракетних програм,
у відбиранні мільярдів у ЗСУ на розпилювання грошей на дорогах,
в обіцяних шашликах, бо "в очах путіна він бачив мир».
Також ЗЄля говорив, що "росіяни - теж люди, і не зможуть піти війною на Україну" (с)
Олег Леусенко
Хтось перднув про цей "коварний план" касапів, ну і понеслося...
А потім ще місце на карті покаже,звідки на нього напад готували.