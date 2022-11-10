Отступление военных РФ из Херсона вряд ли станет ловушкой для ВСУ, - ISW
Приоритетом для российских войск на Херсонском направлении сейчас является организованный вывод своих сил через Днепр и задержка ВСУ, а не попытки полностью остановить украинское контрнаступление.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на данные Института изучения войны (ISW).
"Украинское контрнаступление на Херсонском направлении с августа - скоординированная кампания по перехвату, направленная на то, чтобы заставить российские войска отступить за Днепр без необходимости крупных наземных наступательных операций со стороны Украины, - вероятно, увенчалась успехом", - говорится в сообщении.
В течение предыдущих месяцев, украинские войска проводили целенаправленную и хорошо продуманную кампанию по нанесению ударов по местам сосредоточения живой силы оккупантов, военных объектах и узлах логистики по всей Херсонской области, чтобы сделать дальнейшее содержание российских позиций на западном берегу невозможным без необходимости проведения масштабных и дорогостоящих наземных маневров для освобождения территории.
При этом российские источники отметили, что вывод войск является естественным следствием целенаправленных и систематических украинских ударов, которые стоили российской группировке на западном берегу ее основных артерий поставки, что постепенно уменьшило ее общую силу и возможности.
Аналитики отметили, что российское отступление вряд ли является ловушкой, целью которой является заманить украинские войска в бои под Херсоном, как предполагали некоторые украинские и западные эксперты.
Аналитики наблюдали много признаков того, что российские войска, военные и экономические активы, а также оккупационные элементы неуклонно отходят с западного берега Днепра, а российские официальные лица ожидают и готовятся к отходу образом, несовместимый с кампанией обмана и заманивания в ловушку украинских войск.
"Российское командование, безусловно, попытается замедлить продвижение украинских войск, чтобы обеспечить упорядоченный отход, и некоторые силы могут остаться, чтобы задержать украинские войска в самом Херсоне - но эти бои будут лишь средством для вывода как можно большего количества российских подразделений в надлежащем порядке", - считают в ISW.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тут слишком много воды
Жаль, що в коментах нікого з Херсона нема, щоб писав, що там відбувається.
Був хлопчина, чи Бєляков чи Біляєв (точно не пам'ятаю) тут в коментах на цензорі, але десь у липні-серпні він перестав писати.
Не знаю, чи живий він...
їм ніхто не буде давати зелені коридори для відступу як з під Слов'янська в 2014
зачистять дуже швидко, херсонці з радістю допоможуть найти ту гидоту