Отступление военных РФ из Херсона вряд ли станет ловушкой для ВСУ, - ISW

Приоритетом для российских войск на Херсонском направлении сейчас является организованный вывод своих сил через Днепр и задержка ВСУ, а не попытки полностью остановить украинское контрнаступление.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на данные Института изучения войны (ISW).

"Украинское контрнаступление на Херсонском направлении с августа - скоординированная кампания по перехвату, направленная на то, чтобы заставить российские войска отступить за Днепр без необходимости крупных наземных наступательных операций со стороны Украины, - вероятно, увенчалась успехом", - говорится в сообщении.

В течение предыдущих месяцев, украинские войска проводили целенаправленную и хорошо продуманную кампанию по нанесению ударов по местам сосредоточения живой силы оккупантов, военных объектах и узлах логистики по всей Херсонской области, чтобы сделать дальнейшее содержание российских позиций на западном берегу невозможным без необходимости проведения масштабных и дорогостоящих наземных маневров для освобождения территории.

При этом российские источники отметили, что вывод войск является естественным следствием целенаправленных и систематических украинских ударов, которые стоили российской группировке на западном берегу ее основных артерий поставки, что постепенно уменьшило ее общую силу и возможности.

Читайте также: Выход из Херсона свидетельствует о реальных проблемах России с военными, - Байден

Аналитики отметили, что российское отступление вряд ли является ловушкой, целью которой является заманить украинские войска в бои под Херсоном, как предполагали некоторые украинские и западные эксперты.

Аналитики наблюдали много признаков того, что российские войска, военные и экономические активы, а также оккупационные элементы неуклонно отходят с западного берега Днепра, а российские официальные лица ожидают и готовятся к отходу образом, несовместимый с кампанией обмана и заманивания в ловушку украинских войск.

"Российское командование, безусловно, попытается замедлить продвижение украинских войск, чтобы обеспечить упорядоченный отход, и некоторые силы могут остаться, чтобы задержать украинские войска в самом Херсоне - но эти бои будут лишь средством для вывода как можно большего количества российских подразделений в надлежащем порядке", - считают в ISW.

+7
Читати навчись.Будуть намагатись сповільнити щоб забезпечити відхід.ШЛЯПА ТИ.
показать весь комментарий
10.11.2022 06:57 Ответить
+6
показать весь комментарий
10.11.2022 08:07 Ответить
+4
Боже, яке ти тупе
показать весь комментарий
10.11.2022 06:57 Ответить
Виводять війська щоб затримати ЗСУ! З глузду з'їхали експерти аналітики. Чим далі тим безумніше...
показать весь комментарий
10.11.2022 06:47 Ответить
Читати навчись.Будуть намагатись сповільнити щоб забезпечити відхід.ШЛЯПА ТИ.
показать весь комментарий
10.11.2022 06:57 Ответить
Боже, яке ти тупе
показать весь комментарий
10.11.2022 06:57 Ответить
Навпаки, такі новини пишуть якраз для таких як ти , в кого замість голови макітра)))
показать весь комментарий
10.11.2022 07:03 Ответить
Почитай в оригинале, там намного короче и понятнее.
Тут слишком много воды
показать весь комментарий
10.11.2022 07:05 Ответить
Питання в іншому на який фронт вони підуть підсиленням...Запоріжжя....Бахиут...
показать весь комментарий
10.11.2022 07:12 Ответить
Концерт кобздона
показать весь комментарий
10.11.2022 07:21 Ответить
Та ні якщо ЗСУ не вдарять усіма можливими засобами, то далі Донбас, який ЗСУ крок за кроком звільняють. Тут не може бути бравади,бо ворог ще не здох
показать весь комментарий
10.11.2022 07:36 Ответить
Валентина, наші 40 тис. підуть на посилення на той же фронт, на який і 20 тис. орків з правого берега (у нас на тій ділянці була перевага десь 2:1). Плюс звільняться сили Миколаївської та Одеської тероборон, та підрозділи, що прикривали Придністров'я - це ще 10 тис.
показать весь комментарий
10.11.2022 08:01 Ответить
Під блогом редактора так багато надій,що ЗСУ таки накриють артою, багато мають сумніви, що дерьмаки уже засунули в тактику і стратегію носи.
показать весь комментарий
10.11.2022 08:17 Ответить
Та начебто вчора ввечері наші валили і по Антонівському і в районі Каховської ГЕС.
Жаль, що в коментах нікого з Херсона нема, щоб писав, що там відбувається.
Був хлопчина, чи Бєляков чи Біляєв (точно не пам'ятаю) тут в коментах на цензорі, але десь у липні-серпні він перестав писати.
Не знаю, чи живий він...
показать весь комментарий
10.11.2022 08:35 Ответить
Каховська трохи далекувато,хоча дивлячись чим валили. Читаю усе частіше,що українська зброя потихеньку починає працювати. Тримайтесь і бережіть себе
показать весь комментарий
10.11.2022 09:35 Ответить
підуть, якщо зможуть
їм ніхто не буде давати зелені коридори для відступу як з під Слов'янська в 2014
показать весь комментарий
10.11.2022 08:58 Ответить
... увінчалася успіхом",...
показать весь комментарий
10.11.2022 07:19 Ответить
Відвід військ передбачає їх скупчення.Було б непогано нашій арті і Хаймерсам попрацювати.
показать весь комментарий
10.11.2022 07:30 Ответить
Зачистка Херсона буде тривати не один місяць. Навідь як що казаби і виведуть регулярну армію, в місті залишаться ДРГ, схрони зі зброєю, корегуваліники та інша наволочь. Великою помилкою буде вводити тути та розташовувати армію, поки ворога не буде відкинуто на відстань неможливости застосування артилерії та РСЗВ
показать весь комментарий
10.11.2022 07:46 Ответить
ти думаєш тих кацапів не можна буде відрізнити від Українців?
зачистять дуже швидко, херсонці з радістю допоможуть найти ту гидоту
показать весь комментарий
10.11.2022 09:02 Ответить
Якщо війська років випустити,то буде удар з півночі та півдня з метою захопити Лівобережну Україну.... Ще можливий ядерний удар по Херсону....
показать весь комментарий
10.11.2022 07:48 Ответить
Ще "Зірка смерті" може ***@ти по Києву!
показать весь комментарий
10.11.2022 08:03 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 08:07 Ответить
Все ж таки, не треба нашим поки входити у Херсон. Хоча б з такої позиції, щоб аквафреші не мали аргументів бомбити Херсон. Чекаємо на 30 обіцяних США катерів. Їх же наш Залужний не для прогулянок заказував.
показать весь комментарий
10.11.2022 08:31 Ответить
 
 