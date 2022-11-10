ВСУ отразили атаки оккупантов в районах 12 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - Генштаб

За прошедшие сутки ВСУ отразили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов в Донецкой области и 2 - в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 10 ноября по поводу российского вторжения.

Так, начались двести шестидесятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Макеевка Луганской области и Соледар, Клещеевка, Майорск, Яковлевка, Андреевка, Белогоровка, Веселое, Невельское, Первомайское и Новомихайловка Донецкой области.

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных и 22 авиационных ударов, совершил более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этого пострадали районы более 30 населённых пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской и Херсонской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки. Продолжается формирование совместной российско-белорусской группировки войск. Сохраняется угроза нанесения ударов противником и применения ударных БПЛА с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гасичевка Черниговской области и Поповка, Петрушевка, Мирополье, Запселье, Новая Гута, Нововасильевка и Старикове Сумской области;

на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Григоровка, Колодязное, Стрелеча, Волчанск, Огурцово и Терново;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Площанка, Берестово, Стельмаховка, Мясожаровка, Спорное, Белогоровка, Макеевка, Невское и Кисловка;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Иванград, Яковлевка, Майорск, Зеленополье и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Невельское, Марьинка, Новомихайловка, Красногоровка и Веселое;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Великая Новоселка, Павловка, Гуляйпольское, Времевка, Зализничное, Новоданиловка, Малая Токмачка, Новополь, Малые Щербаки и Полтавка.

На Южнобужском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Правдино, Мирное, Терновые Поды, Сухой Пруд, Золотая Балка и Марганец. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Совершил более 15 вылетов.

По имеющейся информации, в органы внутренних дел Российской Федерации в городе Тольятти Самарской области поступило распоряжение набрать 1000 кандидатов для службы на временно оккупированных территориях Украины. Одновременно на химических предприятиях города проводится работа по дополнительному сбору средств для поддержки регионального подразделения. Это вызывает возмущение работников, у которых и без этого ежемесячно высчитываются средства в поддержку мобилизованных, участвующих в войне на территории Украины.

По уточненной информации, из Херсона прекращена так называемая эвакуация населения из-за отсутствия желающих. В городе оккупационные власти прекратили выдачу заработной платы и социальных выплат.

На временно оккупированной территории АР Крым, в городе Джанкой, гражданскую больницу захватчики передали под военный госпиталь. В нем находится до 800 раненых оккупантов.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 6 ударов. Под поражение попали 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника. За минувшие сутки Силы обороны в разных направлениях сбили 5 БпЛА "Шахед" и 3 "Орлана".

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы и другие важные военные объекты оккупантов.