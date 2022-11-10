Россияне убили 3 гражданских в Донецкой области, обнаружены тела еще 5 убитых во время оккупации. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать населенные пункты Донетчины, в результате чего за сутки погибли 3 гражданских лица.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 9 ноября стало известно о 3 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: 2 в Бахмуте и 1 в Павловке. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 5 убитых россиянами во время оккупации — в Яровой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 12 человек в области получили ранения.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.