3 888 5

Украинские военные подорвали склад боеприпасов россиян в Бериславском районе Херсонской области, - ОК "Південь"

склад,знищено

9 ноября украинские военные уничтожили боеприпасы российских войск в Бериславском районе Херсонской области.

Об этом сообщили в ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Вражеские потери за боевой день составляют: 125 рашистов, 3 танка, 5 единиц автобронетехники и склад с боеприпасами в Бериславском районе. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

По данным командования, всего ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более сотни огневых задач: ударили по пункту управления войск РФ, колонне военной техники и складам с боеприпасами. Окончательные потери противника за день разведываются, сказал спикер.

армия РФ (20316) боеприпасы (2398) потери (4516) склад (157)
- рота, це добре ))
10.11.2022 08:54 Ответить
через годинку зведення ГШ....
10.11.2022 09:02 Ответить
10.11.2022 09:15 Ответить
Колона техніки це добре. Нехай краще ржавіють в степах Херсонщини чим далі їдуть убивати
10.11.2022 09:16 Ответить
 
 