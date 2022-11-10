Украинские военные подорвали склад боеприпасов россиян в Бериславском районе Херсонской области, - ОК "Південь"

9 ноября украинские военные уничтожили боеприпасы российских войск в Бериславском районе Херсонской области.

Об этом сообщили в ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Вражеские потери за боевой день составляют: 125 рашистов, 3 танка, 5 единиц автобронетехники и склад с боеприпасами в Бериславском районе. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

По данным командования, всего ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более сотни огневых задач: ударили по пункту управления войск РФ, колонне военной техники и складам с боеприпасами. Окончательные потери противника за день разведываются, сказал спикер.

