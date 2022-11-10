РФ, вероятно, не удастся проложить сухопутный коридор до Одессы из-за потери Херсона, - британская разведка

Потеря западного берега реки Днепр вблизи Херсона, вероятно, помешает России достичь своего стратегического плана проложить сухопутный коридор до Одессы.

Об этом говорится в ежедневной постройке британской разведки в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"9 ноября 2022 г. министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск с западного берега реки Днепр в Херсоне на юге Украины. Генерал Сергей Суровикин, командующий российскими войсками в Украине, подтвердил, что они отступят на оборонительные позиции вдоль реки Днепр, назвав главной причиной этого решения проблемы со снабжением", - говорится в сводке.

Отмечается, что способность России удерживать свои силы на западном берегу Днепра была под давлением из-за украинских ударов по российским маршрутам поставок.

Известно, что, отступая, российские силы разрушили несколько мостов и, вероятно, заложили мины, чтобы замедлить и задержать продвижение украинских сил.

"Из-за ограниченного количества пунктов перехода российские войска будут уязвимы при пересечении реки Днепр. По всей вероятности, уход будет продолжаться несколько дней с оборонными позициями и артиллерийским огнем, который будет прикрывать отходящие силы", - добавили в разведке.