РФ, вероятно, не удастся проложить сухопутный коридор до Одессы из-за потери Херсона, - британская разведка
Потеря западного берега реки Днепр вблизи Херсона, вероятно, помешает России достичь своего стратегического плана проложить сухопутный коридор до Одессы.
Об этом говорится в ежедневной постройке британской разведки в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"9 ноября 2022 г. министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск с западного берега реки Днепр в Херсоне на юге Украины. Генерал Сергей Суровикин, командующий российскими войсками в Украине, подтвердил, что они отступят на оборонительные позиции вдоль реки Днепр, назвав главной причиной этого решения проблемы со снабжением", - говорится в сводке.
Отмечается, что способность России удерживать свои силы на западном берегу Днепра была под давлением из-за украинских ударов по российским маршрутам поставок.
Известно, что, отступая, российские силы разрушили несколько мостов и, вероятно, заложили мины, чтобы замедлить и задержать продвижение украинских сил.
"Из-за ограниченного количества пунктов перехода российские войска будут уязвимы при пересечении реки Днепр. По всей вероятности, уход будет продолжаться несколько дней с оборонными позициями и артиллерийским огнем, который будет прикрывать отходящие силы", - добавили в разведке.
Одеса послала путіна на...
На сервер от Черного моря.
У Черного моря.
Хоча мені більше подобається така:
"Россія можливо не розпадється на більш ніж 10 держав"
"Россія можливо віддасть ядерну зброю і стратегічну літаки в обмін на їжу".
Тимоти Эш, https://nv.ua/opinion/rezultaty-vyborov-v-ssha-timoti-esh-o-tom-chto-izmenitsya-dlya-ukrainy-poslednie-novosti-50282827.html/ «Новое время»
У них сейчас цель что есть как то заморозить
Зараз у орків почнуть закінчуватись харчі та бк,паливо,адже тікають через критичну нестачу,проблеми з постачанням...
Треба виждати момент,коли вони попруть масово....а це буде,треба не прогавити...
КОНФЛІКТ ЗАМОРОЖУЮТЬ НАЗАВЖДИ! КОРИДОР В КРИМ ЗАЛИШИТЬСЯ І ВСЕ, НАМ ПРОДАДУТЬ ЗДАЧУ ХЕРСОНУ МОСКАЛЯМИ, ЯК ВЕЛИКУ ПЕРЕМОГУ І ПРИМУСЯТЬ СІСТИ ЗА СТІЛ ПЕРЕГОВОРІВ!
А ДАЛІ: ЗАМОРОЖЕНИЙ КОНФЛІКТ, НІ НАТО НІ ЄС НІ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ. ЧЕРЕЗ 2-3 РОКИ НОВА ВІЙНА І БЕЗ ШАНСІВ ДЛЯ НАС!
ВСЕ ДО ЦЬОГО ЙДЕ!!! ОТЯМТЕСЯ! ВИМАГАЙМО ВІД ЗЕВЛАДИ НЕ ПРИПИНЯТИ НАСТУП ЗА ЖОДНИХ УМОВ!!!