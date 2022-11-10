РУС
РФ, вероятно, не удастся проложить сухопутный коридор до Одессы из-за потери Херсона, - британская разведка

херсон,херсонщина

Потеря западного берега реки Днепр вблизи Херсона, вероятно, помешает России достичь своего стратегического плана проложить сухопутный коридор до Одессы.

Об этом говорится в ежедневной постройке британской разведки в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"9 ноября 2022 г. министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск с западного берега реки Днепр в Херсоне на юге Украины. Генерал Сергей Суровикин, командующий российскими войсками в Украине, подтвердил, что они отступят на оборонительные позиции вдоль реки Днепр, назвав главной причиной этого решения проблемы со снабжением", - говорится в сводке.

Отмечается, что способность России удерживать свои силы на западном берегу Днепра была под давлением из-за украинских ударов по российским маршрутам поставок.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Печальные оккупанты отступают из Херсона: "Видели много плакатов "Россия здесь навсегда". ВИДЕО

Известно, что, отступая, российские силы разрушили несколько мостов и, вероятно, заложили мины, чтобы замедлить и задержать продвижение украинских сил.

"Из-за ограниченного количества пунктов перехода российские войска будут уязвимы при пересечении реки Днепр. По всей вероятности, уход будет продолжаться несколько дней с оборонными позициями и артиллерийским огнем, который будет прикрывать отходящие силы", - добавили в разведке.

армия РФ (20316) Великобритания (5091) Херсон (3018) внешняя разведка (400)
Топ комментарии
+16
Глибока думка...і над нею працював цілий інститут?
10.11.2022 09:07 Ответить
+8
10.11.2022 09:07 Ответить
+8
Просто капитаны очевидности
10.11.2022 09:12 Ответить
вони би його і так не проклали
10.11.2022 09:06 Ответить
Мріють про Одесу Придністровя -- на чужии караваи - рот не роззіваи .
10.11.2022 09:06 Ответить
а зачем воообще нам эти новости и муйня мало что там хочет Хло и Крем**лядская верхушка.... нам как то по.**.уй...
10.11.2022 09:24 Ответить
они далеко - єто раз , не понимают менталитет Украинцев - два, до сих пор их институты разведки заточены на понятия сссра и его возможности - три , и самое главное - если Одесса чего-то не хочет , то ты хоть марсиан вызывай , не поможет.
10.11.2022 12:38 Ответить
Глибока думка...і над нею працював цілий інститут?
10.11.2022 09:07 Ответить
Ціла розвідка! Агенти 007, 008, 009...
10.11.2022 09:10 Ответить
10.11.2022 09:07 Ответить
Ймовірно? Не ймовірно, а остаточно.
10.11.2022 09:07 Ответить
ймовірно..не вдасться...Британська розвідка....ой... та ми це вже знали,ше літом...бо ніякого десанту рашистського і не передбачалось після буль буль масква
10.11.2022 09:09 Ответить
Болт їм назустріч, а не Одесу.

Одеса послала путіна на...
На сервер от Черного моря.
У Черного моря.
10.11.2022 09:09 Ответить
Просто капитаны очевидности
10.11.2022 09:12 Ответить
Скорее даже адмиралы.
10.11.2022 10:16 Ответить
Мене ці їхні очевидні висновки починають бентежити...
10.11.2022 09:15 Ответить
Та, мабуть, як кажуть в українській Одесі, "такі да". Яка розумна британська розвідка.
10.11.2022 09:17 Ответить
Зараз є два достовірнних джерела: британська розвідка і "армянське радіо"
10.11.2022 09:21 Ответить
Вроде разведка серьёзная а заявления попахивают идиотизмом.
10.11.2022 09:22 Ответить
Головне в якісній аналітиці сказати "можливо" і ти вже гуру на всі випадки подій )

Хоча мені більше подобається така:
"Россія можливо не розпадється на більш ніж 10 держав"
"Россія можливо віддасть ядерну зброю і стратегічну літаки в обмін на їжу".
10.11.2022 09:22 Ответить
война в Украине должна дать США наилучший шанс для смены режима в России, устранения Путина. Его ослабляют военно, экономически, дипломатически. Именно так США очень хотят, чтобы Путин был отстранен от власти, рассчитывая на то, что следующий российский лидер не может быть таким плохим, как Путин.

Тимоти Эш, https://nv.ua/opinion/rezultaty-vyborov-v-ssha-timoti-esh-o-tom-chto-izmenitsya-dlya-ukrainy-poslednie-novosti-50282827.html/ «Новое время»
10.11.2022 09:36 Ответить
10.11.2022 09:25 Ответить
А Рейк'явік?!
10.11.2022 09:55 Ответить
сараї - то святе. Та худоба не в змозі сральник у дворі зробити та паркан, а тут цілий сарай! Два!
10.11.2022 10:30 Ответить
щоб просто поглянути на мапу потрібні зусилля британської розвідки.
10.11.2022 09:28 Ответить
Британская разведка что то наподобие британских учёных.....очень кропотливая аналитическая работа.
10.11.2022 09:28 Ответить
"некоториє учьониє утверждают"...рентв
10.11.2022 09:38 Ответить
Какой там "коридор"
У них сейчас цель что есть как то заморозить
10.11.2022 09:30 Ответить
прочитавши коментарі, я так розумію, по самій суті ствердження сперечатись з англійською розвідкою ніхто не буде?
10.11.2022 09:31 Ответить
Ударить би по тому вогню,що прикриває...та по скупченням на переправах....
Зараз у орків почнуть закінчуватись харчі та бк,паливо,адже тікають через критичну нестачу,проблеми з постачанням...
Треба виждати момент,коли вони попруть масово....а це буде,треба не прогавити...
10.11.2022 09:43 Ответить
От Херсона у кацапотварей останется только хер
10.11.2022 09:53 Ответить
А тепер у рашистів Одеса буде тільки у мріях. І лівий берег Херсонщини рашистів не врятує бо ЗСУ зможуть їх доставати з правого берега і наступати із Запорізької області. Кримський міст повноцінно ще довго не буде функціонувати тому рашисти не зможуть добре себе забезпечувати на зиму. Тому путін може взагалі забути за Молдову і Придністров'я
10.11.2022 09:55 Ответить
за ОДЕССУ было понятно ещё в марте, когда 1й БДК с орковским десантом пошёл крабов кормить
10.11.2022 10:06 Ответить
Нехай вже прокладають сухопутний коридор до сибіру та піздують з України по ньому.
10.11.2022 10:37 Ответить
Коридор на аляску!!!!
10.11.2022 10:55 Ответить
ЛЮДИ, ХІБА ВИ НЕ БАЧИТЕ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ?

КОНФЛІКТ ЗАМОРОЖУЮТЬ НАЗАВЖДИ! КОРИДОР В КРИМ ЗАЛИШИТЬСЯ І ВСЕ, НАМ ПРОДАДУТЬ ЗДАЧУ ХЕРСОНУ МОСКАЛЯМИ, ЯК ВЕЛИКУ ПЕРЕМОГУ І ПРИМУСЯТЬ СІСТИ ЗА СТІЛ ПЕРЕГОВОРІВ!

А ДАЛІ: ЗАМОРОЖЕНИЙ КОНФЛІКТ, НІ НАТО НІ ЄС НІ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ. ЧЕРЕЗ 2-3 РОКИ НОВА ВІЙНА І БЕЗ ШАНСІВ ДЛЯ НАС!

ВСЕ ДО ЦЬОГО ЙДЕ!!! ОТЯМТЕСЯ! ВИМАГАЙМО ВІД ЗЕВЛАДИ НЕ ПРИПИНЯТИ НАСТУП ЗА ЖОДНИХ УМОВ!!!
10.11.2022 14:43 Ответить
 
 