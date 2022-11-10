Парламент Германии предлагает не выплачивать Венгрии 7,5 млрд евро без выполнения условий
Три правящие партии Германии призывают канцлера Олафа Шольца поддержать выплату Венгрии миллиардов из фондов ЕС только в том случае, если Будапешт сможет доказать, что серьезно относится к решению спорных вопросов, относящихся к верховенству права.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.
В следующем месяце страны ЕС должны будут решить, следует ли приостановить выделение около 7,5 миллиардов евро из фондов ЕС для Венгрии в соответствии с механизмом обусловленности верховенства права, или решить, что антикоррупционные реформы, которые Будапешт представляет в качестве посреднической меры, достаточны для снятия санкций.
Точно так же ЕС сдерживает доступ Венгрии к 5,8 миллиардам евро в фонды восстановления после коронавируса и требует дальнейших судебных реформ, прежде чем высвободить эти деньги.
Депутаты Бундестага от Социал-демократической партии Шольца, Зеленых и Свободной демократической партии — трех партий в правящей коалиции — планируют внести предложение для голосования в четверг, которое "попросит" правительство "тщательно оценить", имеют ли реформы Венгрии "устойчивое влияние на практике". Если это не так, то правительство должно разработать соответствующие последствия и проголосовать за приостановку выплат Будапешту.
Резолюция фокусируется на 7,5 млрд евро, которые страны ЕС могут приостановить в соответствии с механизмом обусловленности верховенства права, но негативная оценка также может иметь последствия для высвобождения дополнительных 5,8 млрд евро из средств на борьбу с коронавирусом.
"Есть серьезные сомнения в политической воле венгерского правительства провести необходимые реформы не только на словах, но и на деле", — говорится в документе.
В предложении также содержится призыв к Европейской комиссии "убедиться", что предлагаемые Венгрией реформы достаточны для устранения всех соответствующих недостатков верховенства права.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поэтому США никуда из европы не уйдет, потому как без штатов европа это просто бесхребетная амеба.
А якщо їм щось не подобається, тоді шпіца європейським чоботом їм в дупу і геть з Євроспільноти, усі країни не можуть терпіти одну смердючу паршиву вівцю у своїй спільноті...
Слава ЗСУ і силі української зброї!! Слава нашим союзникам!!!
Херсон НАШ!!!!
Italy comparatively huge NatGas user for electricity generation,
see
electricitymaps.com .