Парламент Германии предлагает не выплачивать Венгрии 7,5 млрд евро без выполнения условий

Три правящие партии Германии призывают канцлера Олафа Шольца поддержать выплату Венгрии миллиардов из фондов ЕС только в том случае, если Будапешт сможет доказать, что серьезно относится к решению спорных вопросов, относящихся к верховенству права.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

В следующем месяце страны ЕС должны будут решить, следует ли приостановить выделение около 7,5 миллиардов евро из фондов ЕС для Венгрии в соответствии с механизмом обусловленности верховенства права, или решить, что антикоррупционные реформы, которые Будапешт представляет в качестве посреднической меры, достаточны для снятия санкций.

Точно так же ЕС сдерживает доступ Венгрии к 5,8 миллиардам евро в фонды восстановления после коронавируса и требует дальнейших судебных реформ, прежде чем высвободить эти деньги.

Депутаты Бундестага от Социал-демократической партии Шольца, Зеленых и Свободной демократической партии — трех партий в правящей коалиции — планируют внести предложение для голосования в четверг, которое "попросит" правительство "тщательно оценить", имеют ли реформы Венгрии "устойчивое влияние на практике". Если это не так, то правительство должно разработать соответствующие последствия и проголосовать за приостановку выплат Будапешту.

Читайте также: Еврокомиссия имеет аргументы, чтобы убедить Венгрию поддержать решение по €18 млрд для Украины, - Домбровскис

Резолюция фокусируется на 7,5 млрд евро, которые страны ЕС могут приостановить в соответствии с механизмом обусловленности верховенства права, но негативная оценка также может иметь последствия для высвобождения дополнительных 5,8 млрд евро из средств на борьбу с коронавирусом.

"Есть серьезные сомнения в политической воле венгерского правительства провести необходимые реформы не только на словах, но и на деле", — говорится в документе.

В предложении также содержится призыв к Европейской комиссии "убедиться", что предлагаемые Венгрией реформы достаточны для устранения всех соответствующих недостатков верховенства права.

Топ комментарии
+22
Как длинно! Можно было короче: мадьяры, идите *****!
показать весь комментарий
10.11.2022 09:11 Ответить
+15
****** добре живуть - сосуть одночасно з двох сісьок. ЄС має це, нарешті, остановити.
показать весь комментарий
10.11.2022 09:17 Ответить
+12
Нігуя собі -- вони дуркуют на всю голову а ім за це гроші .
показать весь комментарий
10.11.2022 09:12 Ответить
Как длинно! Можно было короче: мадьяры, идите *****!
показать весь комментарий
10.11.2022 09:11 Ответить
В демократичному світі це так не працює, треба виконати всю процедуру і тоді по факту поставити перед фактом )) (вибачте за тавтологію)
показать весь комментарий
10.11.2022 09:18 Ответить
100%
показать весь комментарий
10.11.2022 09:22 Ответить
яа яа яа натюрліх
показать весь комментарий
10.11.2022 10:03 Ответить
Нігуя собі -- вони дуркуют на всю голову а ім за це гроші .
показать весь комментарий
10.11.2022 09:12 Ответить
Угорцям потрібно оформить Орбану з Сійярто палаючі шини на Ростов , щоб життя крапаль наладилось. Якщо ні , то нехай терплять і лають амєріканцев з украінцамі на своїх кухнях.
показать весь комментарий
10.11.2022 09:14 Ответить
то таке, як проститутка корчить з себе цнотливу.
показать весь комментарий
10.11.2022 09:14 Ответить
тю.. а я думав, вони такі дєрзкіє і в єс, і в нато, бо ні від чого крім ху-ловських хабарів не залежні, а воно он що!
показать весь комментарий
10.11.2022 09:14 Ответить
На хитру мадярську сраку є больтік з різьбою.
показать весь комментарий
10.11.2022 09:15 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 09:20 Ответить
Мад'яри згодні смоктати усе, що їм дадуть, аби грошей підкинули. Так що дуже скоро ми почуємо від них зовсім інше, бо справа йде до формування бюджету Євросоюзу на наступний рік.
показать весь комментарий
10.11.2022 09:15 Ответить
ще труби їм перекрити, ті що по українській території йдуть.
показать весь комментарий
10.11.2022 09:17 Ответить
****** добре живуть - сосуть одночасно з двох сісьок. ЄС має це, нарешті, остановити.
показать весь комментарий
10.11.2022 09:17 Ответить
Fidesz! Nie Jobbik.
показать весь комментарий
10.11.2022 10:07 Ответить
Поки Угорщина підтримує війну в Україні, військового злочинця Путіна, плює на міжнародне право, на рішення Європи, Німеччини, не може бути ніяких виплат Угорщині. Хай Путін оплачує Угорщині і хай Угорщина ні в чому собі не відмовляє
показать весь комментарий
10.11.2022 09:17 Ответить
"Ні в чому собі не відмовляє", - це означає "(осе у )(уйла"?
показать весь комментарий
10.11.2022 23:36 Ответить
Мадьяр в стойло!
показать весь комментарий
10.11.2022 09:26 Ответить
Денег не давать и лупить розгам.
показать весь комментарий
10.11.2022 09:32 Ответить
Яка здрава думка прийшла в Бундестаг.
показать весь комментарий
10.11.2022 09:40 Ответить
Два брати - акробати. Уйло розуміє тільки мову сили, Орбан - тільки мову грошей. Одному і другому треба серпом по... болючому.
показать весь комментарий
10.11.2022 09:51 Ответить
З циганами інакше не можна
показать весь комментарий
10.11.2022 09:52 Ответить
Не ображайте циган таким порівнянням...
показать весь комментарий
10.11.2022 23:37 Ответить
Це правильне рішення
показать весь комментарий
10.11.2022 09:53 Ответить
Wunderbar!
показать весь комментарий
10.11.2022 10:08 Ответить
Перебувають на дотаціях з ЄС, і ще у кацапів вилизують, оце гнучкість...
показать весь комментарий
10.11.2022 10:11 Ответить
***********
показать весь комментарий
10.11.2022 10:14 Ответить
Угри *********** на 18 ярдів для України і тепер Шольц займеться їх вихованням.
показать весь комментарий
10.11.2022 10:14 Ответить
Венгрия присосалась как пиявка к евросоюзу, делает что хочет, вечно перечит, с рашкой дружит, бабки постоянно соесе немалые с ес. А ес покорно все платит.
Поэтому США никуда из европы не уйдет, потому как без штатов европа это просто бесхребетная амеба.
показать весь комментарий
10.11.2022 10:17 Ответить
Штанмайер всього годину в бомбосховищі посидів і вийшов звідти другою людиною.
показать весь комментарий
10.11.2022 10:39 Ответить
Мадьяри це сателіт, паразитуюча держава смердючих баранів, овець та віслюків на тілі Євросоюзу з прокремлядськими підоруzкими раковими метастазами, котру треба НЕГАЙНО оргентно локалізувати та вирізати з тіла ЄВРОСОЮЗУ і позбавити будь якого фінансування, інвестицій та підтримкм, поки ці смердючі барани з віслюками на коліна не стануть перед країнами ЄВРОСОЮЗУ.
А якщо їм щось не подобається, тоді шпіца європейським чоботом їм в дупу і геть з Євроспільноти, усі країни не можуть терпіти одну смердючу паршиву вівцю у своїй спільноті...
показать весь комментарий
10.11.2022 10:59 Ответить
Орбана на фарш перемелять.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:13 Ответить
Поки ми тут читаємо про ********, ЗСУ просувається в Херсон!! https://www.youtube.com/watch?v=nhfvT3Umg1k https://www.youtube.com/watch?v=nhfvT3Umg1k

Слава ЗСУ і силі української зброї!! Слава нашим союзникам!!!
Херсон НАШ!!!!
показать весь комментарий
10.11.2022 11:14 Ответить
Самий ефективний метод-показати Угорщині двері з ЄС, поки що не вказуючи на них. Довести інформацію до населення Угорщини і назвати винних.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:36 Ответить
Perhaps Hungary earns more money distributing Natural Gas to Austria and Italy, then by subsidiaries from the EU.

Italy comparatively huge NatGas user for electricity generation,
see

electricitymaps.com .
показать весь комментарий
10.11.2022 12:56 Ответить
 
 