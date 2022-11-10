Парламент Германии предлагает не выплачивать Венгрии 7,5 млрд евро без выполнения условий

Три правящие партии Германии призывают канцлера Олафа Шольца поддержать выплату Венгрии миллиардов из фондов ЕС только в том случае, если Будапешт сможет доказать, что серьезно относится к решению спорных вопросов, относящихся к верховенству права.

В следующем месяце страны ЕС должны будут решить, следует ли приостановить выделение около 7,5 миллиардов евро из фондов ЕС для Венгрии в соответствии с механизмом обусловленности верховенства права, или решить, что антикоррупционные реформы, которые Будапешт представляет в качестве посреднической меры, достаточны для снятия санкций.

Точно так же ЕС сдерживает доступ Венгрии к 5,8 миллиардам евро в фонды восстановления после коронавируса и требует дальнейших судебных реформ, прежде чем высвободить эти деньги.

Депутаты Бундестага от Социал-демократической партии Шольца, Зеленых и Свободной демократической партии — трех партий в правящей коалиции — планируют внести предложение для голосования в четверг, которое "попросит" правительство "тщательно оценить", имеют ли реформы Венгрии "устойчивое влияние на практике". Если это не так, то правительство должно разработать соответствующие последствия и проголосовать за приостановку выплат Будапешту.

Резолюция фокусируется на 7,5 млрд евро, которые страны ЕС могут приостановить в соответствии с механизмом обусловленности верховенства права, но негативная оценка также может иметь последствия для высвобождения дополнительных 5,8 млрд евро из средств на борьбу с коронавирусом.

"Есть серьезные сомнения в политической воле венгерского правительства провести необходимые реформы не только на словах, но и на деле", — говорится в документе.

В предложении также содержится призыв к Европейской комиссии "убедиться", что предлагаемые Венгрией реформы достаточны для устранения всех соответствующих недостатков верховенства права.