Общие боевые потери РФ с начала войны – около 78 690 человек (+740 в сутки), 2 804 танка, 1 805 артсистем, 5 682 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 10 ноября потери личного состава противника составляют примерно 78 690 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02 по 10.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 78690 (+740) человек ликвидировано,

танков ‒ 2804 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5682 (+16) ед,

артиллерийских систем – 1805 (+3) ед,

РСЗО – 393 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 205 (+0) ед,

самолетов – 278 (+0) ед,

вертолетов – 260 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1499 (+16),

крылатые ракеты – 399 (+0),

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4242 (+15) ед,

специальная техника – 159 (+0).

Читайте также: ВСУ отразили атаки оккупантов в районах 12 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 78 690 человек (+740 в сутки), 2 804 танка, 1 805 артсистем, 5 682 бронированных машин 01

"Самые большие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях", - говорится в сообщении.

армия РФ (20316) Генштаб ВС (6804) потери (4516)
+10
та ,я траву косою так швидко не кошу ,як ЗСУ окупантів
10.11.2022 09:45 Ответить
+8
Файно, 740 вже відступили з правого берега, далі буде
10.11.2022 09:44 Ответить
+8
День ББМ, БПЛА, авто та звісно орків )) Слава Україні!
10.11.2022 09:44 Ответить
Таки вірно було написано на тимчасовому призивному пункті в кацапії-Мертві душі. Про які там компроміси,якщо родина уже їх зписала.
10.11.2022 09:41 Ответить
В России сейчас все больше случаев, когда родственники не могут поделить так называемые "гробовые". https://www.sibreal.org/a/roditeli-delyat-grobovye-syna-pogibshego-v-ukraine-/32113338.html/
10.11.2022 09:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3RLdMEQiDH8 Плюс 250 броневиков M1117 Guardian у ВСУ
10.11.2022 09:57 Ответить
а який там шикарний відосик...
10.11.2022 10:36 Ответить
Капец. И это все чтобы зека Януковича посадить на Банковой..
показать весь комментарий
10.11.2022 09:43 Ответить
Утилізація брухту йде успішно.
Я про живу силу, а ви про що подумали
10.11.2022 09:44 Ответить
А чому інфографіка перекладена неповністю англійською???
10.11.2022 09:44 Ответить
Файно, 740 вже відступили з правого берега, далі буде
10.11.2022 09:44 Ответить
Та ні - ""Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках", - йдеться у повідомленні. Джерело: ".
10.11.2022 10:11 Ответить
Только представить 740 тушек в одном месте, и это всего за сутки, и так уже которую неделю. Неудивительно, чего все заговорили о переговорах. Лицо путина срочно надо спасать, иначе защищать оккупированные территории будет просто некому.
10.11.2022 09:44 Ответить
День ББМ, БПЛА, авто та звісно орків )) Слава Україні!
10.11.2022 09:44 Ответить
Враховуючи, що кацапи вишикувалися колонами і відступають на лівий берег, то сьогодні "стройними рядами" в пекло піде ще більше!
10.11.2022 09:49 Ответить
І це не може не радувати нас ))
10.11.2022 09:50 Ответить
...та ладна, може серед них хароші єсть, які "не стріляли" і взагалі заблудились через кордон?
10.11.2022 09:54 Ответить
Вони вже всі хороші. Вже стріляти не будуть. ЗСУ вердикт свій винесли, далі суд божий і зустріч з Кабздоном ))
10.11.2022 09:59 Ответить
Колись папський легат відповів на запитання - як в бою відрізнить щирого католика від єретика: "Убивайте всіх! Бог на небі пізнає своїх!"
10.11.2022 10:17 Ответить
Ось дивися така штука: після твого маніпулювання з харошими бульбанами (зокрема тими, які "тихо" порушували держкордон з твоїх же слів) я не став нічого доводити і сперечатися. Це твоє право - можеш хоч з кожним із терористів провести бесіду...на тему "Што ви хатели?". При цьому до виправдання агресії з такою позицією недалечко...Про цю юридичну складову теж не забудь.
Як бачиш, я не вдаюся до хамства та емоцій...
10.11.2022 10:30 Ответить
А я і не "хамлю" В білоруському питанні я спробував тобі пояснить свою позицію з юридичної точки зору - ти слухать не став Лише "став у позу" Тут теж мішаєш "тверде" з "холодним" і знову пробуєш мене звинуватить у тому, чого не можеш зрозуміть! То про що можна вести мову?
10.11.2022 10:39 Ответить
Навпаки - я вислухав, уточнив у тебе ж самого, перечитай ще раз своє ж..."От я й задав питання, яку саме територію окупували білоруси
Так - білоруси були на нашій території Пройшли по трасі до Михайло-Коцюбинського А потім повернулися додому Не стріляли, не заходили в населені пункти, не копали окопи Навіть з траси не сходили! То про яку "окупацію" чи "окупантів" може вестись мова?
Білоруси - активні "посібники окупантів" Але не вони самі А це - різні речі" Може ще судовим рішенням запастися, а потім проти таких колон виступити, як з іконою... Це називається маніпулювання...(окупант, агресор - ніхто, крім тебе , мабуть, не спитав би "Хлопці, а ви окупанти, чи агресори, чи...просто вас тут нет?". Поліцію викликай, якщо що... На жаль я не юрист, але елементарні поняття знаю ДЕ прочитати... Броньовик, вереск...у кого? Спитай про це людей, які на захисті зараз, або членів сімей загиблих - дуже їм твої тлумачення потрібні, коли їм загрожує небезпека бути просто розчавленим (до речі тією ж колоною, по яку ти повідомив)...
10.11.2022 11:08 Ответить
Розумієш: слюсар-сантехнік чи професор математики можуть буть спеціалістами високого класу Однак в юриспруденції можуть буть "тупарями" Колись я пробував пояснить кандидату технічних наук різницю між "необхідною обороною" і "помстою" Так він замість вислухать - "став у позу" (прямо як ти) То про що мені з тобою говорить? Коли на всі мої спроби пояснить, я чую одне: "Всё вздор, чего не знает Миторфанушка!"
10.11.2022 11:15 Ответить
В умовах війни - особисто мені слюсарю-сантехніку ніколи питати у організовани ОЗБРОЄНИХ порушників кордону, хто вони окупанти, чи просто погулять зайшли... і це не ярлики, як тобі здалося...ворог має бути знищений, або взятий у полон (а статусу ворог він набуває, напевно, після об"явлення воєнного стану, чи не так). Все інше: агресор, окупант, посібник, терорист - отам віктомологія пояснює...а в суді приймають Рішення або Постанову в цьому сенсі. Думаю, що громадянська позиція Юриста конкретної держави полягає не тільки в точному тлумаченні певних термінів, а й у використанні таких для захисту громадян та національних інтересів. А в тебе тільки - "смотрите, я все знаю, потому-что я знаю" П.С. Я б не заводився з пів-оберту, але терпіти "хароших" кацапів і інших "хароших" білорусів не збираюся, до речі з цілком законних підстав...
10.11.2022 11:41 Ответить
Я тобі заважаю мать свою думку? Наскільки я пам"ятаю - це ти вліз у мій діалог з іншою особою, "завівся зпівоберта" і "газуєш", заглушаючи і себе і мене своїм тріском... І, крім свого "газування", нічого чуть не хочеш! Ну то й "газуй" далі... Від мене-то чого хочеш? Щоб я визнав твоє "газування" найкращою мелодією в світі"?Не дочекаєшся ...
10.11.2022 11:49 Ответить
Вліз, бо комент, відповідав попередній юридичній нісенітнеці (не термінів, а їх застосування), і мені нічого не потрібно доводити, бо для мене особисто твоя позиція зрозуміла. А якщо хочеш, можу довести свою впевненність в суді. Бажаєш? Не провокую, пропоную...мета проста - довести тобі і можливим іншим особам, що така позиція має певну межу.
10.11.2022 12:03 Ответить
Якщо МОЯ позиція ТОБІ зрозуміла - то чого ти тут "з штанів вискакуєш"? Чи у тебе "в мире существуют лишь два мнения - МОЁ и "неправильное"? Ну так і залишайся при своєму "мнєнії", а мені дозволь мать своє Те, що ти не можеш (і не хочеш) знать справжні мої погляди - це не моя вина, а твоя біда! То чого я повинен сприймать ТВОЮ біду як свою? Залишайся з нею на самоті і вирішуй її сам!
Коли дійде справа до судового розгляду, то слухать будуть саме мене - бо я буду говорить "******** юридичною мовою Закону" по суті справи А тобі суддя скаже : "Говоріть по суті справи Ми не на мітингу - белетристика нас не цікавить!"
10.11.2022 12:55 Ответить
Що ж, так - то й так! Поживем - почуємо, хто і кому що скаже, і що малось на увазі
10.11.2022 13:05 Ответить
Можливо навіть 80 000 закриємо ))
10.11.2022 10:01 Ответить
О, он твоя рота у полном составе, с камандирам фпереди...
10.11.2022 09:50 Ответить
Ну прям моя )), москальська )) І не одна, а як мінімум 5 )), на ББМ та авто, з підтримкою БПЛА
10.11.2022 09:54 Ответить
Нужна срочно заморозка конфликта, иначе от лица путина ничего не останется.
10.11.2022 09:45 Ответить
катастрофа - это когда тупик заканчивается пропастью, и попав в нее, ты теряешь возможность не только выбирать, но и повернуть. Из нее только один выход - шмяк о дно.
Вот, собственно, режим Путина и летит сейчас к этому «шмяку». Что не мешает ему по пути делать умное лицо, что-то говорить и даже внушать глубинному народу какие-то надежды.
Но «шмяк» в этом сюжете неизбежен. Законы развития обмануть невозможно, тем более таким простым ребятам, как кремлевские.

https://t.me/anatoly_nesmiyan/5862 t.me/anatoly_nesmiyan/5862
10.11.2022 09:47 Ответить
Джек пошел обходным путем.
10.11.2022 14:57 Ответить
"Били-били молотили
Морду в жопу превратили
Больно злющие мы все тут вместе были - ха-ха!"
10.11.2022 09:52 Ответить
А ти "повий*буваться" сюди прийшов чи "розібраться"?
10.11.2022 10:20 Ответить
та ,я траву косою так швидко не кошу ,як ЗСУ окупантів
10.11.2022 09:45 Ответить
Там багато обморожених. кинутих напризволяще кацапів. Цих ніхто не рахує. в них нема списків ОС ротного порядку,не кажучі про батальон.
10.11.2022 10:18 Ответить
це ви, так жалкуєте рашистів?Бо в соцмережах та різних інтернет/навіть солідних/ виданнях все частіше ,з'являються розповіді про жалюгідний стан орків...жалістливі дописи матерів та ін..Розраховані не на припинення війни а саме жалістливе викликати ставлення до окупантів.
10.11.2022 10:30 Ответить
Самі гарні новини. Дякуємо ЗСУ!
10.11.2022 09:47 Ответить
Складається таке враження, що танки в них уже й справді в дефіциті.
10.11.2022 10:27 Ответить
https://www.inspiringquotes.us/quotes/L72O_5fSmYiKh "We can forgive the Arabs for killing our children. We cannot forgive them for forcing us to kill their children. We will only have peace with the Arabs when they love their children more than they hate us."
-- https://www.inspiringquotes.us/author/8549-golda-meir Golda Meir
10.11.2022 21:34 Ответить
 
 