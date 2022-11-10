Общие боевые потери РФ с начала войны – около 78 690 человек (+740 в сутки), 2 804 танка, 1 805 артсистем, 5 682 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 10 ноября потери личного состава противника составляют примерно 78 690 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02 по 10.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 78690 (+740) человек ликвидировано,

танков ‒ 2804 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5682 (+16) ед,

артиллерийских систем – 1805 (+3) ед,

РСЗО – 393 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 205 (+0) ед,

самолетов – 278 (+0) ед,

вертолетов – 260 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1499 (+16),

крылатые ракеты – 399 (+0),

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4242 (+15) ед,

специальная техника – 159 (+0).

"Самые большие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях", - говорится в сообщении.