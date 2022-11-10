После потери Херсона возле Кремля полиция задержала мужчину с плакатом "Предатели, про#бали все", - росСМИ

На мужчину составили сразу два административных протокола.

Об этом пишет независимое российское издание ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

"После новости о сдаче Херсона возле Кремля задержали мужчину с плакатом "Предатели, прое#али все". По данным ASTRA, 61-летний житель Москвы был доставлен в ОМВД "Тверское" вечером 9 ноября, где составили на него сразу два административных протокола.

Первый – за дискредитацию армии РФ. Второй – за нарушение порядка проведения пикета", - отмечает издание.

