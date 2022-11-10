РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6273 посетителя онлайн
Новости Война
12 282 25

После потери Херсона возле Кремля полиция задержала мужчину с плакатом "Предатели, про#бали все", - росСМИ

москва,поліція,росія

На мужчину составили сразу два административных протокола.

Об этом пишет независимое российское издание ASTRA, передает Цензор.НЕТ.

"После новости о сдаче Херсона возле Кремля задержали мужчину с плакатом "Предатели, прое#али все". По данным ASTRA, 61-летний житель Москвы был доставлен в ОМВД "Тверское" вечером 9 ноября, где составили на него сразу два административных протокола.

Первый – за дискредитацию армии РФ. Второй – за нарушение порядка проведения пикета", - отмечает издание.

Смотрите также: Путин на Красной площади крутит пропеллер старого самолета, осматривая экспозицию, посвященную обороне Москвы. ВИДЕО

Автор: 

задержание (6699) москва (3095) россия (96899) Херсон (3018)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
"Предатели, про#бали все" ...за дискредитацію армії РФ.

Здавалося б, - до чого тут оркська армія? Але кацапська поліція знає, хто "прєдатєлі", і хто "все про#бав"!
показать весь комментарий
10.11.2022 10:12 Ответить
+17
- Во "жизня" пошла! Вышел с плакатом против вайны - полицаи БЬЮТ! Вышел с плакатом, что плохо воюют - полицаи БЬЮТ! Куды деваться "беднаму рассиянину"?
- А вы действуйте, как евреи во времена сталинских чисток!
- Как?
- Колебайтесь вместе с линией партии!
показать весь комментарий
10.11.2022 10:30 Ответить
+15
В 14 році саджали за плакат "Крим не наш", а в 23 саджатимуть за "Крим наш".
Суцільна геополітична перемога 😆
показать весь комментарий
10.11.2022 10:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дебил, они и тебя ********
показать весь комментарий
10.11.2022 10:06 Ответить
Його як раз взяли, але можуть і про..бати, короче може його вже ніхто і не побачити ))
показать весь комментарий
10.11.2022 10:08 Ответить
Починається найголовніший жах Кремля.
З критикою зліва за те, що війну розпочали, вже звикли якось витримають.
А що робити з критикою з справа? Коли на мітинги вийдуть не інтелігентні айтішники та артисти, а твої ж виборці, твій же кревний електорат, з сокирою в руках і з гарячим бажанням розібратися зі зрадниками.
показать весь комментарий
10.11.2022 10:15 Ответить
- Во "жизня" пошла! Вышел с плакатом против вайны - полицаи БЬЮТ! Вышел с плакатом, что плохо воюют - полицаи БЬЮТ! Куды деваться "беднаму рассиянину"?
- А вы действуйте, как евреи во времена сталинских чисток!
- Как?
- Колебайтесь вместе с линией партии!
показать весь комментарий
10.11.2022 10:30 Ответить
...а заодне один з одним
показать весь комментарий
10.11.2022 12:49 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 10:07 Ответить
Слава разгрому России !
показать весь комментарий
10.11.2022 10:26 Ответить
дмитро анатольєвич вже робить, що може, але його ніхто не чує!
показать весь комментарий
10.11.2022 10:09 Ответить
Была одна бабища у нас,говорила:
-батя я стараюсь
показать весь комментарий
10.11.2022 10:11 Ответить
В 14 році саджали за плакат "Крим не наш", а в 23 саджатимуть за "Крим наш".
Суцільна геополітична перемога 😆
показать весь комментарий
10.11.2022 10:11 Ответить
"Предатели, про#бали все" ...за дискредитацію армії РФ.

Здавалося б, - до чого тут оркська армія? Але кацапська поліція знає, хто "прєдатєлі", і хто "все про#бав"!
показать весь комментарий
10.11.2022 10:12 Ответить
Ця ситуація нагадує старий совєцький анекдот:

Жуков выходит из кабинета Сталина, вытирает лоб: "Фу, сволочь усатая..."
Берия услышал, доложил Сталину, так, мол, и так, Жуков, выходя из вашего кабинета, такое сказал.
Жукова вызывают к Сталину, тот спрашивает: "Скажите, товарищ Жюков, вот ви, виходя вчера от меня, сказали "сволочь усатая". Ви кого имели в виду?"
Жуков: "Гитлера конечно, товарищ Сталин!"
Сталин вызывает Берию, пересказывает диалог: "А ви кого имели в виду, товарищ Берия?"
показать весь комментарий
10.11.2022 10:17 Ответить
Медведева поймали?
Отберите пузырь у алканавта
показать весь комментарий
10.11.2022 10:12 Ответить
https://t.me/catars_is/21112
показать весь комментарий
10.11.2022 10:15 Ответить
Так мобилизируйте его. Дайте шинелку, каску 41 года, мосинку и на фронт
показать весь комментарий
10.11.2022 10:15 Ответить
По тюлювізору одне п..ять а в реальності -друге відбувається. Кацапи таке вже замічають і такий диссонанс і розвалить Підарашку
показать весь комментарий
10.11.2022 10:16 Ответить
Сумно що вони реально будуть вірити зомбоящіку і молитися своему гундяю. Хоча в них не буде не те що ми називаемо "нормальними умовами", а навідь те що в нас зараз відбуваеця завдяки цім людожерам. Але "царь сказал затянуть пояса-холопы послушались"
показать весь комментарий
10.11.2022 10:23 Ответить
раніш вони не замічали бо небуло війни. Зараз, коли їх торкнулося напряму-лапті виють і виють по-іншому
показать весь комментарий
10.11.2022 10:31 Ответить
******** діда на мобілізацію до чвагнера
показать весь комментарий
10.11.2022 10:19 Ответить
Владелец ЧВК "Группа Вагнера" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров https://war.obozrevatel.com/prigozhin-i-kadyirov-pohvalili-surovikina-za-vyihod-iz-hersona-pravilnoe-reshenie.htm похвалили Суровикина, который, по их мнению, "поступил как мужчина". Оба синхронно выдали, что "Суровикин должен вывести войска и спасти тысячи солдат, находящихся фактически в окружении на территории противника, )) ..
Ну якщо хенерала - армагандона похвалили такі - суперполководці , то - він може пишатися тим як - росте над собою . .
показать весь комментарий
10.11.2022 10:24 Ответить
А если он выведет войска из Крыма - станет альфасамцом.
показать весь комментарий
10.11.2022 10:27 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 10:34 Ответить
Нехай щастить!
показать весь комментарий
10.11.2022 10:46 Ответить
На бутылку посадить старого ватного уй@бка.
показать весь комментарий
10.11.2022 10:58 Ответить
По сценарию, надо еще и пиндюлей надавать.
показать весь комментарий
10.11.2022 12:28 Ответить
 
 