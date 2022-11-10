РУС
Мобилизованных россиян командиры бросают одних на поле боя в Луганской области, - Гайдай

гайдай,сергій

В районе Сватового и Кременной в Луганской области мобилизованные россияне деморализованы, ведь командиры бросают их на поле боя и убегают.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"В районе Сватового и Кременной российские солдаты деморализованы из-за большого количества погибших неопытных свежемобилизованных, которых не жалеют российские командиры, и сразу бросают в ад. Нередки случаи, когда офицеров на поле боя вообще нет, они убегают", - отметил Гайда.

Сватово (116) Гайдай ЛОГА (724) Луганская область (6535)
+4
деморалізуются чи дематеріалізуються... в них, певно, скінчились білі труселя, аби подати важливий знак ВСУ...
10.11.2022 10:27 Ответить
+4
незрозуміло, що ті мобілізовані чекали в Україні? будь-яка людина розуміє що, якщо тебе зовсім не готують до війни та не дають все необхідне, то тебе вже викреслили зі всіх списків..., але ніт, ці істоти самі купують собі спорядження за свій кошт та радісно йдуть сюди вмирати... за щось незрозуміле..., це ж треба настільки лишити людей здорового глузду...
10.11.2022 10:45 Ответить
+3
Шо дімка, боїшся? Правильно робиш, бойся! Бо вам пізда від ЗСУ, москалі їбучі!
10.11.2022 10:35 Ответить
