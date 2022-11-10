Мобилизованных россиян командиры бросают одних на поле боя в Луганской области, - Гайдай
В районе Сватового и Кременной в Луганской области мобилизованные россияне деморализованы, ведь командиры бросают их на поле боя и убегают.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"В районе Сватового и Кременной российские солдаты деморализованы из-за большого количества погибших неопытных свежемобилизованных, которых не жалеют российские командиры, и сразу бросают в ад. Нередки случаи, когда офицеров на поле боя вообще нет, они убегают", - отметил Гайда.
Ми вже нічого не боїмося....всі атаки відбивають наші бійці успішно.