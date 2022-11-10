Надеемся на продолжение помощи от США после выборов в Конгресс - Зеленский
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты, особенно американские налогоплательщиков, за миллиарды долларов военной помощи, которую они предоставили Украине, и попросил ее продолжать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Нам бы очень хотелось, чтобы поддержка – особенно сумма поддержки – оставалась такой же", – сказал глава государства.
Зеленский также выразил надежду, что двухпартийная поддержка США военных усилий Украины будет продолжаться вне зависимости от исхода выборов в Конгресс США.
"Мы благодарны за двухпартийную поддержку. Мы бы очень хотели, чтобы эта двухпартийная поддержка осталась и после выборов. … Очень важно сохранить этот уровень поддержки, потому что поддержка США посылает очень важный, мощный сигнал", - добавил президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
---------
Губу закатай, всі суми будуть контролюватися.
До речі, що ти за 9 місяців зробив для оборони? Ну окрім сотні відосиків і асфальту.
@dmitriypaut
Следите за руками!!! На самом деле, передача Укрнафта государству, это большая афера Зелемскага Коломойскага. Разрушенный полностью НПЗ, нефть добываемая для этого НПЗ, несколько тысяч работников, всё это обуза для бюджета,и спасение беняфициару от лишних трат. Всё для Бени. Всё
Дмитрий
@dmitriypaut
·
На счёт Мотор сич, вообще тёмная история! Помните как китайцы пытались её выкупить?Так вот ещё в 2021 году Мотор сич передали под управление АРМА,то есть государству.И получается, что какая то пидо.....ина не только разминировала Чонгар,но и двигателя для вертолетов продавала русне