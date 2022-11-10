РУС
Надеемся на продолжение помощи от США после выборов в Конгресс - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты, особенно американские налогоплательщиков, за миллиарды долларов военной помощи, которую они предоставили Украине, и попросил ее продолжать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Нам бы очень хотелось, чтобы поддержка – особенно сумма поддержки – оставалась такой же", – сказал глава государства.

Зеленский также выразил надежду, что двухпартийная поддержка США военных усилий Украины будет продолжаться вне зависимости от исхода выборов в Конгресс США.

"Мы благодарны за двухпартийную поддержку. Мы бы очень хотели, чтобы эта двухпартийная поддержка осталась и после выборов. … Очень важно сохранить этот уровень поддержки, потому что поддержка США посылает очень важный, мощный сигнал", - добавил президент.

Падло ти зелене , ****** гум.допомогу , розкрадав фінансову допомогу від США і ЄС , і нахабно їм брехав про гарантування проведення антикорупційних реформ , а зараз починаєш скиглити через можливу втрату підтримки ? **** ти Вова ! Брехлива ненажерлива **** !
10.11.2022 10:46 Ответить
+12
10.11.2022 10:54 Ответить
+11
10.11.2022 10:51 Ответить
Все це завдяки Єрмаку !
10.11.2022 10:37 Ответить
Комісія "Єрмак-МакФолл" робить практично все: звільняє полонених, постачає всю зброю і гумдопоогу. Телемарафон "Єдині новини" не дасть збрехати. А то чого тоді Зеленський?
10.11.2022 10:41 Ответить
А Вовка не скромнічає
10.11.2022 10:38 Ответить
10.11.2022 10:51 Ответить
А по сути шмаркле, кроме наркоты ничего и не надо!наркот долбаный!!!
10.11.2022 11:55 Ответить
"Нам би дуже хотілося, щоб підтримка - особливо сума підтримки"
---------
Губу закатай, всі суми будуть контролюватися.
До речі, що ти за 9 місяців зробив для оборони? Ну окрім сотні відосиків і асфальту.
10.11.2022 10:39 Ответить
10.11.2022 10:52 Ответить
Хоуки вже не дають . Екскалація ,нах. Шольц їх покусав, шолє....
10.11.2022 10:42 Ответить
так штаты и не собирались вроде хоуки давать,это только в мечтах наших сильно позитивно патриотичных людей было.
10.11.2022 10:52 Ответить
Падло ти зелене , ****** гум.допомогу , розкрадав фінансову допомогу від США і ЄС , і нахабно їм брехав про гарантування проведення антикорупційних реформ , а зараз починаєш скиглити через можливу втрату підтримки ? **** ти Вова ! Брехлива ненажерлива **** !
10.11.2022 10:46 Ответить
але на жаль так хотіли 73% виборців України....
10.11.2022 10:55 Ответить
Зроби патронний завод. І будуй балістичні ракети, поки ще є можливість, бо люди вже (перед-)пенсійного віку. "Кольчуги" виробляй. Свої ракети для ППО, Вільха-М
10.11.2022 10:51 Ответить
10.11.2022 10:54 Ответить
відчуваю....відчуваю сильну руку Друга баканава...та інших "нових ліц"...
10.11.2022 10:57 Ответить
Дмитрий

@dmitriypaut

Следите за руками!!! На самом деле, передача Укрнафта государству, это большая афера Зелемскага Коломойскага. Разрушенный полностью НПЗ, нефть добываемая для этого НПЗ, несколько тысяч работников, всё это обуза для бюджета,и спасение беняфициару от лишних трат. Всё для Бени. Всё
10.11.2022 11:02 Ответить


Дмитрий

@dmitriypaut

На счёт Мотор сич, вообще тёмная история! Помните как китайцы пытались её выкупить?Так вот ещё в 2021 году Мотор сич передали под управление АРМА,то есть государству.И получается, что какая то пидо.....ина не только разминировала Чонгар,но и двигателя для вертолетов продавала русне
10.11.2022 11:05 Ответить
Щодо допомоги нам від США.Я думаю,що вона залежить не тільки від рішення Конгресу,а ще й від безпосередньо рішення самого Байдена.Весь негатив від довоєнних дій і висловлювань зеленої влади по відношенню до самого Байдена і його сина нікуди не подівся.Цей "пунктик" зафіксовано в пам'яті. Це по-перше.А по-друге,ніхто не забув про реформи.Іде війна,а щось змінюється в Україні в плані боротьби з корупцією,зміни виборчого законодавства,судддівською реформою,реформою виконавчих,правоохоронних органів...ОК Україна виграла війну,випхала кацапів за межі країни.А далі що?Все повертається взад?...Мабуть треба щось робити,щоб партнери бачили,що такого повернення не відбудеться?
10.11.2022 11:19 Ответить
 
 