Надеемся на продолжение помощи от США после выборов в Конгресс - Зеленский

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты, особенно американские налогоплательщиков, за миллиарды долларов военной помощи, которую они предоставили Украине, и попросил ее продолжать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Нам бы очень хотелось, чтобы поддержка – особенно сумма поддержки – оставалась такой же", – сказал глава государства.

Зеленский также выразил надежду, что двухпартийная поддержка США военных усилий Украины будет продолжаться вне зависимости от исхода выборов в Конгресс США.

"Мы благодарны за двухпартийную поддержку. Мы бы очень хотели, чтобы эта двухпартийная поддержка осталась и после выборов. … Очень важно сохранить этот уровень поддержки, потому что поддержка США посылает очень важный, мощный сигнал", - добавил президент.

