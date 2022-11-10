ВСУ ударили по штабу россиян в поселке Червоный Маяк в Херсонской области, - Братчук
Украинские защитники нанесли удар по вражескому штабу в поселке Червоный Маяк на Херсонщине.
Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Из-под руин штаба вытащили около полусотни погибших рашистов. Такая была ситуация около 21:00 по Киевскому времени. Уцелевшую технику, стоявшую возле штаба, оттащили, но не очень далеко", - рассказал он.
Чекаєм ще.Вірим нашим бійцям.
хороший кацап - дохлий кацап!!