ВСУ ударили по штабу россиян в поселке Червоный Маяк в Херсонской области, - Братчук

Украинские защитники нанесли удар по вражескому штабу в поселке Червоный Маяк на Херсонщине.

Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-под руин штаба вытащили около полусотни погибших рашистов. Такая была ситуация около 21:00 по Киевскому времени. Уцелевшую технику, стоявшую возле штаба, оттащили, но не очень далеко", - рассказал он.

