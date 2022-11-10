РУС
"Каждая дорога станет ловушкой, потери врага будут огромными": В Генштабе ВСУ предупредили оккупантов о последствиях в случае наступления из Беларуси

Украинские защитники применят все возможные средства на случай вторжения оккупантов со стороны Беларуси.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Активная оборона. Так будут действовать наши воины на случай, если враг вздумает повторить наступление с территории республики Беларусь. С момента пересечения государственной границы с Украиной начнется массированное огневое поражение оккупантов".

Каждая дорога и тропинка, леса и холмы станут для врага ловушкой или неприятным сюрпризом. Его потери будут огромными.

Для обороны и отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные инженерные заграждения, минирование местности и использование фугасов. Активно будут действовать подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных Сил и Ракетных войск и артиллерии", - рассказали в Генеральном штабе.

Читайте также: Россия свозит солдат и технику в район белорусских Барановичей, - СМИ

Беларусь (7971) Генштаб ВС (6804) граница (5327)
Топ комментарии
+7
Бийте рашистів під корень.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:31 Ответить
+4
Намного действенней будет уничтожать базы оккупантов на территории белорашки.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:41 Ответить
+3
Які нахер ілюзії? На Київщині окупантів ніхто і ніколи не чекав і не підтримував. Два чи три маргінальних рила та попів м не рахуємо.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:48 Ответить
після новин з бучі, ірпеня і сотень подібних (спочивайте в мирі, мученики...) зустрічати з якимись ілюзіями "братні" танки з білорашки не будуть навіть самі "відбиті" місцеві.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:43 Ответить
Можуть - ось, будь-ласка - в термінах проблема - поки, каже документи не перевірю- не повірю
"От я й задав питання, яку саме територію окупували білоруси
Так - білоруси були на нашій території Пройшли по трасі до Михайло-Коцюбинського А потім повернулися додому Не стріляли, не заходили в населені пункти, не копали окопи Навіть з траси не сходили! То про яку "окупацію" чи "окупантів" може вестись мова?
Білоруси - активні "посібники окупантів" Але не вони самі А це - різні речі" Може ще судовим рішенням запастися, а потім проти таких колон виступити, як з іконою... Це називається маніпулювання...(окупант, агресор - ніхто, крім тебе , мабуть, не спитав би "Хлопці, а ви окупанти, чи агресори, чи...просто вас тут нет?". Поліцію викликай, якщо що... На жаль я не юрист, але елементарні поняття знаю ДЕ прочитати... Броньовик, вереск...у кого? Спитай про це людей, які на захисті зараз, або членів сімей загиблих - дуже їм твої тлумачення потрібні, коли їм загрожує небезпека бути просто розчавленим (до речі тією ж колоною, про яку ти повідомив)...
показать весь комментарий
10.11.2022 11:53 Ответить
Як би ви у лютому були такі рішучі.
показать весь комментарий
10.11.2022 11:43 Ответить
це тому зараз дороги ремонтують? типу це такі пастки??

в мене маленька мрія - щоб наші пару-вісім разів довбанули по їх аеродромам, базам, можно мости позносити..так, щоб клаптя летіли аж до Уралу..
показать весь комментарий
10.11.2022 11:48 Ответить
танки уже почти все спаленные, пешком будут ити
показать весь комментарий
10.11.2022 11:50 Ответить
Зачем их предупреждать? У них уже всё спланировано - 25 ноября будет наступление с Беларуси.
показать весь комментарий
10.11.2022 12:02 Ответить
Це чому так? Дата на повістках?
показать весь комментарий
10.11.2022 12:14 Ответить
Да кому ты веришь. Клоуну со шведским флагом? Ничего там не будет 25 числа, в этом году точно никто нападать не будет. Нет ни сил ни средств у них.
показать весь комментарий
10.11.2022 12:17 Ответить
Поживем увидим. Была такая информация в инете. Конечно, можно не верить, главное быть к этому готовым.
показать весь комментарий
10.11.2022 13:15 Ответить
А крім того, нарешті ми завдамо ударів по території бульбостану. І вже їхні свинольоти не почуватимуться у безпеці. Хімарси та Точки-У туди чудово долітатимуть...
показать весь комментарий
10.11.2022 12:09 Ответить
И разнести сразу же Мозырский нефтеперегонный завод, под ноль, не ждать,!!!
показать весь комментарий
10.11.2022 13:41 Ответить
Не хочуть два діда померти просто так. Хочуть, щоб віками не забували, хай, навіть, вмити кров'ю тисяч невинних людей.
показать весь комментарий
10.11.2022 17:43 Ответить
 
 