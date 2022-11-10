"Каждая дорога станет ловушкой, потери врага будут огромными": В Генштабе ВСУ предупредили оккупантов о последствиях в случае наступления из Беларуси

Украинские защитники применят все возможные средства на случай вторжения оккупантов со стороны Беларуси.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Активная оборона. Так будут действовать наши воины на случай, если враг вздумает повторить наступление с территории республики Беларусь. С момента пересечения государственной границы с Украиной начнется массированное огневое поражение оккупантов".

Каждая дорога и тропинка, леса и холмы станут для врага ловушкой или неприятным сюрпризом. Его потери будут огромными.

Для обороны и отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные инженерные заграждения, минирование местности и использование фугасов. Активно будут действовать подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных Сил и Ракетных войск и артиллерии", - рассказали в Генеральном штабе.

