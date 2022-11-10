"Каждая дорога станет ловушкой, потери врага будут огромными": В Генштабе ВСУ предупредили оккупантов о последствиях в случае наступления из Беларуси
Украинские защитники применят все возможные средства на случай вторжения оккупантов со стороны Беларуси.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Активная оборона. Так будут действовать наши воины на случай, если враг вздумает повторить наступление с территории республики Беларусь. С момента пересечения государственной границы с Украиной начнется массированное огневое поражение оккупантов".
Каждая дорога и тропинка, леса и холмы станут для врага ловушкой или неприятным сюрпризом. Его потери будут огромными.
Для обороны и отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные инженерные заграждения, минирование местности и использование фугасов. Активно будут действовать подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных Сил и Ракетных войск и артиллерии", - рассказали в Генеральном штабе.
"От я й задав питання, яку саме територію окупували білоруси
Так - білоруси були на нашій території Пройшли по трасі до Михайло-Коцюбинського А потім повернулися додому Не стріляли, не заходили в населені пункти, не копали окопи Навіть з траси не сходили! То про яку "окупацію" чи "окупантів" може вестись мова?
Білоруси - активні "посібники окупантів" Але не вони самі А це - різні речі" Може ще судовим рішенням запастися, а потім проти таких колон виступити, як з іконою... Це називається маніпулювання...(окупант, агресор - ніхто, крім тебе , мабуть, не спитав би "Хлопці, а ви окупанти, чи агресори, чи...просто вас тут нет?". Поліцію викликай, якщо що... На жаль я не юрист, але елементарні поняття знаю ДЕ прочитати... Броньовик, вереск...у кого? Спитай про це людей, які на захисті зараз, або членів сімей загиблих - дуже їм твої тлумачення потрібні, коли їм загрожує небезпека бути просто розчавленим (до речі тією ж колоною, про яку ти повідомив)...
в мене маленька мрія - щоб наші пару-вісім разів довбанули по їх аеродромам, базам, можно мости позносити..так, щоб клаптя летіли аж до Уралу..