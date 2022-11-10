РУС
Это не спор между государствами, это не военная операция, это гуманистическая миссия, - зампредседателя СовФеда Косачев

В России заявили, что "специальная военная операция" в Украине на самом деле якобы является гуманитарной и гуманистической миссией РФ, призванной "защищать людей".

Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Изначальная цель наших действий в Украине гуманитарная и гуманистическая, она не военная. Военные действия - это инструмент, это средство. А цель - защитить людей", - заявил он.

По словам Косачева, якобы цели России неправильно интерпретируют на Западе.

"Это не спор между государствами, что это не военная операция, которая преследует цель военного поражения противника, а что это операция, которая преследует цель защитить людей, когда этой защиты они не нашли больше нигде", - констатировал Косачев.

Это уже не первая версия о целях полномасштабного вторжения, которую озвучивает руководство РФ.

  • сначала причиной войны в Украине Путин называл "помощь людям на Донбассе". Также по мнению Путина на территории Украины якобы создается антироссийский анклав, который угрожает самой России;
  • глава МИД России Сергей Лавров заявил, что еще одной целью "спецоперации" было намерение покончить с курсом США на доминирование в мире;
  • пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что война в Украине должна якобы предотвратить угрозу Третьей мировой войны.

Читайте также: Россия имеет право использовать армию для защиты своих граждан, - Совет Федерации РФ о войне с Украиной

Гитлер єврєєв тоже вон защищал. И тоже не оцінили...
10.11.2022 11:53 Ответить
Гуманоіди хренові .
10.11.2022 11:52 Ответить
Ага, довбойоби, розкажіть це жителям Маріуполя, Херсона, Мелітополя, Бучі, Ірпеня, Ізюмп, Бахмута..
10.11.2022 11:54 Ответить
Гуманоіди хренові .
10.11.2022 11:52 Ответить
Це в них така гуманістична місія, якою намагаються зруйнувати критичну інфраструктуру, щоб усі українці в темряві замерзли. Типовий шизо-фашизм русні.
10.11.2022 12:01 Ответить
А ещё это защита населения от нашествия бурхатцев с планеты COROT, созвездия Единорога , - заявил Д.А.Медведев.
10.11.2022 12:04 Ответить
Гитлер наверное попросил в Аду цистерну цианиду.... ибо каждый раз Рашка стучит снизу в Аду и добивает все в ступор и шок-- что поганное может быть там до обморока и припадков... прочитав подобный высер от России
10.11.2022 12:30 Ответить
Добридень, заходьте..новин повно
10.11.2022 14:51 Ответить
Гитлер єврєєв тоже вон защищал. И тоже не оцінили...
10.11.2022 11:53 Ответить
Зачищав .
10.11.2022 12:42 Ответить
костік! іди спочатку захисти свої усть-піздюйські і мухосранські, де навіть слова "каналізація" не знають! я вже так давно його не чув, цього .удака, думав, здох десь тихенько..
10.11.2022 11:54 Ответить
Якщо ви бачили цього "костіка", то на його здавленому обличчі написані всі його психологічні, психіатричні та інші медичні проблеми.
Саме про таких, мій приятель, ветеринар на пенсії, каже
- "Мама народжувала його стоячи".
10.11.2022 12:00 Ответить
Ага, довбойоби, розкажіть це жителям Маріуполя, Херсона, Мелітополя, Бучі, Ірпеня, Ізюмп, Бахмута..
10.11.2022 11:54 Ответить
какой смысл обсуждать бред сумасшедшего
10.11.2022 11:54 Ответить
Кацапская шизофрения буяет пышным цветом.
10.11.2022 11:56 Ответить
Гуманісти ху*ві! Поклали сотні тисяч з двох сторін, знищили інфраструктуру, навіть цілі міста! До речі, касачьов за заперечення терміну "військова операція" мав би отримати тюремний термін, з тюрми потрапити у штрафбат пригожина і гуманістично здохнути в Україні.
10.11.2022 11:57 Ответить
надо было по месту жалеть кобылу захерову та коня лаврюху. хвосты та гривы оставшиеся от тех при такой гуманитарной помощи никого бы в мире вообще не интересовали. разве что только сушёный кутак лаврова, привёл бы в восторг мужика, которому ёлочка нравилась. ну а если бы ещё и соли он достал! ))))
10.11.2022 11:58 Ответить
Явно им вчера аргентинский кокс подвезли, вот, будучи в печали, они и переборщили...
10.11.2022 11:59 Ответить
Ну и мразь! Разбить пол страны, превратить половину населения в беженцев, убить сотни тысяч, это гуманитарная миссия?
10.11.2022 12:00 Ответить
Це агресивна військова операція по захопленню чужої землі і знищенню населення або його депортування, що там проживало
10.11.2022 12:01 Ответить
8734956872349та версія, якого ж *** насправді ******* кончені гніди влізли своїми дегенератами на суверенну територію іншої держави. Ну-ну.
10.11.2022 12:02 Ответить
відповідати на маячню неадеквата - самому приблизюватись до того стану - сплюнем і йдемо дальші....
10.11.2022 12:04 Ответить
Эту Херню , даже нельзя комментировать
10.11.2022 12:05 Ответить
Гітлер теж вважав що знищуючи євреїв, він несе добро Світові.
10.11.2022 12:06 Ответить
О сколько нам пробитий донных
Готовит чудный "русский мир"
Фантазий лишнехромосомных
Кретинов, чьи мозги - сортир ...
10.11.2022 12:06 Ответить
Авдеж, фап-500, що були скинути на драм театр та роддом у Маріуполі були гуманітарной допомогою. А ще сотні ракет, тисячи снарядів та набоїв по цівільним - така собі гумдопомога по-кацапські.
10.11.2022 12:06 Ответить
Рашизм - це гітлеризм 21-го століття, що спирається на запаси озброєння колишнього срср, ядерну тріаду та природні ресурси Сибіру.
Рашисти, намагаючись полонити територію і населення України, прагнуть знищити українську ідентичність.
Рашисти, воюючи з Україною, готують наступ на підкорення багатої й розніженої довготривалим миром Європи.
Війна з перемінним успіхом є природнім середовищем для живлення рашистської ідеології, а військовий розгром і поразка - стане її закатом.
10.11.2022 12:07 Ответить
це, як би, повісити косачьова, а краще путіна, і сказати що це гуманітарна місія.
10.11.2022 12:07 Ответить
повесить х-ла да это была гуманитарная миссия после которой мир бы гулял бы неделю
10.11.2022 13:23 Ответить
половину танків та 80К особового складу військових втрачено під час гуманітарної місії....МУАХАХАХАХАХАХАХАХАХ!!!!
10.11.2022 12:09 Ответить
Чикатило бы восхитился таким алиби
10.11.2022 12:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uSGDLU3uorw людоеды-гуманисты х.евы
10.11.2022 12:10 Ответить
Объявившие себя высшей нацией присвоили себе эксклюзивное право определять, какие народы просят их о защите. Адольф тоже 2МВ под такими лозунгами начинал...
10.11.2022 12:10 Ответить
Ну ось і папа теж саме каже про кацапський гуманізм. Може вони сторінку з словника Даля про гуманізм вже скурили і не мають уявлення про значення цього слова? І все частіше нас штовхають на перемовини з психічно хворими, хоча це завідома неможливо. Отже, кацапам спочатку треба лікування військовими засобами, потім лікування за допомогою суду в Гаазі, а вже потім про щось розмовляти. Отже, повернення кацапів в мішках - це теж акт гуманізму, бо це очищує природу і робить довкілля безпечнішим для проживання наступних поколінь
10.11.2022 12:11 Ответить
Так сам карлік казав і численними документами підтверджено що це спеціальна военна операція з метою денацифікації та демілітаризації. Рашен фюрер також закликав " вирішити українське питання", а накази командування рашен військ закликали вбивати і цивільних також.
Гуманітарна місія це коли на московщину літаки НАТО будуть скидати продукти, а русозвірі будуть за них вбивати одне одного, позбавляючи небезпеки інші народи.
10.11.2022 12:13 Ответить
Наукові світила по психіатрії, мабуть, безсилі...тільки клітка...
10.11.2022 12:14 Ответить
Вашу "гуманістичну місію" повинен "оцінити" міжнародний суд, який буде вас судити за злочини проти людяності...
10.11.2022 12:15 Ответить
"війна - це мир" (с)
10.11.2022 12:17 Ответить
А від кого захищати ? Народ сам обрав свій шлях і він європейський . Яка свідома людина захоче отримати паспорт РФ який нічого не вартий і безвіз втратити?
Росія-це в'язниця народів рашисти своїми діями намагаються не пускати народ до цивілізованого світу вигадуючи те що вони від когось захищають. А те що сталося в Маріуполі Ірпіні Бучі вся Україна зазнавала обстрілів тобто за логікою рашистів вони знищують тих хто не хоче до Росії ось так вони інтерпретують денацифікацію.
А хто їх взагалі цих (авабадитєлєй ) запрошував? Мабуть нікому вони не потрібні окрім колаборантів.
10.11.2022 12:17 Ответить
Забирайте всіх,хто був завезений ще при сталіні,щоб вони в Україні воду не каламутили.
І сім'ї зеків до 4 покоління....
10.11.2022 12:18 Ответить
Кілок тобі у горлянку, "гуманіст ".
10.11.2022 12:19 Ответить
Краще в сраку - довше конати буде.
10.11.2022 12:27 Ответить
Гуманітарна місія буде виконана коли ВСЕ керівництво Кремля, разом з пропагандонами буде колихатись на вітру,розвішене на московських балконах через відсутність на москві смерек.
10.11.2022 12:22 Ответить
А про "денацифікацію та демілітаризацію", про що наголошував 24 лютого, оголошуючи війну, *****, ніхто вже й не згадує.
10.11.2022 12:23 Ответить
Щоб на вашу смердючу паРашу весь світ з такою "гуманітарною місією" заявився. І так вас "захистив", що б від вашого смороду більше й згадки не залишилося.
10.11.2022 12:24 Ответить
Кацапы это сатанисты.
10.11.2022 12:29 Ответить
****, рептилоиды.
10.11.2022 12:32 Ответить
Это лечится?
10.11.2022 12:40 Ответить
еще одно свинособачье ***** вылезло и загавкало.............косачев и им подобная *****-идите ***** ****** лаптестана..............................................
10.11.2022 12:51 Ответить
А що він сказав не так? Так думають щонайменше 80% насєлєнія рашки.
Аслабанітєлі, як завжди...
10.11.2022 12:51 Ответить
Дайте ему сельодки!
10.11.2022 12:52 Ответить
Маніяк заспівав про гуманізьм? ню-ню, повірить тільки папа римський, який росію знає по одній книзі достоєвського.
10.11.2022 12:57 Ответить
Щоб цьому кацапідору така "місія" у вікно залетіла і знищила і цього дебіла, і його сімейку (якщо, звичайно, він по жінкам, а не як КаДирка та його вірні віслойоби).
10.11.2022 13:02 Ответить
Тобто, нацизм засуджений і заборонений, а таке лайно, гірше за Гітлера, в РБ ООН??? Світ іппанувся і поплатиться за це, на жаль...
10.11.2022 13:04 Ответить
Вішати на гілляках таких косачових - оце гуманітарна місія.
10.11.2022 13:06 Ответить
Ну тогда нужно такую же гуманистическую миссию провести в Белгороде, Курске, Воронеже и Москве.
Гуманизм - такая штука - око за око.
10.11.2022 13:07 Ответить
10.11.2022 13:08 Ответить
Вбивати це "гуманістична місія"?!
Але ж ви вбиваєте всіх підряд, і тих, кого, ніби-то, хочете захистити!
Бачу, колумбійський порошок вам надходить регулярно...
10.11.2022 13:20 Ответить
Кацапи кляті , ваша споконвічна мета - це знищення украінськоі націі і заволодіти нашими територіями !
Наразі , ми вас , кацапські виродки , знищимо , щоби духу вашого не було на землі , бо ви не маєте права на життя ‼️‼️
10.11.2022 13:40 Ответить
Каzапи підараси. В поганому сенсі слова. Всі. Без виключення...
10.11.2022 13:57 Ответить
***********.....таке не лікується
10.11.2022 14:09 Ответить
Германские вооружённые силы должны быть готовы разбить Советскую Россию в ходе кратковременной кампании ещё до того, как будет закончена война против Англии. (Вариант «Барбаросса»). НОТА МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ
от 21 июня 1941 года
У путинистов оправдание Хуже фашистов реально. Раздавите своего Таракана! Первый год войны вам покажется цветочками
10.11.2022 14:10 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
10.11.2022 14:17 Ответить


Спросил Евгений у страны,-
Хотят ли русские войны…
Спросил у пашен и полей,
И у берез и тополей,-
Со всех сторон,- хотят, хотят…
Спросить бы надо у ребят,
что на Аскольдовой лежат,-
Ему б ответили сыны,-
Хотели ль русские, хотели ль русские,
Хотели ль русские войны…

Не только за свою страну
Солдаты гибли в ту войну,-
Вы Глухов выжгли, как могли.
Вы Киев гнули до земли,
Спросите тех, кто воевал,
Кто землю кровью поливал,
Мы этой памяти верны,-
Ведь это русские, ведь это русские,
Извечно "рыцари" войны…

Всегда готовы воевать,
Но мир не хочет, чтоб опять
Солдаты падали в бою
За землю чью то,- не свою.
Спросите Вы у матерей,
Чью землю лепите к своей,
И Вы тогда понять должны,-
Что это русские, что это русские,
Не мира рыцари,- войны...

Поймет и докер, и рыбак,-
Вы Крым оттяпали за так...
Теперь хотите Юг страны,
Восток еще мы вам должны...
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны...
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны...

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=825181
дата надходження 12.02.2019
10.11.2022 14:33 Ответить
Свинобаки есть свинособаки.
10.11.2022 14:42 Ответить
Проститутка отстаивает свою девственность и честь.

10.11.2022 14:54 Ответить
Ахахаха. А як же "ми ваюєм з НАТО", "наши мігі сядут в ріге", "весь мір в труху", "час підльоту ракети до Берліну"?
А як п....ди почали отримувати, так білі та пухнасті, "йа- нє йа", "мєня нєправільно понялі"...
Фу, мразота огидна.
10.11.2022 14:55 Ответить
надеюсь, что рано или поздно, "правильный лифт", грузовик на дороге или просто пуля, настигнут всех этих отмороженных косачевых, лавровых, медведевых, и прочих "кремлевских гуманистов"....
10.11.2022 17:17 Ответить
 
 