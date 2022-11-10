Это не спор между государствами, это не военная операция, это гуманистическая миссия, - зампредседателя СовФеда Косачев

В России заявили, что "специальная военная операция" в Украине на самом деле якобы является гуманитарной и гуманистической миссией РФ, призванной "защищать людей".

Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Изначальная цель наших действий в Украине гуманитарная и гуманистическая, она не военная. Военные действия - это инструмент, это средство. А цель - защитить людей", - заявил он.

По словам Косачева, якобы цели России неправильно интерпретируют на Западе.

"Это не спор между государствами, что это не военная операция, которая преследует цель военного поражения противника, а что это операция, которая преследует цель защитить людей, когда этой защиты они не нашли больше нигде", - констатировал Косачев.

Это уже не первая версия о целях полномасштабного вторжения, которую озвучивает руководство РФ.

сначала причиной войны в Украине Путин называл "помощь людям на Донбассе". Также по мнению Путина на территории Украины якобы создается антироссийский анклав, который угрожает самой России;

глава МИД России Сергей Лавров заявил, что еще одной целью "спецоперации" было намерение покончить с курсом США на доминирование в мире;

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что война в Украине должна якобы предотвратить угрозу Третьей мировой войны.

