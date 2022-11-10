Это не спор между государствами, это не военная операция, это гуманистическая миссия, - зампредседателя СовФеда Косачев
В России заявили, что "специальная военная операция" в Украине на самом деле якобы является гуманитарной и гуманистической миссией РФ, призванной "защищать людей".
Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Изначальная цель наших действий в Украине гуманитарная и гуманистическая, она не военная. Военные действия - это инструмент, это средство. А цель - защитить людей", - заявил он.
По словам Косачева, якобы цели России неправильно интерпретируют на Западе.
"Это не спор между государствами, что это не военная операция, которая преследует цель военного поражения противника, а что это операция, которая преследует цель защитить людей, когда этой защиты они не нашли больше нигде", - констатировал Косачев.
Это уже не первая версия о целях полномасштабного вторжения, которую озвучивает руководство РФ.
- сначала причиной войны в Украине Путин называл "помощь людям на Донбассе". Также по мнению Путина на территории Украины якобы создается антироссийский анклав, который угрожает самой России;
- глава МИД России Сергей Лавров заявил, что еще одной целью "спецоперации" было намерение покончить с курсом США на доминирование в мире;
- пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что война в Украине должна якобы предотвратить угрозу Третьей мировой войны.
Саме про таких, мій приятель, ветеринар на пенсії, каже
- "Мама народжувала його стоячи".
Готовит чудный "русский мир"
Фантазий лишнехромосомных
Кретинов, чьи мозги - сортир ...
Рашисти, намагаючись полонити територію і населення України, прагнуть знищити українську ідентичність.
Рашисти, воюючи з Україною, готують наступ на підкорення багатої й розніженої довготривалим миром Європи.
Війна з перемінним успіхом є природнім середовищем для живлення рашистської ідеології, а військовий розгром і поразка - стане її закатом.
Гуманітарна місія це коли на московщину літаки НАТО будуть скидати продукти, а русозвірі будуть за них вбивати одне одного, позбавляючи небезпеки інші народи.
Росія-це в'язниця народів рашисти своїми діями намагаються не пускати народ до цивілізованого світу вигадуючи те що вони від когось захищають. А те що сталося в Маріуполі Ірпіні Бучі вся Україна зазнавала обстрілів тобто за логікою рашистів вони знищують тих хто не хоче до Росії ось так вони інтерпретують денацифікацію.
А хто їх взагалі цих (авабадитєлєй ) запрошував? Мабуть нікому вони не потрібні окрім колаборантів.
І сім'ї зеків до 4 покоління....
Аслабанітєлі, як завжди...
Гуманизм - такая штука - око за око.
Але ж ви вбиваєте всіх підряд, і тих, кого, ніби-то, хочете захистити!
Бачу, колумбійський порошок вам надходить регулярно...
Наразі , ми вас , кацапські виродки , знищимо , щоби духу вашого не було на землі , бо ви не маєте права на життя ‼️‼️
от 21 июня 1941 года
У путинистов оправдание Хуже фашистов реально. Раздавите своего Таракана! Первый год войны вам покажется цветочками
Спросил Евгений у страны,-
Хотят ли русские войны…
Спросил у пашен и полей,
И у берез и тополей,-
Со всех сторон,- хотят, хотят…
Спросить бы надо у ребят,
что на Аскольдовой лежат,-
Ему б ответили сыны,-
Хотели ль русские, хотели ль русские,
Хотели ль русские войны…
Не только за свою страну
Солдаты гибли в ту войну,-
Вы Глухов выжгли, как могли.
Вы Киев гнули до земли,
Спросите тех, кто воевал,
Кто землю кровью поливал,
Мы этой памяти верны,-
Ведь это русские, ведь это русские,
Извечно "рыцари" войны…
Всегда готовы воевать,
Но мир не хочет, чтоб опять
Солдаты падали в бою
За землю чью то,- не свою.
Спросите Вы у матерей,
Чью землю лепите к своей,
И Вы тогда понять должны,-
Что это русские, что это русские,
Не мира рыцари,- войны...
Поймет и докер, и рыбак,-
Вы Крым оттяпали за так...
Теперь хотите Юг страны,
Восток еще мы вам должны...
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны...
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны...
дата надходження 12.02.2019
А як п....ди почали отримувати, так білі та пухнасті, "йа- нє йа", "мєня нєправільно понялі"...
Фу, мразота огидна.