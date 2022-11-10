РУС
Новости Война
Оккупанты перемещают технику на левый берег Днепра, а ВСУ ее уничтожают, - Хлань

Украинские защитники уничтожают технику российских оккупантов, которые переправляются на левый берег Днепра в Херсонской области.

Об этом рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас они занимаются исключительно тем, что перемещают военную технику и военных на левый берег Днепра. Вчера вечером были мощные взрывы в районе Олешек. Я так понимаю, это переправляемая там техника удачно уничтожалась нашими Вооруженными Силами", - сказал он.

Читайте также: ВСУ ударили по штабу россиян в поселке Червоный Маяк в Херсонской области, - Братчук

Алёшки (44) Хлань Сергей (86) Херсонская область (5116)
Топ комментарии
+27
За Іловайськ , під@ри !
10.11.2022 11:53 Ответить
+8
Підсрачник.
10.11.2022 11:54 Ответить
+6
Так не честно, ми випереджаємо заплановані в них акти доброї волі.
10.11.2022 11:53 Ответить
Та коли ж знищать головного скубатого кремлівського тьєхнолога?!
10.11.2022 11:59 Ответить
Те що знищують це правильно адже з лівого берега ця техніка буде працювати по звільненим населеним пунктам. І чим більше знищать живої сили тим краще -Росія не буде встигати поповнювати втрати. Адже мобілізація яка проходить в Росії вона для того щоб покрити втрати а якби в рашистів були б менші втрати то мобілізація значно підсилила б їх.
10.11.2022 12:22 Ответить
треба якомого білше цих свонособак на компост перетворити
10.11.2022 12:45 Ответить
Наші правильно роблять , що знищують кацапське залізяччя на нашій
святій землі 👍🏼🙁
10.11.2022 13:17 Ответить
Hopefully there is enough smart artillery ammunition,
otherwise 95% of powerfull explosions are grenades that just create much noise.

The photograph hints at a nearby miss of some grenade,
damaging the light tank, not destroying it.
10.11.2022 14:07 Ответить
раки в Днепре будут жирные
10.11.2022 14:26 Ответить
 
 