Только за сутки потери российских наемников под Бахмутом составили 138 человек, - Генштаб ВСУ

рф,окупанти

Частная военная компания на Бахмутском направлении потеряла 138 человек в течение суток.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

"По полученной информации, только в течение одних суток на Бахмутском направлении в составе частной военной компании потери составили 138 человек, из них треть, а именно 40 человек убиты, остальные - ранены, из которых 24 тяжелые и, наверное, уже тоже никогда не увидят своих родных", - сказал он.

Генштаб ВС (6804) уничтожение (7674) Бахмут (1608) потери (4516)
У Абдуллы очень много людей..

показать весь комментарий
10.11.2022 12:27 Ответить
Чорноземне військо.
показать весь комментарий
10.11.2022 12:31 Ответить
Та кацапам по барабану, скільки своїх покласти, головне-не дати передиху нашим хлопцям...
показать весь комментарий
10.11.2022 12:56 Ответить
Наверное кто из зеков выжил того награждают именной заточкой,кто удрал дырявой ложкой.
показать весь комментарий
10.11.2022 13:26 Ответить
 
 