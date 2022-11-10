Только за сутки потери российских наемников под Бахмутом составили 138 человек, - Генштаб ВСУ
Частная военная компания на Бахмутском направлении потеряла 138 человек в течение суток.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
"По полученной информации, только в течение одних суток на Бахмутском направлении в составе частной военной компании потери составили 138 человек, из них треть, а именно 40 человек убиты, остальные - ранены, из которых 24 тяжелые и, наверное, уже тоже никогда не увидят своих родных", - сказал он.
