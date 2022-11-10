РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6224 посетителя онлайн
Новости Санкции против России
1 282 6

Британия заморозила российские активы на сумму 18 миллиардов фунтов стерлингов, - Reuters

санкції

Британское правительство заявило о замораживании активов на общую сумму 18 миллиардов фунтов стерлингов (20,5 миллиарда долларов), которыми владеют российские олигархи и другие физические и юридические лица, в отношении которых наложены санкции за вторжение России в Украину.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По информации Управления по выполнению финансовых санкций, Россия обошла Ливию и Иран и стала страной с наибольшим количеством санкций в Великобритании. Замороженные российские активы на 6 миллиардов фунтов стерлингов превышают сумму, указанную во всех остальных британских режимах санкций.

"Мы ввели самые строгие санкции против России, и это разрушает ее военную машину. Наше послание четкое: мы не позволим Путину добиться успеха в этой жестокой войне", - заявил младший министр финансов Эндрю Гриффит.

Британия ввела санкции против более 1200 человек и более 120 организаций в России, включая известных бизнесменов, компаний и известных политиков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ, вероятно, не удастся проложить сухопутный коридор до Одессы из-за потери Херсона, - британская разведка

Правительство начало вводить запреты на поездки, замораживание активов и другие санкции 24 февраля, в день, когда Москва ввела войска в Украину.

Великобритания (5091) олигарх (1027) россия (96899) санкции (11761)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Байден підписав указ про збільшення ціни на газ на Россії для всіх користувачів,на 8,5% с 1 грудня
показать весь комментарий
10.11.2022 12:38 Ответить
Ого , британці працюють блискуче , молодці👍🏼🙂
показать весь комментарий
10.11.2022 12:38 Ответить
" ...заморозила російських активів ..."
Наступний крок -розморозити ці активи та передати Україні на відшкодування збитків заподіяних їй рашистами ..
показать весь комментарий
10.11.2022 12:45 Ответить
Заморозити, розморозити, передати - ого скільки різниць, а потім - проконтролювати, бо...цейво - опять
показать весь комментарий
10.11.2022 13:24 Ответить
Гарна новина.
показать весь комментарий
10.11.2022 14:04 Ответить
Гроші роблять чудеса. Ще напочатку березня сума заморожених у Великобританії активів агресора та пов'язаних осіб доходила до трильйона фунтів стерлінгів
показать весь комментарий
10.11.2022 16:06 Ответить
 
 