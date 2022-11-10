Британия заморозила российские активы на сумму 18 миллиардов фунтов стерлингов, - Reuters

Британское правительство заявило о замораживании активов на общую сумму 18 миллиардов фунтов стерлингов (20,5 миллиарда долларов), которыми владеют российские олигархи и другие физические и юридические лица, в отношении которых наложены санкции за вторжение России в Украину.

По информации Управления по выполнению финансовых санкций, Россия обошла Ливию и Иран и стала страной с наибольшим количеством санкций в Великобритании. Замороженные российские активы на 6 миллиардов фунтов стерлингов превышают сумму, указанную во всех остальных британских режимах санкций.

"Мы ввели самые строгие санкции против России, и это разрушает ее военную машину. Наше послание четкое: мы не позволим Путину добиться успеха в этой жестокой войне", - заявил младший министр финансов Эндрю Гриффит.

Британия ввела санкции против более 1200 человек и более 120 организаций в России, включая известных бизнесменов, компаний и известных политиков.

Правительство начало вводить запреты на поездки, замораживание активов и другие санкции 24 февраля, в день, когда Москва ввела войска в Украину.