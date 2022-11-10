РУС
927 6

Более 700 коллаборантов разоблачены с начала полномасштабного вторжения России, - СБУ

дегтяренко

С начала полномасштабной агрессии Российской Федерации Служба безопасности Украины разоблачила более 700 человек, обвиняемых в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщил во время брифинга спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала полномасштабной агрессии РФ, СБУ разоблачила более 700 таких лиц. И это - именно по статье 111, пом.1 Уголовного кодекса, то есть "коллаборационная деятельность", - сказал он.

Дехтяренко также отметил, что поиск и наказание коллаборантов является одним из приоритетов СБУ.

"Мы круглосуточно работаем над тем, чтобы не только разоблачить предателей и коллаборантов, но собрать качественную доказательную базу и привлечь их к справедливой ответственности", - подчеркнул он.

в одном городе
10.11.2022 12:47 Ответить
700 коллаблроетов!?

Да, их тысячи!!!

700 это не о чем.

« Тщательнее работать надо.
Тщательнее!», лейтенант Бакланов
10.11.2022 16:16 Ответить
На жаль , це далеко не всі зрадники , яких виловили , бо у ВР іх аж кишить , але чомусь сбушники їх не чіпають 😠
10.11.2022 12:48 Ответить
"ЗаЖОП" і "СН".
10.11.2022 12:48 Ответить
там в оп з радою ще стільки ж набереться. і це без прокурватури, мусарні та судів
10.11.2022 12:51 Ответить
В ОП зайдите и по списку Слуг Народа пройдитесь. Там несколько тысяч наберете, если не десятков тысяч.
10.11.2022 13:25 Ответить
 
 