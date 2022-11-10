Более 700 коллаборантов разоблачены с начала полномасштабного вторжения России, - СБУ

С начала полномасштабной агрессии Российской Федерации Служба безопасности Украины разоблачила более 700 человек, обвиняемых в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщил во время брифинга спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала полномасштабной агрессии РФ, СБУ разоблачила более 700 таких лиц. И это - именно по статье 111, пом.1 Уголовного кодекса, то есть "коллаборационная деятельность", - сказал он.

Дехтяренко также отметил, что поиск и наказание коллаборантов является одним из приоритетов СБУ.

"Мы круглосуточно работаем над тем, чтобы не только разоблачить предателей и коллаборантов, но собрать качественную доказательную базу и привлечь их к справедливой ответственности", - подчеркнул он.

