Более 700 коллаборантов разоблачены с начала полномасштабного вторжения России, - СБУ
С начала полномасштабной агрессии Российской Федерации Служба безопасности Украины разоблачила более 700 человек, обвиняемых в коллаборационной деятельности.
Об этом сообщил во время брифинга спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, информирует Цензор.НЕТ.
"С начала полномасштабной агрессии РФ, СБУ разоблачила более 700 таких лиц. И это - именно по статье 111, пом.1 Уголовного кодекса, то есть "коллаборационная деятельность", - сказал он.
Дехтяренко также отметил, что поиск и наказание коллаборантов является одним из приоритетов СБУ.
"Мы круглосуточно работаем над тем, чтобы не только разоблачить предателей и коллаборантов, но собрать качественную доказательную базу и привлечь их к справедливой ответственности", - подчеркнул он.
Да, их тысячи!!!
700 это не о чем.
« Тщательнее работать надо.
Тщательнее!», лейтенант Бакланов