Оккупанты не просили "зеленый коридор" для побега из Херсона, - Генштаб ВСУ
Российские оккупационные войска не обращались к украинскому командованию относительно так называемого "зеленого коридора" для отступления из Херсона.
Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ.
"По имеющейся информации, ни к руководству ВСУ, ни к руководству Генерального штаба, а также к командованиям группировки войск российская сторона по созданию так называемого "зеленого коридора" не обращалась", - отметил он.
Зелений коридор для них це пекельні ворота
Втече багато, але немало й залишиться під херсонські кавуни наступного року
у сторону ЗСУ з піднятими руками і на неушкодженій техніці, бо за кожну вмятину на танку вирахуємо 😂
знищити всіх
гітлер звонить сталіну про зелений корідор на одері...
-я знову в сосну а бо з дуба
вони знають наше до них ставлення і прийшли лише з однією метою - вбивати українців.
Які ще калідорьі....