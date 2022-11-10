Оккупанты не просили "зеленый коридор" для побега из Херсона, - Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска не обращались к украинскому командованию относительно так называемого "зеленого коридора" для отступления из Херсона.

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ.

"По имеющейся информации, ни к руководству ВСУ, ни к руководству Генерального штаба, а также к командованиям группировки войск российская сторона по созданию так называемого "зеленого коридора" не обращалась", - отметил он.

