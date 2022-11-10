РУС
7 862 24

Оккупанты не просили "зеленый коридор" для побега из Херсона, - Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска не обращались к украинскому командованию относительно так называемого "зеленого коридора" для отступления из Херсона.

Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ.

"По имеющейся информации, ни к руководству ВСУ, ни к руководству Генерального штаба, а также к командованиям группировки войск российская сторона по созданию так называемого "зеленого коридора" не обращалась", - отметил он.

Генштаб ВС (6804) Херсонская область (5116)
Топ комментарии
+24
Зробіть їм пекло в степах України. А коридори зелені ми не забудемо ніколи.
10.11.2022 12:46 Ответить
+22
влаштувати їм іловайськ потрібно!
10.11.2022 12:46 Ответить
+17
Хоч би й звертались, а за Іловайськ прийдеться відповідати, чорти на лапах
10.11.2022 12:46 Ответить
Зробіть їм пекло в степах України. А коридори зелені ми не забудемо ніколи.
10.11.2022 12:46 Ответить
+ 200! 👿

Зелений коридор для них це пекельні ворота

Втече багато, але немало й залишиться під херсонські кавуни наступного року
10.11.2022 16:41 Ответить
Коридор тільки один -
у сторону ЗСУ з піднятими руками і на неушкодженій техніці, бо за кожну вмятину на танку вирахуємо 😂
10.11.2022 16:44 Ответить
влаштувати їм іловайськ потрібно!
10.11.2022 12:46 Ответить
Хоч би й звертались, а за Іловайськ прийдеться відповідати, чорти на лапах
10.11.2022 12:46 Ответить
Натяк зрозуміло, будуть лупашити на відходах з усіх калібрів. 👍
10.11.2022 12:48 Ответить
рашисти заслуговують на адський коридор
10.11.2022 12:49 Ответить
На іловайський коридор вони заслуговують...
10.11.2022 12:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=l482T0yNkeo
10.11.2022 19:31 Ответить
червону мішанину їм, а не коридор
10.11.2022 12:49 Ответить
Якщо коридор,то техніку для ЗСУ ,а м'ясо до обміннооо форду.
10.11.2022 12:56 Ответить
Вечірній Соловйов програшу майбутнього президентства Трампа присвятив більше емоцій , ніж «виходу» з Херсона ,але чомусь саме ці дві полії пов'язав між собою як причинно послідовні . Вірніше «типу заперечив» це що як раз говорить про протилежне
10.11.2022 12:56 Ответить
А треба надати. А потім як у Іловайську - накрити РСЗУ і сказати, що вони самі себе постріляли.
10.11.2022 12:56 Ответить
А якби попросили, то дали б? Пропоную "зелений коридор" для русні називати "іловайський коридор", щоб не було плутанини
10.11.2022 12:59 Ответить
Це означає, що ЗСУ буде гатити по свинособаках з усіх стволів.
10.11.2022 13:03 Ответить
Бити -- шоб неповадно було -- шоб навіки запомнили .
10.11.2022 13:04 Ответить
Якщо аквафреші звернуться - усім нашим надіти беруши. Не почули, не побачили.
10.11.2022 13:05 Ответить
це вони так грубо намекують, шо коли попросять, то дерьмаки та шайка готові їм його надати під особисті гарантії, знову заборонив стріляти?
10.11.2022 13:06 Ответить
Враховуючи що в степах Херсонщини лісу мало, то буде не зелений, а червоний коридор, утворений по боках з розбитої техніки орків і устелений прахом самих московьких істот.
10.11.2022 13:12 Ответить
Якщо Росія не домовлялась про зелений коридор то це означає що за Херсон будуть триматися до останнього а те що відступають то це під тиском ЗСУ
10.11.2022 13:16 Ответить
це що? шахмати?
знищити всіх
гітлер звонить сталіну про зелений корідор на одері...
-я знову в сосну а бо з дуба
10.11.2022 13:18 Ответить
руснявьіє ето колектівная бл@дь, а лідєр ху@ло.
вони знають наше до них ставлення і прийшли лише з однією метою - вбивати українців.
Які ще калідорьі....
10.11.2022 13:21 Ответить
Никаких коридоров. Мочить всех и на переправе и до. Иначе они же будут херачить по нашим с другого берега.
10.11.2022 13:44 Ответить
свинособакам один коридор-дохнуть в сартире и в УКРАИНСКОМ черноземе!****** их хлопцы!СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10.11.2022 13:57 Ответить
 
 