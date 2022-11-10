РУС
Украинские военные уничтожили 56 пунктов управления разного уровня, около 120 складов и логистических баз в течение недели

Около 120 складов противника уничтожили украинские артиллеристы в течение недели.

Об этом рассказал на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов информирует Цензор.НЕТ

"В общей сложности за прошедшую неделю подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 53 воздушные цели, подразделениями ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины поражено более 56 пунктов управления разного уровня, около 120 складов и логистических баз, а также ряд отдельных целей и огневых средств противника" - сообщил Громов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Каховке силы сопротивления уничтожили большое скопление захватчиков, - Хлань

А кацапье хихикало и спрашивало, де наступление?
10.11.2022 13:16 Ответить
Здорово , молодці наші воіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
10.11.2022 13:32 Ответить
 
 