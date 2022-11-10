Украинские военные уничтожили 56 пунктов управления разного уровня, около 120 складов и логистических баз в течение недели
Около 120 складов противника уничтожили украинские артиллеристы в течение недели.
Об этом рассказал на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов информирует Цензор.НЕТ
"В общей сложности за прошедшую неделю подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 53 воздушные цели, подразделениями ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины поражено более 56 пунктов управления разного уровня, около 120 складов и логистических баз, а также ряд отдельных целей и огневых средств противника" - сообщил Громов.
