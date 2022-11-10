Залужный о ситуации в Херсонской области: "За каждым так называемым "жестом доброй воли" противника стоят колоссальные усилия наших войск"
Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный подчеркнул, что вероятный выход россиян из Херсона – это результат активных действий украинских военных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Валерий Залужный написал на своей странице в Facebook.
"Непосредственно на Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения, нарушили систему управления войсками противника. Тем самым не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству.
Пока мы не можем подтвердить или опровергнуть информацию о так называемом выводе российских оккупационных войск из Херсона. Мы продолжаем ведение наступательной операции в соответствии со своим планом", - написал он.
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что на Херсонском направлении с 1 октября продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом.
"Только за прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв км территории. На направлении Первомайск-Херсон мы продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, площадь освобожденной земли – 157 кв км", – подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На відміну від шавок з ОПи, що беруться коментувати подіі на фронті...
Заціпило?
Дай Боже здоров'я та всіляких гараздів Залужноиу. Тримайтеся, вся Україна живе тільки завдяки Вам і в супереч зевладі...
Толтко усилие ЗСУ заставит этих фашистов отступить.
Но подлянки они оставят 100 проц.
Этож Есенин, Пушкин, Лермонтов.