Залужный о ситуации в Херсонской области: "За каждым так называемым "жестом доброй воли" противника стоят колоссальные усилия наших войск"

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный подчеркнул, что вероятный выход россиян из Херсона – это результат активных действий украинских военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Валерий Залужный написал на своей странице в Facebook.

"Непосредственно на Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения, нарушили систему управления войсками противника. Тем самым не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству.

Пока мы не можем подтвердить или опровергнуть информацию о так называемом выводе российских оккупационных войск из Херсона. Мы продолжаем ведение наступательной операции в соответствии со своим планом", - написал он.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что на Херсонском направлении с 1 октября продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом.

"Только за прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв км территории. На направлении Первомайск-Херсон мы продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, площадь освобожденной земли – 157 кв км", – подчеркнул он.