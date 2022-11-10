ВСУ постепенно продолжают освобождать Луганщину, есть продвижение на расстояние до 2 км, - Генштаб

За сутки украинские военные на некоторых участках Луганского направления продвинулись на расстояние до двух километров.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Группировка Сил обороны продолжает постепенно освобождать украинскую землю от захватчиков. Так, на Луганщине только за минувшие сутки подразделения наших войск продвинулись на некоторых направлениях в ходе ведения боевых действий на расстояние до двух километров", - сказал Громов.

