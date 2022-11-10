РУС
ВСУ постепенно продолжают освобождать Луганщину, есть продвижение на расстояние до 2 км, - Генштаб

зсу

За сутки украинские военные на некоторых участках Луганского направления продвинулись на расстояние до двух километров.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Группировка Сил обороны продолжает постепенно освобождать украинскую землю от захватчиков. Так, на Луганщине только за минувшие сутки подразделения наших войск продвинулись на некоторых направлениях в ходе ведения боевых действий на расстояние до двух километров", - сказал Громов.

Также смотрите: ВСУ в Херсонской области затрофеили еще один российский бронеавтомобиль "Тайфун-К". ВИДЕО

Тайфун-К затрофеєний на Херсонському напрямку. Рідкісна штука. Ну що,тепер цікаво лише те, чи буде херсонська партія кацапського ленд-лізу переважати харківську 😃😃https://t.me/AFUStratCom/9486
10.11.2022 13:48 Ответить
Міряю цю відстань від села моєї мами до сусіднього,полем,ґрунтовою дорогою,лісосмугами,а ще непогодою. Нехай ваші ноги будуть в теплі,нестомлені, бо ще не один кілометр пройти потрібно до Перемоги
10.11.2022 13:50 Ответить
Если Херсон будет освобожден, для них это будет катастрофа. Я не могу представить, как они будут обьяснять, если ВСУ продолжат продвигатся на Луганском направлении.
10.11.2022 13:52 Ответить
А что первый раз, они срут говном в головы населения вот уже 30 лет. И ничего, ***** творит что хочет потому что ему все сходит с рук.
10.11.2022 13:56 Ответить
10.11.2022 13:55 Ответить
10.11.2022 13:57 Ответить
Йдуть бої за село Площанка. Русня намагається відкинути 92 омбр за річку Жеребець і не допустити прориву ЗСУ на трасу Р-66. Поки просування наших вперед незначне, бо ворог підстилив угруповання на Луганщині чмобіками і мотострілецькою бригадою
10.11.2022 14:27 Ответить
Ніщо не зупинить ЗСУ. Це лише питання часу.
10.11.2022 14:40 Ответить
 
 