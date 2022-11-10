Россия вывела в Черное море один ракетоноситель с 8 ракетами "Калибр", - ВМС ВСУ
В Черном море на боевом дежурстве находятся до 14 вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – 8 ракет.
Об этом сообщают ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на 10.11.2022:
- в Черном море на боевом дежурстве находятся до 14 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – 8 ракет;
- в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве до 1 корабля;
- в Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр" общий залп – 76 ракет.
Топ комментарии
+4 Mykola Trofimenko #544375
показать весь комментарий10.11.2022 14:06 Ответить Ссылка
+1 Оксана Фесенко
показать весь комментарий10.11.2022 14:18 Ответить Ссылка
+1 бессарабобандеровец
показать весь комментарий10.11.2022 14:45 Ответить Ссылка
Готується до зустрічі з "москвою" хіба що
А они с трансформаторами воюют.
Хуже русских только Пол Пот.
Хотя нет...