Новости Агрессия России против Украины
Россия вывела в Черное море один ракетоноситель с 8 ракетами "Калибр", - ВМС ВСУ

В Черном море на боевом дежурстве находятся до 14 вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – 8 ракет.

Об этом сообщают ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 10.11.2022:

  • в Черном море на боевом дежурстве находятся до 14 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – 8 ракет;
  • в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве до 1 корабля;
  • в Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр" общий залп – 76 ракет.

Азовское море (1605) корабль (2051) Черноморский флот РФ (1564) Черное море (1498) Средиземное море (86)
Топ комментарии
+4
От нічому їх життя не вчить
Готується до зустрічі з "москвою" хіба що
показать весь комментарий
10.11.2022 14:06 Ответить
+1
Ну от, а вчора говорили, що ракетоносіїв з калібрами серед кацапських корит в Чорному морі немає
показать весь комментарий
10.11.2022 14:18 Ответить
+1
потуги как при запоре у обнуленыша…только аборигены Австралии не ржут над скотобыдлом внарасейским… потому что у них нет интернета..
показать весь комментарий
10.11.2022 14:45 Ответить
От нічому їх життя не вчить
Готується до зустрічі з "москвою" хіба що
показать весь комментарий
10.11.2022 14:06 Ответить
А звідкіля джавлінам ближче до цього плавсрьєдства? Чи від Турції, чи України? А може із самого пекла?
показать весь комментарий
10.11.2022 14:16 Ответить
Ну от, а вчора говорили, що ракетоносіїв з калібрами серед кацапських корит в Чорному морі немає
показать весь комментарий
10.11.2022 14:18 Ответить
Ну что, надводных дронов, вроде, должно ещё хватать..)
показать весь комментарий
10.11.2022 15:06 Ответить
Залишився один- адмірал Ессен, але він останній і сситья виходити в море, іноді раз на тиждень поплаває і назад.... Ще є підводні човні, десь 5 їх
показать весь комментарий
10.11.2022 17:01 Ответить
Цель вижу. Атакую!
показать весь комментарий
10.11.2022 14:33 Ответить
потуги как при запоре у обнуленыша…только аборигены Австралии не ржут над скотобыдлом внарасейским… потому что у них нет интернета..
показать весь комментарий
10.11.2022 14:45 Ответить
Какая подлая профессия- военый моряк России
показать весь комментарий
10.11.2022 14:55 Ответить
дома у них так гордятся, Папка в форме с какардой и кортиком.
А они с трансформаторами воюют.
Хуже русских только Пол Пот.
Хотя нет...
показать весь комментарий
10.11.2022 14:59 Ответить
А були б у нас зараз "Нептуни ", то орки сиділи б тихо...
показать весь комментарий
10.11.2022 15:10 Ответить
Ну Нептун все море не накрывает, а они калибры могут и из Новоросийска запускать..
показать весь комментарий
10.11.2022 16:47 Ответить
В топку!
показать весь комментарий
10.11.2022 15:55 Ответить
Хотят снова проверить судьбу ?
показать весь комментарий
10.11.2022 20:34 Ответить
 
 