Россия вывела в Черное море один ракетоноситель с 8 ракетами "Калибр", - ВМС ВСУ

В Черном море на боевом дежурстве находятся до 14 вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – 8 ракет.

Об этом сообщают ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 10.11.2022:

в Черном море на боевом дежурстве находятся до 14 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – 8 ракет;

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве до 1 корабля;

в Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр" общий залп – 76 ракет.

